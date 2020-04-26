إعلامي سعودي يكشف ما كان يقوله عبدالعزيز الفغم في كل مرة يُطلب منه الظهور على شاشة الفضائيات

كشف الإعلامي السعودي، مقدم برنامج اللقاء من الصفر على قناة “mbc”، مفيد النويصر، ما كان يقوله له حارس الملوك عبد العزيز الفغم والذي قتل العام الماضي بظروف غامضة، عندما كان كل مرة يطلب فيها منه الظهور بلقاء تلفزيوني.

وقال النويصر، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”: “لسنوات وأنا أتواصل مع #عبدالعزيز_الفغم ليقبل #اللقاء وكان بكل أدب وتواضع يردد: والله يا مفيد ما أحب الظهور، ومهمتي خدمة والدي (قال في عهد الملك عبد الله رحمه الله، وكررها في زمن الملك سلمان الله يحفظه) إنما هي خدمة إبن لوالده لا تستوجب الظهور والشهرة والشكر”.

لسنوات وأنا أتواصل مع #عبدالعزيز_الفغم ليقبل #اللقاء وكان بكل أدب وتواضع يردد:

والله يا مفيد ما أحب الظهور

ومهمتي خدمة والدي (قال في عهد الملك عبد الله رحمه الله، وكررها في زمن الملك سلمان الله يحفظه) إنما هي خدمة إبن لوالده لا تستوجب الظهور والشهرة والشكر



رحمك الله يا عبدالعزيز https://t.co/r5hA8LUj6f — مفيد النويصر (@Mofeed_n) April 25, 2020

يأتي ذلك، عقب برنامج تلفزيوني انتجته القناة السعودية عن عبد العزيز الفغم وحياته، والذي زعمت السلطات السعودية أنه قتل على يد أحد أصدقاءه بجدة العام الماضي بسبب خلاف شخصي بينهما.

وتشكك منظمات حقوقية ودولية برواية السلطات السعودية بشأن مقتل الفغم، فيما رجحت عدداً منها مقتله خلال شجار حاد وقع في مقر إقامة الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد معركة بالسلاح وتبادل لإطلاق النار مع رجال تابعين لولي العهد محمد بن سلمان.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة الإعلامي السعودي، مستذكرين ما صاحب قضية الفغم من غموض وما أحدثته من ضجة على مستوى السعودية والعالم العربي.

فعلاً الذكرى الطيبة هي كل ما يبقى، الله يرحمه ويغفرله ..

بداية ملهمة ومؤثرة جداً، أمتعتنا كعادتك 🙏🏼 — Mashael Alkadi (@MashaelMaged) April 25, 2020

شكرا لك يا اخ مفيد لاتكفيك انت والقائمين على هذا العمل الجبار و ضيوفك الكرام ، للامانه استمتعت جداً في الحلقه الاولى وتحمست للحلقه الثانيه ولكن تمنيت امنيه انها تفوتني لانه فعلياً نزلت دموعنا على هذا العظيم الراحل ، هذا اقل اقل اقل مانقدمه لهذا الجبل الشامخ ، رحمه الله ..💔 pic.twitter.com/SreC8Yw3iP — تَ 🇸🇦 (@SA__1932) April 25, 2020

برنامج جبار حلقتين بس فتحت وجع الشعب عليه رحمة الله رحمة الابرار و اسكنة مساكن الاخيار #عبدالعزيز_الفغم pic.twitter.com/n2R8fNeGnY — وجد المطيري (@saudiwajd1990) April 25, 2020

ما أتوقع في احد ما حب عبدالعزيز الفغم رحمة الله عليه (إن الله اذا أحب عبدا جعل له القبول في الارض )الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين يارب — بنفسج وانتيكا (@sort62171) April 25, 2020

فاجعت موته كأنها الا موت احد الملوك الناس حزنت وانهمرت عيونهم بالدموع على فراقه حبُ له انه البار بوالدهم وكأنهم يقلولون لا نحب احد يبر بملكنا سواه لانه امين وذو هيبه ونباهه — أبو عبدالعزيز (@aboazh30) April 25, 2020

وعادت موجة التشكيك بالرواية الرسمية السعودية بشأن حادث مقتل اللواء “عبدالعزيز الفغم”، وذلك بعد إذاعة فيلم تسجيلي عن حياته، يتضمن معلومات وصورا تنشر لأول مرة عنه.

الفيلم الذي أذاعته قناة “إم بي سي” السعودية، الجمعة، كشف فيه عدد من أقارب وزملاء “الفغم” تفاصيل وجوانب من حياته لأول مرة.

وأورد الفيلم الوثائقي شهادات عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات التي عمل معها اللواء “الفغم” فيما لم يتطرق لحادث مقتله الغريب والمثير للجدل الذي وقع في نهاية سبتمبر الماضي.

وعاد النشطاء للحديث مجددا على مقتله مجددين الشكوك حول الرواية الرسمية التي قالت إنه قتل في مشاجرة مع صديقه ممدوح بن مشعل آل علي.

نبي قصة اغتياله 😎 — ياظالم لك يوم (@Ghaithalajmi) April 24, 2020

يقتلون القتيل ويمشون في جنازته 😂 — عين القعود (@Hhhhhh16541241) April 23, 2020

يشار إلى أن اللواء “الفغم” قتل في نهاية سبتمبر الماضي، بينما كان في زيارة لصديقه “تركي بن عبدالعزيز السبتي”، بمنزله في حي الشاطئ بمحافظة جدة، حسب الرواية الرسمية.

وحينها قال بيان للداخلية السعودية إنه خلال زيارة “الفغم” لصديقه “السبتي” دخل عليهما صديق مشترك يدعي “ممدوح بن مشعل آل علي”.

وأوضح البيان أنه أثناء الحديث تطور النقاش بين “الفغم” “وآل علي”، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على “الفغم”.

وشكك مراقبون ومغردون، عبر “تويتر”، بالرواية الرسمية السعودية حول ملابسات الجريمة، وتساءل بعضهم عن سبب وجود قوات الأمن خارج المنزل وقت الحادثة، وعن قتل الجاني مباشرة لإغلاق الملف، حسب قولهم.

وقررت رئاسة الحرس الملكي، بعد الحادثة بأيام قليلة، تعيين “سعد بن مسفر بن بداح القحطاني” قائدا لقوة الحرس الخاص خلفا للواء “الفغم”.