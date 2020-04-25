“شاهد” وزير الصحة الكويتي يستفز مواطنيه.. هذا ما فعله وتسبب في انتقادات حادة له

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لوزير الصحة الكويتي باسل الصباح، يطلب فيه من أحد الصحفيين أن يرتدي “الكمامة” الصحية الواقية، مع أنه هو نفسه لا يرتدي هذه الكمامة، وذلك خلال حديثه مع بعض الصحفيين حول آخر المستجدات بخصوص وباء كورونا المستجد “كوفيد19” في الكويت ما أثار موجة انتقادات ضد الوزير.

وزير الصحة وخلال حديثه مع الصحفيين في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، حاول أحد الصحفيين أن يوجه له سؤالاً، وهو يضع الكمامة الطبية على ذقنه، ليقوم وزير الصحة باسل الصباح بقول “البس الماسك” قبل حتى أن يباشر الصحفي سؤاله.

#شامل_نيوز : بالعقل وبالمنطق أليس الأجدر بوزير الصحة د. باسل الصباح أن يلبس الكمام الوقائي قبل أن يطلب من الصحفي الذي يسأله أن يرتديه؟!… معالي الوزير وللمرة الألف ادرس تسويقك الإعلامي لذاتك قبل أن تتحرك خطوة واحدة ‼️@Drbaselalsabah @KUWAIT_MOH

pic.twitter.com/TMTJjvCyuW — شامل نيوز 🇰🇼 (@liferdefempire) April 25, 2020

وقال في نهاية المقطع “أنا سعيد أنكم لابسين ماسكات كلكم”، فيما ظهر هو لا يرتدي الكمامة الواقية كما ينصح وطالب الصحفيين، الأمر الذي أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل وتسبب في انتقادات حادة لتصرفه.

وتداول ناشطون مقطع الفيديو لوزير الصحة الكويتي مستنكرين كيفية قيامه بالطلب من الصحفي أن يرتدي الكمّامة، ويشيد بارتداء الكمّامة، فيما لا يقوم ذلك بنفسه، وعلقت الحساب الكويتي ناشر المقطع: “بالعقل والمنطق أليس الأجدر بوزير الصحة د.باسل الصباح أن يلبس الكمّام الواقي قبل أن يطلب من الصحفي الذي يسأله أن يرتديه، معالي الوزير للمرة الألف ادرس تسويقك الإعلامي لذاتك قبل أن تتحرك خطوة واحدة”.

فيما علّق مغرّد آخر حول مقطع الفيديو قائلاً: “إعلاميين اقتربوا منه عشان يناقشونه في آخر المستجدات، المطلوب المسافة متر هنا من حقه أن يطالبهم بلبس الكمام لأنه ممكن يكون منهم مصاب”.

اعلاميين اقتربوا منه عشان يناقشونه في اخر المستجدات المطلوب المسافه متر هنا من حقه أن يطالبهم بلبس الكمام لأنه ممكن يكون منهم مصاب — إبراهيم بركات ♕ (@Ebra_2030) April 25, 2020

وقال آخر مدافعاً: “أولاً لبس الكمام ليحمي الناس منك إذا كنت مصاباً، ومالي الوزير الحمد لله متأكد أنه ما فيه شيء، ولكن ما يعرف منو من الصحفيين معه الفيروس”.

أولاً لبس الكمام ليحمي الناس منك اذا كنت مصاب ومالي الوزير الحمدلله متأكد انه مافيه شي ولكن مايعرف منو من الصحيفيين الي حاشه الفايروس

وثانياً الوزير له اكثر من شهرين شغال 24ساعة من اجل سلامة الناس

مو معقول تبيه شهرين مايفصخ كمام

وبعدين حنا نفطر مع عيالنا وهو بالخطوط الامامية — متفائل (@9RcLDg1qMkCZzzx) April 25, 2020

وتابع: “وثانياً الوزير أكثر من شهرين شغال 24 ساعة من أجل سلامة الناس، مو معقول تبيه شهرين ما يفصخ كمام، وبعدين إحنا نفطر مع عيالنا وهو بالخطوط الأمامية”.

يُشار إلى أن الكويت لا زال يعيش حالة من الطوارئ لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، عبر سلسلة من الإجراءات من حظر التجول وإلغاء التجمعات البشرية والدوام الرسمي والأكاديمي والمحال التجارية.

وبلغت فيه عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” في كافة مدن ومحافظات الكويت 2614 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 وفاة جراء الإصابة بالفيروس.