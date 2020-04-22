سمح بكل تجمع إلا المساجد.. “شاهد” السيسي مبرراً منع صلاة الجماعة والتراويح في رمضان: “معلش”

علّق رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، على إغلاق المساجد في مصر بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، وحالة الإغلاق المفروضة في كافة المحافظات المصرية ضمن عدة إجراءات اتخذتها السلطات المصرية لمحاربة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وقال “السيسي” في مقطع لاقى انتقادات واسعة من قبل المصريين ورصدته “وطن” محاولا تبرير منع صلاة الجماعة بزعم التجمعات رغم السماح بها في شتى مناحي الحياة الأخرى ما نصّه: “الناس اللي بتفكر يعني الصلاة بالمسجد وصلاة التراويح وكل الكلام دة صدقوني الفيروس هذا إرادة ربنا، وربنا سبحانه وتعالى أراد يكون تأثيره على البشرية كلها”.

وتابع: “الناس اللي بتحب تصلي وتتعبد في المساجد في رمضان، معلش الشهر دة، ودة مش رأي ديني، دة رأي طبي وديني، المصلحة تقتضي مننا إن إحنا نكون موجودين بآلية العزل اللي متحركين فيها وعدم الاختلاط بما فيها المساجد خلال الشهر القادم.

وزاد: “بكرة تشوفوا ربنا سبحانه وتعالى موجود معانا وبيساعدنا لأن إحنا نستحق المساعدة، نحن بمصر قيادة وحكومة تستحق المساعدة، بأخلاقيتها وحرصها على أمن وسلامة وتقدم اهلها بمصر”.

وأثار تعليق رئيس النظام المصري حول إغلاق المساجد ردود أفعال متباينة عبر مواقع التواصل، حيث هاجم المغردون السيسي، مشيرين إلى أن هناك أماكن كثيرة تشهد تجمعات واحتكاك كبير بين المواطنين لم يتم إغلاقها، مثل المترو والمكاتب البريد والبنوك والأسواق وتصوير مسلسلات رمضان.

وقال أحد المغردين: “طيب وكورونا مش جند من جنود ربنا في المترو والمواصلات والعاصمة الإدارية وتصوير المسلسلات، دة كورونا طلع جند مؤمن من جنود ربنا عشان كدة قاعد في المساجد بس.

السيسي: كورونا جند من جنود ربنا وعشان كده قفلنا المساجد حفاظا علي ارواح الناس .. طيب ومش جند من جنود ربنا في المترو والمواصلات والأسواق والبنوك ومكاتب البريد وبناء العاصمة الإدارية وتصوير مسلسلات رمضان .. ده كورونا طلع جند مؤمن من جنود ربنا عشان كده قاعد في المساجد بس — Adham Elmisry (@AdhamElmisry) April 22, 2020

فيما علق آخر: ” بإذن الله مصير الجنرال السيسي وأعوانه القصاص ومن عاونه هم جاءوا ليحاربوا الإسلام ويمكنوا الصهاينة من الاحتلال و أتباعهم”.

بإذن الله مصير الجنرال السيسي وأعوانه القصاص ومن عاونه.هم جاؤوا ليحاريوا الإسلام ويمكنوا الصهاينةمن الاحتلال واتباعهم،ويحارب الإسلام=فكريا ومجتمعيا وسياسيا واقتصاديا…

ويبقى خاويا فقط في المساجد.إسلام امركاني،على قول الشهيدأ.سيد قطب.ويبقى منافقو العرب كأنهم هم الإسلام وحملةلولاه — حسن الشبلي#رب_اجعلني_اغنى_خلقك_بك_وافقر_عبادك_إليك (@hassan2001shibl) April 22, 2020

وأضاف: ” يحاربون الإسلام فكريا ومجتمعيا وسياسياً واقتصاديا، ليبقى خاوياً فقط في المساجد”.

فيما قال حساب “المُدبلج” في تغريدة له تعليقاً على كلام السيسي: “حاسس أن السيسي هيطلع بكرة يقول افتحوا المساجد عشان ياخد اللقطة زي قرار تأجيل الدراسة وغيرها من القرارات، وبتوع الإعلام يطبلوا شوية”.

حاسس ان السيسي هيطلع بكره يقول افتحوا المساجد علشان ياخد اللقطه زى قرار تأجيل الدراسه وغيرها من القرارات والمعرصين بتوع الاعلام يطبلوا شويه — المُذَبّلَّحْ 😜😜😜😜 (@mohamme07060188) April 22, 2020

يُشار إلى أن مصر سجّلت حتى اللحظة3490 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس 264 حالة وفاة، وذلك بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة المصرية.