شاهد” هكذا تعامل رجال الأمن في السعودية مع هذا المواطن خلال الحظر رغم استفزازه الوقح لهم وبجاحته!

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل بالسعودية، لحظة قبض الشرطة السعودية على أحد المواطنين السعوديين لمخالفته أمر حظر التجول المفروض بالدولة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، حديث رجال الشرطة السعودية مع المواطن السعودي الذي أخذ يتفاوض معهم رافضاً الامتثال لأمر الاعتقال منهم.

فيديو

متداول للحظة القبض على شاب خالف أمر #منع_التجول pic.twitter.com/2HPq2jp2Zt — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 26, 2020

وقال المواطن السعودي خلال حديثه مع رجال الشرطة بأنه لا يريد الذهاب معهم، وأنه لا يستطيع المشي، وإن أرادوا أخذه عليهم حمله من مكانه، وأخذه لسيارة الشرطة، معتبراً بأنه غير مهتم لما يقولوه الضباط، قائلاً لهم: “سوي اللي عندكم”.

واستمر الحديث بين كل من رجال الشرطة والمواطن حتى وصلوا نقطة مسدودة، حين قال له الضابط تطلع معنا بذوقك أم نأخذك بالقوة، وثم أخذوه معهم إلى السيارة.

وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال عديد من المغردين والمتفاعلين عبر مواقع التواصل، وفي ذلك قال أحد المغردين بأنه إذا لم يكن هذا تجاوز على النظام وعلى الأمن فماذا يكون ؟

إن لم يكن هذا هو التجاوز على النظام وعلى الأمن وعلى رجال الأمن فماذا يكون؟

حالات الهياط لابد من إيجاد حل جذري لها

كان الاولى من رجال الأمن تكبيله اولا

إحترام رجل الأمن ليس إختيارا — Abdul Aziz Alahmadi : (@alahmadiAaziz) April 26, 2020

وتابع: “حالات الهياط لابد من إيجاد حل جذري لها، كان الأولى من رجال الأمن تكبيله أولاً، إحترام رجال الأمن ليس اختيار”.

فيما قال آخر: “أهنيهم على الطيبة والاحترام يسايسونه رغم استفزاز المخالف، لو بدولة ثانية كان توطوا ببطنه”.

أهنيهم ع الطيبة والاحترام يسايسونه رغم استفزاز المخالف!! ، لو بدولة ثانية كان توطو ببطنه — محمد لوقن (@EngMh0) April 26, 2020

فيما قال ثالث: “تعامل المواطن مع أخيه رجل الأمن غير لائق، لكن جلوس الرجل عند باب بيته لا يخالف الغرض الأساسي من الحظر وهو المخالطة”.

تعامل المواطن مع اخيه رجل الامن غير لائق

لكن

جلوس الرجال عند باب بيته لايخالف الغرض الاساسي من الحظر وهو المخالطة

ورجل الامن الذكي عليه تطبيق روح القانون في بعض الاحيان

اشوف اعتقال الرجال بقوة النظام بهذه الطريقة امام اطفاله مبالغ فيه وهناك تصرف ارقى



تحياتي — تونتي ناين (@ASIA_GHOST) April 26, 2020

وتابع: “ورجل الأمن الذكي عليه تطبيق روح القانون في بعض الأحيان، أشوف اعتقال الرجال بقوة النظام بهذه الطريقة أمام أطفاله مبالغ فيه وهناك تصرّف أرقى”.

يُشار إلى أن السعودية لا زالت تعيش حالة من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي ووقف كافة التجمعات البشرية، ضمن سلسلة اجراءات أعلنتها السلطات هناك لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

في حين بلغ فيه عدد المصابين بالفيروس في كافة محافظات المملكة وبحسب آخر بيان صادر عن وزارة الصحة السعودية 17 ألفاً و552 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 139 حالة وفاة جرّاء الإصابة بالفيروس.