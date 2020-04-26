“شاهد” مظاهرات في مصر تطالب النظام بفتح المساجد حيث عادت الحياة لطبيعتها بكل شيء باستثناء بيوت الله

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بمقطع فيديو يوثق تظاهر عشرات من المواطنين المصريين في محافظة المنيا المصرية، للمطالبة بفتح المساجد، بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك.

ويظهر من مقطع الفيديو تظاهر عدد كبير من الأطفال في محافظة المنيا في الصعيد المصري، احتجاجاً على استمرار الحكومة المصرية بإغلاق المساجد في شهر رمضان، رغم عودة الحياة لمعظم القطاعات بالدولة، وذلك لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

https://facebook.com/AJA.Egypt/videos/941189426339698/?d=null&vh=e

وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال متباينة من قبل المغردين عبر فيس بوك، حيث منهم ما أيد ما يطالب به المتظاهرون الأطفال، فيما بعض آخر اعتبر بأنه مطالب مبتذلة ولا تتفق مع طبيعة الأوضاع الصحية والأمنية التي تعايشها البلاد بالتزامن مع وباء كورونا المستجد “كوفيد19”.

وفي ذلك قال آحد المغردين:” ما المشكلة لو الجوامع كام واحد حيروح يصلي 15 واحد أو عشرين، مش حيبقى زي حفلة لعمر دياب أو أي حفلة لأي حد”.

فيما قال معلق آخر: فعلا الناس دي عملت الصح، المفروض كل الناس تنزل وتطالب بفتح المساجد”.

أما الثالث فقال: “الناس اللي بتضحك بتضحك على إيه بالله عليكم هذا رمضان بتاع كل سنة، دي أجواء رمضان؟

وتابع: “انتو مش شايفين الشوارع والأسواق مليانة والمساجد حزينة من هجرها”.

يشار إلى أنه ولحتى اللحظة لا زالت الدولة المصرية تعيش حظراً للتجول بعد الساعة التاسعة مساء، كما عطّلت الدولة عدة دوائر حكومية ورسمية والدوام الأكاديمي والمساجد.

فيما تسمح ببعض التجمعات كتصوير المسلسلات ومترو الأنفاق والازدحام طيلة ساعات النهار بين المواطنين، وهذا ما أثار حفيظة هؤلاء المواطنين المطالبين بفتح المساجد.

في حين سجّلت السلطات المصرية 4319 حالة إصابة مؤكدة مثبتة مخبرياً، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 10 حالات وفاة.