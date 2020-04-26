تصريحات لافتة من سفير الكويت عن سلطنة عمان .. “شاهد” ماذا قال

في تصريحاتٍ لافتة، قال سفير الكويت لدى سلطنة عمان إن العلاقات بين البلدين، صعدت فوق سقف العلاقات الطبيعية بين الدول، وهي علاقات “فوقيّة” بين القادة والوزراء، ويتوازى مع ذلك العلاقات الأخوية بين الشعبين.

ووصف د.سليمان الحربي سفير الكويت لدى عمان العلاقات العمانية – الكويتية بأنها علاقات راسخة و”استثنائية“ في ظل القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت .



وبين أن السلطنة والكويت تجمعهما أواصر المحبة ووحدة المصير والأهداف المشتركة وتجلى ذلك في أوقات الأزمات.

وأكد أن الدولتين تعملان من أجل إيجاد استراتيجية صلبة تتمثل في خطة 2035 الكويتية ورؤية عُمان 2040 اللتين تتوافقان في أهدافهما ورؤاهما المستقبلية.



وأشار السفير الكويتي لدى السلطنة إلى العمل المشترك الذي تبذله كل من السلطنة ودولة الكويت من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي.

ولفت إلى أن الرؤية العمانية والخطة الكويتية تستهدفان الاستثمار في قطاعات الثروة السمكية والتعدين والنفط واللوجستيات والنقل وهي قطاعات تدخل ضمن اهتمامات البلدين الأساسية. وفق وكالة الأنباء العمانية