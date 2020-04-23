“أعراب وأغبياء”.. “شاهد” مصري يتطاول على الشعب الكويتي في وصلة ردح والكويتيون يردون

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو فجر غضب الكويتيين، لمواطن مصري يتحدث فيه عن العلاقة مع الشعب الكويتي، معتبراً بأنه أخطأ حين اعتذر في وقت سابق للشعب الكويتي، وموجهاً العديد من الشتائم والسباب للكويت والشعب الكويتي.

المواطن المصري ظهر في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” واثار جدلا واسعا يقول: “يا إخوانا أنا من كم يوم كنت عملت فيديو اعتذرت فيه للكويتيين، بعدين تفاجئت أن كثير من الكويتيين طالعين يألفوا قصص ويحكوا حكاوي، وان انا طلعت اعتذرت بسبب الذل والانكسار والخوف اللي انا فيه”.

مصري فرعوني ناكر للجميل

حفيد السفرجي وحفيد الرقاصة

يتطاول على الكويت التي فتحت بيوت الملايين من المصاروة



أولاً يا شحات الشعب الكويتي أشرف وأنزه منك ومن جذورك العفنة

ثانياً يا حفيد فرعون لو كان لديك ذرة واحدة من الكرامة لطالبت بإعادة المصاروة الذين يبكون بالخارج pic.twitter.com/d0vbQcwL1n — مبارك البغيلي (@M__albugaily) April 23, 2020

وتابع المتحدث المصري في مقطع الفيديو المصور: “ناس قالت إن انا انضربت بميلانو، وناس ثانية قالت إن المخابرات الكويتية بتطاردني في روما كلها، أنا فعلاً اخطأت ان انا نزلت اعتذار للناس دي، الناس ي فعلاً أغبياء وأعراب وأشد غباء يعني”.

وأضاف: “أنا لا انذليت ولا حد طاردني ولا مخابرات ولا الكلام ده كله، وانا أول مرة اسمع إن في جهاز مخابرات للكويت، و أنا لو كنت خايف من البداية مكنتش عملت مقاطع فيديو”، وتابع حديثه بشتائم للشعب الكويتي أجمع.

وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال متباينة عبر مواقع التواصل، حيث تداول المقطع عديد من النشطاء الكويتيين، وهاجموا بتغريداتهم الناشط المصري كما هاجموا دولة مصر والشعب المصري.

وقال أحد المغردين الكويتيين في تغريدة له بعد أن نشر مقطع الفيديو: “مصري فرعوني ناكر للجميل، يتطاول على الكويت التي فتحت بيوت الملايين من المصاروة”.

وأضاف المغرد “مبارك البغيلي” في تغريدته: “أولا يا شحات الشعب الكويتي أشرف وأنزه منك ومن جذورك العفنة، ثانياً يا حفيد فرعون لو كان لديك ذرة واحدة من الكرامة بإعادة المصاروة الذين يبكون بالخارج.

فيما علّق مغرد آخر: “وبحسب بيانات الإدارة العامة للإحصاء الكويتية، تتصدر مصر الدول العربية في قائمة التحويلات بالكويت، خير الكويت عليكم ليوم الدين”.

وبحسب بيانات الإدارة العامة للإحصاء الكويتية، تتصدر (مصر) الدول العربية في قائمة التحويلات بـ الكويت

خير الكويت عليكم ليوم الدين — خليجنا واحد (@OuJQJOHosW1nxwu) April 23, 2020

فيما قال مغرد آخر معلقاً: “الأدب فضّلوه عن العلم، إن أقرب الناس إلى النبي محمد يوم القيام أحسن الناس أخلاقاً”

الادب فضلوه عن العلم .

ان اقرب الناس الي النبي محمد يوم القيامه احسن الناس اخلاقا . — Apo Saleh (@ApoSaleh3057073) April 23, 2020

يُشار إلى أن هذا ليس المقطع الأول الذي يخرج من مواطنين مصريين يهاجمون الكويت، كما شهدت الفترة الماضية عدة مقاطع لنشطاء كويتيين أيضاً يتطاولون على مصر، وذلك بعد حالة من التجاذب والخلافات بين بعض الأشخاص من كلا الدولتين، وخاصة في ظل أزمة كورونا، والحالة المؤسفة التي يتعرض لها المقيمين المصريين بالكويت.