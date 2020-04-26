استنزاف جديد لاقتصاد السعودية المنهار.. الصين تحذو حذو ترمب وتستغل كورونا لحلب “بن سلمان”

تحاول الصين حاليا السير على خطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسياسته في (حلب) المملكة العربية السعودية مستغلة أزمة كورونا الحالية رغم أنها هي منشأ الفيروس في الأساس.

وفي هذا السياق استطاعت الصين جني أرباح تقدر بملايين الدولارات من السعودية بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن المستشار في الديوان الملكي السعودي، عبد الله الربيعة، أن الحكومة السعودية وقّعت مع الصين؛ اليوم الأحد، عقدًا بقيمة 995 مليون ريال سعودي، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية ينص العقد على توفير 9 ملايين فحص لتشخيص فيروس كورونا المستجد لتسعة ملايين شخص في المملكة، شاملة الأجهزة والمستلزمات، و500 من الأخصائيين والفنيين الصينيين المتخصصين في الفحوصات.

ويشتمل العقد أيضا على إنشاء ستة مختبرات إقليمية كبيرة موزعة على مناطق المملكة منها مختبر متنقل بقدرة 10.000 فحص يوميًّا، وتدريب الكوادر السعودية، وإجراء الفحوصات اليومية والفحوصات الميدانية الشاملة.

ويتضمن العقد تحليل الخريطة الجينية لعدد من العينات داخل المملكة، وتحليل خريط المناعة في المجتمع لعدد مليون عينة والتي سيكون لها الأثر البالغ في دعم خطط الدولة في إدارة خطط مكافحة الجائحة.

وقال “الربيعة” إن هذا العقد يأتي بعد المكالمة الهاتفية بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس الصيني شي جين بينغ.

ويشار إلى أن دولًا أوروبية تتجه مع أمريكا إلى فرض عقوبات على الصين، ومطالبتها بتعويضات ضخمة بسبب كارثة فيروس كورونا.

يُشار إلى أن السعودية لا زالت تعيش حالة من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي ووقف كافة التجمعات البشرية، ضمن سلسلة اجراءات أعلنتها السلطات هناك لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

في حين بلغ فيه عدد المصابين بالفيروس في كافة محافظات المملكة وبحسب آخر بيان صادر عن وزارة الصحة السعودية 17 ألفاً و552 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 139 حالة وفاة جرّاء الإصابة بالفيروس.