خوفا من الفضيحة.. “شاهد” مصرية بدون قلب تلقي رضيعها في الصرف الصحي وما حدث معجزة!

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورا صادمة لطفل رضيع حديث الولادة أنقذ بمعجزة بعدما عثر عليه في مجرى مائي، حيث ألقته أمه في مجرى لمياه الصرف على ما يبدو خوفا من الفضيحة وأنها حملت به عبر علاقة غير شرعية.

ووفقا للتفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام مصرية فقد عثر الأهالي في إحدى القرى بمحافظة الشرقية (شمال القاهرة) على طفل حديث الولادة بينما كانت تجرفه المياه، من دون أن تتكشف التفاصيل بعد حول ملابسات الواقعة.

انت متخيل تبقي ماشي فب امان الله وتسمع صوت طفل رضيع بيعيط تلاقيه في الميه. النهارده اهالي الشرقيه لقوا الطفل دا بالمنظر دا pic.twitter.com/vVP7nrMIib — محمد ابن عوف (@ABOOUF22) April 20, 2020

وكان أهالي قرية كفر قريش التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية عثروا على طفل رضيع حديث الولاده عاري الجسد ملفوف في كيس بلاستيكي في أحد المجاري المائية بالقرية.

وجاء ذلك عندما سمع المارة صوت بكاء الطفل، حيث سارعوا إلى إخراجه وإحضار الملابس له. وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية والتحفظ عليه، عليه لحين صدور قرار بشأنه.

وسيطرت حالة من الغضب و الاستياء بسبب ما فعلته الام التي وصفت بقلب حجر، وطالبوا الاهالي الشرطة بسرعة تحديدها و تقديمها المحاكمة.

وفي بعض حالات الولادة غير الشرعية، تلجأ بعض النساء إلى التخلص من الطفل المولود، بطرق مختلفة، خوفًا من نظرة المجتمع وعواقب الأمر ورد فعل الأهل.