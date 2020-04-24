كورونا يتسبب بـ”كارثة” في مستشفى مبارك الكبير بالكويت .. مصادر صحية تكشف ما حدث

كشفت مصادر صحية مطلعة عن اصابة 11 ممرضة آسيوية في مستشفى مبارك الكبير بفيروس كورونا، خلال الايام القليلة الماضية، قبل نقلهن الى المستشفى المتخصص لتلقي العلاج، فضلا عن حصر المخالطين لهن.

وقالت المصادر إن الممرضات قاطنات في بناية مخصصة لسكن الممرضات في المهبولة، ويجري فحص الحالات المخالطة، سواء بالسكن او حتى في مقر عملهن، مبينة ان بعضهن كن يقدمن الرعاية الصحية في جناح 25 بالمستشفى، وتنقلن بين اجنحة واخرى. بحسب “القبس”

في سياق آخر، ذكرت المصادر ان الفحوصات المخبرية على مراجعي قسم الطوارئ بالمستشفى كشفت اصابة 22 شخصا بالفيروس، بعد ظهور اعراض المرض عليهم، حيث يتم اخذ فحوصات ومسوحات منهم، اضافة الى ادخال بعضهم للاجنحة، حتى ظهور نتيجة مسوحاتهم، مؤكدة عدم توافر اي نقص في صفوف الهيئات التمريضية او تأثر الرعاية الصحية بإصابات الممرضات.

و سجلت الكويت الجمعة، الرقم الأعلى لها في حالات الإصابة بفيروس كورونا بإعلان إصابة 215 حالة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات 2614 حالة.

كما سجلت حالة وفاة جديدة لمقيم من الجنسية البنغلاديشية يبلغ 55 عاماً، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 15.