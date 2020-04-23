بعد التحرش بها على الملأ.. “شاهد” الإعلامية العراقية همسة الماجد تبيع الرجال ب400 دولار!

فجرت الفنانة والإعلامية العراقية همسة الماجد، موجة غضب في أوساط الرجال بعدما حددت قيمتهم نقداً.

وظهرت همسة الماجد في فيديو رصدته “وطن” أثناء بث مُباشر عبر “انستجرام”، تقرأ تعليقاً حول الرجال، لترد على صاحبة التعليق: “بابا رجال شنو، ترا خير الرياجيل أجيبه بخمسين ألف”.

وبالتحويل بين العُملات، تظهر قيمة الرجل لدى همسة الماجد تساوي نحو 415 دولاراً أمريكياً، وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحديثها عن الرجل كأنه سلعة، بل ورخيص الثمن.

ووجهت الناشطة زينب العتابي سؤالاً لهمسة: “جا ابوج واخوج ورجلج يطلعون بألف”.

الاعلاميه

مقدمة البرامج

الممثله

العارضه

الطماطه همسه ماجد

تكول خيرهم اجيبه بخمسين الف !

جا ابوج واخوج ورجلج

يطلعون بألف !!!



شخصيات من بلادي ! pic.twitter.com/A4bl0djpjp — زينب العتابي 🇮🇶 (@zienab_alataabi) April 22, 2020

وذكرتها مغردة باسم نيران محمد، بطليقها السابق، وقالت لهمسة الماجد: “عزيزتي همس ماجد اذا اجيبين الرجال ب ٥٠ الف ترى طليقج السابق عمر خالد جابج بسمايل بس!”.

عزيزتي همس ماجد

اذا اجيبين الرجال ب ٥٠ الف

ترى طليقج السابق عمر خالد جابج بسمايل بس! — نيران محمد (@vkh1BBjGREnSdN6) April 22, 2020

وعلق الناشط محمد البديري على مقطع همسة ماجد قائلاً: “قال الٲمـام عـلي عـليه السـلام الٲدب لا يبـاع ولا يشـترى بـل هـو طـابع فـي قـلب كـل مـن تـربـي فـليس الفقـير مـن فقـد الـذهـب وٲنمـا الفقـير مـن فقـد الٲخـلاق والٲدب ..!!”.

قال الٲمـام عـلي عـليه السـلام ⇊

الٲدب لا يبـاع ولا يشـترى بـل هـو طـابع فـي قـلب كـل مـن تـربـي

فـليس الفقـير مـن فقـد الـذهـب وٲنمـا الفقـير مـن فقـد الٲخـلاق والٲدب ..!!

الاعلاميه همسة ماجد اي رجل اجيبه بسعر 50 الف دينار!! pic.twitter.com/4Vy1fYGZs7 — محمد البديري (@mmommolve100) April 22, 2020

وسخرت مُغردة باسم “ناي” من عدد زواجات همسة ماجد، وعلقت: “ضايجين من همسه ماجد كالت الرجال تجيبه ب 50 الف ياعزيزي ترى هاي مزوجه للمره الخامسه ، زوجها الحالي رقم 5 هيه عدها خبره بالموضوع اكثر من الباقين ، دتحجي عن تجربتها واكيد اذا تطلك هالمره تجيب ال 6 وره اسبوع لاتضوج خليك ريلاكس الاغلبيه بهالوطن يمشون وره الفلوس “.

ضايجين من همسه ماجد كالت الرجال تجيبه ب 50 الف

ياعزيزي ترى هاي مزوجه للمره الخامسه

زوجها الحالي رقم 5

هيه عدها خبره بالموضوع اكثر من الباقين

دتحجي عن تجربتها

واكيد اذا تطلك هالمره تجيب ال 6 وره اسبوع

لاتضوج خليك ريلاكس

الاغلبيه بهالوطن يمشون وره الفلوس

—- — نــآي 🍁 (@Mna1mailru1) April 22, 2020

ونشر الناشط ياسر الزين صورة له وهو يُمسك 50 ألف دينار عراقي، وعلق ساخراً: “عذروني شبااب بعد ماكدر اضم عليكم قبل شويه جنت يم همسة ماجد”.

