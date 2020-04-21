من هي عنود غريب المطيري التي أشعلت وفاتها المواقع في الكويت .. شاهد آخر رسالة لها

تصدر خبر وفاة المعلمة الكويتية عنود غريب المطيري موقع “تويتر”، بعدما تركت أثراً طيباً بسبب أخلاقها، ماجعل خبر وفاتها يُشكل صدمة لمن عرفها، حيث غرد على وسم #عنود_غريب_المطيري، آلاف النشطاء.

وكتبت إحدى زميلاتها التي عرفتها عن قرب: “من اكثر الشخصيات اللي اثرت فيني انا وزميلاتي ب ايجابيتها واخلاقها وطيبتها تستحق ان تضرب مثلا على رقي فكرها واخلاقها وتعاملها اغرست فينا مبادئ وقيم ، رحمك الله يا اطيب قلب , يارب اجعل أ. عنود المطيري من اصحاب الجنه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون”.

من اكثر الشخصيات اللي اثرت فيني انا وزميلاتي ب ايجابيتها واخلاقها وطيبتها تستحق ان تضرب مثلا على رقي فكرها واخلاقها وتعاملها اغرست فينا مبادئ وقيم ، رحمك الله يا اطيب قلب , يارب اجعل أ. عنود المطيري من اصحاب الجنه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون♥️ #عنود_غريب_المطيري — • (@Subaiieex) April 20, 2020

ونشرت مغردة باسم “سحابة” آخر رسائل عنود المطيري والتي طلبت فيها السماح والدعوات وكأنها استشعرت قرب أجلها، وعلقت: “يارب براد وإتساع في قبرها وباب جنّة مفتوح لها ولقاء مؤبد في الفردوس بها وخطايا قد غفرت عنها اللهم ارحمها واغفرلها”.

يارب براد وإتساع في قبرها وباب جنّة مفتوح لها ولقاء مؤبد في الفردوس بها وخطايا قد غفرت عنها اللهم ارحمها واغفرلها#عنود_غريب_المطيري pic.twitter.com/DQZqwKVye5 — ‏سـحـابـه🕊🇰🇼 (@FIa9m) April 21, 2020

ونشر مُغرد باسم العازمي بعض الرسائل التي كانت تُرسلها عنود المطيري لزميلاتها وتحثهن على تقوية علاقتهم بالله.

وعلق العازمي: “يارب هي دايماً محسنه ظنها فيك وتقوينا فيك يارب هي اليوم ضيفه عندك وأنت خير من يكرمها يارب اجعلها ممن فتحت لأستقبال روحها ابواب السماء وممن فرحت الملائكه لصعود روحها إليك , يارب انت الرحمن الرحيم فأرحمها واغفرلها واجعلها ضاحكةً مستبشره”.

يارب هي دايماً محسنه ظنها فيك وتقوينا فيك يارب هي اليوم ضيفه عندك وأنت خير من يكرمها يارب اجعلها ممن فتحت لأستقبال روحها ابواب السماء وممن فرحت الملائكه لصعود روحها إليك , يارب انت الرحمن الرحيم فأرحمها واغفرلها واجعلها ضاحكةً مستبشره🤍. #عنود_غريب_المطيري pic.twitter.com/b4y4BmCmsY — ألعَـــاازميّ2٦. (@2lh906) April 21, 2020

وكان الناشط طلال العنزي ممن لم يعرفوا عنود غريب المطيري، لكن ما كُتب عنها في الهاشتاغ أثر به، وقال: “من كمية التغريدات في هذا الهاشتاق تبين للعموم أن هذه الإنسانه رحمة الله عليها ، أنها ليست معلمة وكفى بل أنها مدرسة بالأخلاق والتربية الحسنة لزميلاتها وطالباتها بالمدرسة”.

ونصح مُتابعيه بالعمل لأجل هذه الذكرى الطيبة: “فلمثل هذا اليوم علينا أن نعمل فعلاً البصمة الجميلة تبقى وأن غاب صاحبها”.

#عنود_غريب_المطيري



من كمية التغريدات في هذا الهاشتاق

تبين للعموم أن هذه الإنسانه رحمة

الله عليها ، أنها ليست معلمة وكفى

بل أنها مدرسة بالأخلاق والتربية

الحسنة لزميلاتها وطالباتها بالمدرسة



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فلمثل هذا اليوم علينا أن نعمل

فعلاً البصمة الجميلة تبقى وأن غاب

صاحبها 💔🌺 pic.twitter.com/LUYl5fcdkK — أ . طلال العنزي (@talalalenazi_9) April 21, 2020

وروت إحدى طالباتها تفاصيل أكثر عن شخصية عنود غريب المطيري.

وقالت عن بداية تلقيها خبر وفاتها: “أقسم بالله أن الخبر أفجعني جد تميت أقرا بوست بالوتساب يمكن١٠دقايق عشان أستوعب،أبله عنود الي عاملتنا كلنا چنا بناتها ..الي فعلياً علمتنا وحده وحده وزهبتنا حق الحياه الجامعيه .. الي كانت تقعد تضحك معانا وتسولف نفسها هذي أبله عنود!!!!! الله يرحمج يا اطيب قلب”.

