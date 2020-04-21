فيديو مشرف لكل الكويتيين.. هذا ما فعله “فاعل خير” كويتي في لبنان وأصبح حديث الشارع

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلبنان، مقطع فيديو يوثق مساعدة لمواطنين لبنانيين يعانون ظروفا صعبة جاءت في صورة طرد غذائي ومبلغ مالي مقدمة من فاعل خير، نظراً لحالة حظر التجوال القائمة وما عكسته على عشرات الآلاف من الأسير الفقيرة في لبنان.

مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، وثّق الطرد الغذائي والسلع الغذائية من معلبات وزيوت وسكر وتمر وغيره، ومبلغ مالي قدره مائتي ألف ليرة لبنانية، وكانت المفاجأة ما قاله مصور المقطع أنها جاءت من فاعل خير كويتي، والذي قام بتقديم عدة مساعدات لمواطنين لبنانيين يعانون في ظل ازمة كورونا.

وبحسب ما يسمع من مقطع الفيديو، قال المواطن اللبناني الذي حصل على هذه المساعدة منتقدا ما يحدث في مثل هذه الحالات من قبل بعض رجال الأعمال في لبنان: “طبعا هذا الزلمة اللي ساعد أكيد غير لبناني، لأنه اللبنانيين عندهم رياءً وفخوراً”.

الله يخلي اهل الكويت pic.twitter.com/m4gc2TnVQ9 — علي أسد Ali Asad (@Eagle4kw) April 21, 2020

وأضاف: “وفوق كل هذا الحمد لله كمان عاطي مبلغ متين ألف مع كل حصة، طبعا قلتلكم انه هذا الزلمة غير لبناني لأنه اللبناني بلا ضمير، اللبناني بس بنطر المئة دولار من زعيمة، شوفوا من مين “فاعل خير من دولة الكويت”، هذا اللي بدو الجنة، لا اسم ولا عنوان ولا شي، الله يخليلنا أهل الكويت”.

وأثار مقطع الفيديو المتداول تعليقات العديد من المتفاعلين عبر مواقع التواصل، والذين أثنوا على ما قام به فاعل الخير الكويتي، معتبرين بأن هؤلاء الناس “اللبنانيون”، لا ينكرون المعروف ولو كان قليلاً، بالإشارة منهم لبعض الجاليات العربية التي تتنكر لما تقوم به الكويت بشكل دائم.

هذولا الناس اللي ماينكرون المعروف حتي ع القليل يشكرون — غنيمه العيدان (@sedo5555) April 21, 2020

الشعب اللبناني شعب راقي جداً — خليفه بن نهار العذاب العجمي (@KAlathab) April 21, 2020

أكيد الله يعز الكويت وأميرها وشعبها الطيبين الصالحين … وعلى الدتيا السلام للواسطات وتجار الاقامات والاتكال على الوافدين في تصريف امور. البلد … — fd (@FD__H1) April 21, 2020

فيما قالت مغردة أخرى: “الكويتي مع اللبناني أخوان وأهل”.

الكويتي مع اللبناني اخوان و اهل 🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇱🇧🇱🇧🇱🇧الشعب اللبناني راااقي و ذووووق و ما ينسى العشرة الله يحفظ الكويت و لبنان و يبعد عنا الوباء يا كريم — Lolo (@lamiyaaaq8) April 21, 2020

وتابعت : “الشعب اللبناني راقي وذوق وما ينسى العشرة، الله يحفظ الكويت ولبنان ويبعد عنا الوباء يا كريم”.

يُشار إلى أن الدولة اللبنانية لا زالت تعيش حالة من الطوارئ لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” ، حيث أطلقت السلطات اللبنانية عدة قرارات احترازية من الفيروس، من حظر تجول والغاء الدوام الرسمي ووقف الحياة التجارية، مما عكس بذلك سلباً على عشرات الآلاف من الأسر اللبنانية.

وشهدت لبنان خلال الفترة الماضية عدة أحداث توضح حقيقة الأوضاع الصعبة التي يعايشها المواطنون اللبنانيون في ظل حالة حظر التجول والتزام الحجر المنزلي، في حين تسجل البلاد 677 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، و21 حالة وفاة جراء الإصابة به.