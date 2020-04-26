لا دين ولا ضمير.. فيديو كارثي من مصر يكشف أن الكويتيين معهم كل الحق في مقاطعة المنتجات المصرية

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، مقطع فيديو صادم يوثق قيام عربات نقل الصرف الصحي، بإلقاء حمولتها من مياه الصرف في أحواض ري المحاصيل الزراعية.

وبين هذا المقطع استهتاراً خطيراً لدى السلطات المصرية بمعايير الريّ العلمية والقويمة، والتي تقتضي عدم إدخال مثل هكذا سوائل ضمن مياه ري المحاصيل، ما يؤكد أن حملة الكويتيين قبل أيام بمقاطعة منتجات مصر لهم فيها كل الحق.

فقط في #مصر .. مياه #المجاري تُرمى في نفس مياه ري المحاصيل الزراعية! pic.twitter.com/zeWUay3lpL — The Lens – العدسة (@TheLensPost) April 26, 2020

وأثار مقطع الفيديو حفيظة عديد من المغردين والمتفاعلين الذين اعتبروا ما جرى تأكيداً على وجود تجاوزات صحية خطيرة في أسس الزراعة في مصر، تؤدي لتسميم المحاصيل، والتسبب بأمراض مختلفة لمن يتناول منها.

ويأتي هذا المقطع بالتزامن مع حملة المقاطعة المعلنة من قبل بعض النشطاء والمغردين الكويتيين، الذين طالبوا بضرورة مقاطعة المنتجات المصرية، وعدم التعامل معها إطلاقاً، وذلك لاحتوائها على مواد كيميائية مسرطنة، تسببت بإصابة عشرات الكويتيين بالتسمم.

وكانت مواقع التواصل في الكويت، ضجت أمس بمقطع فيديو سجله مواطن كويتي يطالب الكويتيين فيه بضرورة مقاطعة البضائع الكويتية.

عاش الشعب الكويتي العظيم 🇰🇼🇰🇼 pic.twitter.com/KnyEPelPm8 — مبارك البغيلي (@M__albugaily) April 25, 2020

ويأتي توثيق رمي مياه الصرف الصحي بأحواض الري الزراعية في مصر تأكيداً على حديث المواطن الكويتي بشأن المنتجات المصرية من الخضر والفاكهة.

ولوحظ خلال الفترة الماضية عديد من مقاطع الفيديو التي توضح عمق الخلاف الحاصل بين كل من الكويتيين والمصريين، وذلك بالتزامن مع بدء أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، الذي سُجل في الكويت حتى اللحظة وبحسب آخر بيان لوزارة الصحة الكويتية 3075 حالة إصابة مؤكدة، و20 حالة وفاة بسبب الفيروس.

أما في مصر فتم تسجيل 4319 حالة مؤكدة و307 حالة وفاة، بحسب آخر بيان لوزارة الصحة المصرية