أقسم بالله أن الخبر أفجعني جد تميت أقرا بوست بالوتساب يمكن١٠دقايق عشان أستوعب،أبله عنود الي عاملتنا كلنا چنا بناتها ..الي فعلياً علمتنا وحده وحده وزهبتنا حق الحياه الجامعيه .. الي كانت تقعد تضحك معانا وتسولف نفسها هذي أبله عنود!!!!! الله يرحمج يا اطيب قلب #عنود_غريب_المطيري — َ (@raaladwanii) April 20, 2020

وأضافت بتغريدة أخرى: “تخرجت من سنتين وقريب يصير لي ٣ سنين وچنه أمس قاعده مع أبله عنود واهي تناقشني وتساعدني وتسولف وتضحك معاي ، كانت اكثر شخص بشوش بالمدرسه وأكثر شخص تحبه حتى لو ماعرفته أو تعاملت معاه .. أطيب قلب فعلياً وأكثر شخص يعلمك الالتزام والاحترام .. عسى الله يغمد روحج الجنه”.

تخرجت من سنتين وقريب يصير لي ٣ سنين وچنه أمس قاعده مع أبله عنود واهي تناقشني وتساعدني وتسولف وتضحك معاي ، كانت اكثر شخص بشوش بالمدرسه وأكثر شخص تحبه حتى لو ماعرفته أو تعاملت معاه .. أطيب قلب فعلياً وأكثر شخص يعلمك الالتزام والاحترام .. عسى الله يغمد روحج الجنه #عنود_غريب_المطيري — َ (@raaladwanii) April 20, 2020

وكشف شقيق عنود غريب المطيري، المحامي مفرح المطيري ملابسات وفاتها بسبب المرض، وغرد قائلاً: “قال صلى الله عليه وسلم ” من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ” إخواني وأخواتي توفيت اليوم الاثنين أختي وحبيبتي المربيه الفاضلة عنود من مرض السرطان وما أصابها وهي في العلاج فيروس الكرونا وسوف يصلى عليها وتدفن في لندن أرجوا أن تدعوا لها وتصلوا عليها صلاة الغائب”.

قال صلى الله عليه وسلم " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل "

إخواني وأخواتي

توفيت اليوم الاثنين

أختي وحبيبتي المربيه الفاضلة

عنود

من مرض السرطان وما أصابها وهي في العلاج فيروس الكرونا

وسوف يصلى عليها وتدفن في لندن

أرجوا أن تدعوا لها وتصلوا عليهاصلاة الغائب — المحامي مفرح المطيري (@chancellor7) April 20, 2020

ونشر شقيقها بعض المحادثات بينهما عبر واتساب، وعلق قائلاً: “يارب إنها قد أحسنت ظنها بك وحمدتك حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأقبلت عليك في هذا اليوم المبارك محتسبة صابرة لما ألم بها وهي بعيدة عنا إلا أنها قريبة منك فأكرم يارب نزلها ووسع مدخلها أحبها أخيار أهل الارض وهم شهدائك في الارض”.

يارب إنها قد أحسنت ظنها بك وحمدتك حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

وأقبلت عليك في هذا اليوم المبارك

محتسبة صابرة لما ألم بها

وهي بعيدة عنا إلا أنها قريبة منك فأكرم يارب نزلها ووسع مدخلها أحبها أخيار أهل الارض وهم شهدائك في الارض pic.twitter.com/VaaEM9sLRS — المحامي مفرح المطيري (@chancellor7) April 20, 2020

كما قامت مجموعة من طالبات المعلمة عنود غريب المطيري بتدشين صفحة لجمع التبرعات لعمل صدقة جارية لها، وبناء مدرسة ومسجد وبئر في بنغلاديش صدقةً عن روحها

وعلقن: “حنا مع ابلتنا بالدعاء واهي موجوده بكل طالباتها اهي زرعه فينا التفاؤل والعزيمه اهي علمتنا الضحكه واهي علمتنا الطريج واحنا كطالباتها رح نستمر بكل شي ونخلي وجودها حي بينا كل طالبه وكل معلمه لازم ننشر الاجابيه عشان ابلتنا”.

احنا مع ابلتنا بالدعاء واهي موجوده بكل طالباتها اهي زرعه فينا التفاؤل والعزيمه

اهي علمتنا الضحكه واهي علمتنا الطريج واحنا كطالباتها رح نستمر بكل شي ونخلي وجودها حي بينا كل طالبه وكل معلمه لازم ننشر الاجابيه عشان ابلتنا #عنود_غريب_المطيري — صدقه جاريه لـ أ_عنود_غريب_المطيري (@anoud__almutari) April 21, 2020

ونعت منيا العدواني معلمتها العنود بكلمات مُبكية وكتبت: “كنت خير معلمة.. أحببناك جدًا وماهو الحب يامعلمتي إلا دعاء،لا يمكن أن أنسى مواقفها الطيبة معي أ.عنود كان لها اثر طيب في كل طالبة درستها كانت المعلمة الأم المعلمة التي يتعلم منها الطالب الخُلق قبل المادة العلمية المعلمة المبتسمة دائمًا المعلمة المحفزة”.