عذروني شبااب بعد ماكدر اضم عليكم قبل شويه جنت يم #همسه_ماجد pic.twitter.com/LUKb7q4uiW — ياسر الزين (@IY5JmGfsGIHdTaj) April 22, 2020

وهاجمتها المغردة اسراء الجنابي قائلة: “هذا منطق اعلامية؟ هذا منطق مثقفة؟ الزلم ماتنباع وتنشرة ماتمثلين بس نفسج وتربيتج همسة ماجد تشتري الزلم ب50 اذا انتي تنباعين بفلوس غيرج مو مثلج”.

هذا منطق اعلامية؟

هذا منطق مثقفة؟ الزلم ماتنباع وتنشرة ماتمثلين بس نفسج وتربيتج #همسة_ماجد تشتري الزلم ب50 اذا انتي تنباعين بفلوس غيرج مو مثلج … pic.twitter.com/08CfbV7ETU — اسراء الجنابي 🇮🇶 (@max_5050) April 22, 2020

حدة الهجوم الذي تفاجأت به همسة ماجد، جعلها تخرج عن صمتها وتُبرر بفيديو جديد تصريحاتها ضد الرجال.

وقالت همسة ماجد بالفيديو: “خلونا نترحم الله يرحمنا، مابقي يومين لرمضان، اللي يعرف نفسه خوش زلمة، أكيد هاذا الحجي ماراح يمسه، أكو يقول الشاعر مأمون النطاح كثيرات الشوارب بس قليلين الرجال”.

وأضافت: “أكو أشباه رجال، وأكو زلم، فأنا كنت أقول الرجال ب50 ألف، يعني الرجاجيل، مو الزلمة المعدل، بررت فقط حتى لاحد يزعل عليا من الخوش زلم”.

وختمت: “أما أشباه الرجال اللي يسبون من الصبح لليل، فأنتم ماتهموني يعني”.

همسة ماجد تبرر كلامها عن الفديو الي انتشر في مواقع التواصل

هاي التبدله الثانيه قبلها خالد الحنين 🙄

ليش الانسان يخلي نفسه بمواقف بايخه !!!

تقلل من قيمته واحترامه بالمجتمع ❗ pic.twitter.com/0lct8Yli5A — حنظله … الشاهد والشهيد 8 (@QqbXdbV3anGRMWr) April 22, 2020

يُذكر أن همسة ماجد عملت كمقدمة برامج في قناتي “السومرية والعراقية”، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية، وهي من مواليد أغسطس 1989.

وتزوجت همسة ماجد ثلاث مرات، آخر زواج لها كان من الفنان عمر خالد ولكنها حالياً مطلقة حيث تطلقت منه في سبتمبر 2018 ولم تتحدث عن أسباب طلاقها، ولديها طفلة واحدة أنجبتها في عام 2007 من زواجها الثاني، وتسكن همسة حالياً في العاصمة بغداد وتمتلك متجر للأزياء في منطقة المنصور بأسم “همسة فاشون”.

وذاع صيت همسة ماجد بسبب حادثة اعتداء عليها في 18 أغسطس 2019 في تمام الساعة الواحدة ليلاً، حيث تعرضت للاعتداء والتحرش أمام الملأ من قبل مجموعة من الشباب المسلحين.

وقالت همسة إنها “تعرضت للاعتداء والتحرش والإساءة بألفاظ غير لائقة من قبل مجموعة من الشباب المسلحين يستقلون سيارة خصوصي، اعترضوا طريقها اثناء وقوف سيارتها أمام احد المطاعم في منطقة المنصور، وحاولوا منعها من قيادة السيارة رغم انها كانت بصحبةً والدتها وقريبتها و تهديدها بحجة انهم اصحاب نفوذ في الدولة وتهديدها بالسلاح”.

وأضافت انها “سجلت جزء من حادثة الاعتداء وبثت التسجيل عبر صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، و هذا ساعد على أن تتوجه سيطرة شرطة المنصور إلى مكان الاعتداء حيث أوقفوا المعتدين في مركز الشرطة” ولكن تم إطلاق سراحهم في اليوم التالي بكفالة.

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