“شاهد” العمالة الوافدة قنبلة موقوتة.. ما حدث أصاب الكويتيين بالذهول واستنفر قوات الأمن!

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت بمقطع فيديو صادم للغاية، يوثّق هجوم عشرات من الأشخاص على سيارة محملة بالوجبات الغذائية، كانت قادمة لتوزيعها على عدد من “العمالة” التي تعايش اوضاعا صعبة في ظل حالة وباء كورونا المستجد “كوفيد١٩”.

ويظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” وتم تداوله بشكل واسع، هجوم عدد كبير من “العمال” من جنسيات مختلفة، على سيارة نقل كانت محمّلة بوجبات غذائية، في مشهد بدا غريباً جداً على دولة مثل الكويت.

شاهد لحظة هجوم العشرات من "العمالة" بـ #الكويت على سيارة محملة بالوجبات الغذائية.. شاهد كيف تصرفوا فور قدوم الشرطة؟https://t.co/9NIapxfyht pic.twitter.com/v4NfEwz5pM — صحيفة المرصد (@marsdnews24) April 22, 2020

وقامت الشرطة الكويتية بالتدخل الفوري لمحاولة ضبط ما يجري، مما تسبب بحالة من الفوضى العارمة في المكان، الذي يتنازع فيه العشرات من العمال على الوجبات الغذائية.

أقرأ أيضاً: 4 ناقلات نفط سعودية عالقة في البحر.. الرياض في موقف صعب بعد تهاوي أسعار النفط وقد تُوقف خطوط إنتاجها

وعلّق أحد المغردين حول مقطع الفيديو قائلاً بأن ما يجري يعتبر كارثة إنسانية بمعنى الكلمة.

كارثه انسانيه



لعل دول الخليج تعيد صياغة رؤيتها حيال نسبه العماله الوافده ولكن هذه المره بجديه وبلا هواده



اتخاد دول الخليج في كونفدراليه سيقضي او يحد من الاعتماد ع تلك العماله بنسبه كبيره ان اىادت استقرار مستديم — اسدً مُحبٌ للحياة🌐 (@ubuntulx1) April 22, 2020

وأضاف المغرد في تعليقه بأنه لعل دول الخليج تعيد صياغة رؤيتها حيال نسبة العمالة الوافدة، ولكن هذه المرة بجديّة وبلا هوادة.

وتابع المغرد في تعليقه: “اتخاذ دول الخليج في كونفدرالية سيقضي أو يحدّ من الاعتماد على تلك العمالة بنسبة كبيرة، إن أرادت تلك الدول استقرار مستدام”.

وكانت الكويت قد شهدت عديد من الأحداث من هذا القبيل، حيث انتشرت مقاطع فيديو متعددة خلال الفترة الماضية لعشرات من العمال من جنسيات أخرى، يشكون فيها من الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانون منها جرّاء حالة الإغلاق المفروضة بالبلاد.

حيث أعلنت الحكومة الكويتية إيقاف الحياة العامة ووقف التجمعات البشرية واغلاق المحال والمصانع، مما عكس سلباً على آلاف العمال الذين يعتمدون على هذه الوظائف.

وسجّلت الكويت حتى اللحظة ما عدد 2248 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، فيما تسبب الفيروس بوفاة 13 شخصاً.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb