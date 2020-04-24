“شاهد” نهاية غير متوقعة لمدير مستشفى مصري رقص مع المتعافين من “كورونا”!

أنهت رقصة شعبية مع متعافين من فيروس كورونا على أنغام الأغنية الشهير “ولع.. ولع”، الحياة المهنية لمدير إحدى مستشفيات محافظة الغربية بمصر، وذلك بعد نشر مقطع فيديو له على الانترنت.

وأظهر الفيديو، رقص مدير مستشفى المنشاوي العام الدكتور متولي أحمد مع متعافين من فيروس كورونا المستجد، في ساحة المستشفى على أنغام موسيقى وأغاني شعبية.

وأصدر محافظ الغربية بمصر، طارق رحمي، قراراً يقضي بإعفاء الدكتور متولي أحمد كبير أخصائيين الطب البشري ومدير مستشفى المنشاوي العام من منصبه بعد هذه الحادثة.

هذا وقرر وكيل وزارة الصحة بالغربية عبد الناصر حميدة، تكليف محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام الأسبق بطنطا، بالعمل مديرا مرة أخرى للمستشفى وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات وزارة الصحة والسكان في مصر، تسجيل البلاد أعلى معدلاتها، من حيث عدد إصابات فيروس كورونا اليومية، بزيادة بلغت 232 إصابة جديدة.

وقال المتحدث باسم الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان، إنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، فيما توفيت 11 حالة إضافية.

وأضاف مجاهد أن 69 من مصابي فيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون.

وبموجب الإحصاءات الجديدة، أصبح إجمالي عدد حالات فيروس كورونا المُسجلة في مصر حتى يوم الخميس، 3891 حالة، من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.