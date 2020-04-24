جريمة تهزّ بلداً عربياً قبل ساعات من الصيام .. عاشرت عشيقها وقتلا الزوج بطريقةٍ مرعبة!

قتل شاب مصري زوج عشيقته بالإتفاق معها قبل ساعات من بداية شهر رمضان في قرية “الحلوات” بمركز الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية.

وأوضحت التحريات والتحقيقات، أن المتهم كان يتردد على زوجة الضحية منذ ١٠ أشهر ويقيم معها علاقة جنسية، مستغلا غياب زوجها.

وقبل تنفيذ جريمته، اتفق مع الزوجة عقب اقامة علاقة، وتوجه الى عمل الضحية، وقام بمراقبته حتى انتهى عمله، ورصد تحركاته، واستغل هدوء احد المناطق الزراعية، وهجم على الضحية، وهشم رأسه بالة حادة حتى لفظ أنفاسه الاخيرة.

وفحصت المباحث علاقات المجنى عليه، وناقشت الزوجة وتبين انه ليس له اي خلافات او عدوات تؤدي الى الانتقام منه وقتله.

وبدأت التحريات في تتبع خط سيره وتبين من خلال فحص الشهود ان احد الاشخاص ادلى بأوصاف المشتبه فيه، وانه كان موجود في مسرح الجريمة في وقت معاصر لقتل الضحية.

وتم عمل التحريات اللازمة وتبين انه على علاقة غير شرعية بزوجة القتيل، وانه وراء الجريمة، بالاتفاق مع الزوجة، والقي القبض عليهما.

وقررت النيابة حبس الزوجة ولعشيقها 4 أيام علي ذمة التحقيقات، ووجهت لهما تهمة القتل العمد والتحريض، لاتفاقهما واشتراكهما قتل الزوج ليخلو لهما الجو لممارسة علاقتهما المحرمة.