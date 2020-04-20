من هنا تأتي الكوارث ويتفشى كورونا .. فيديو صادم من فوق مبنى سكني يُثير غضب الكويتيين!

على الرغم من إجراءات حظر التجول بالكويت لمنع الاختلاط ومحاربة تفشي فيروس كورونا؛ إلا أن مجموعة من الوافدين خرقت هذه القرارات بطريقة غريبة وبعيداً عن أنظار الأجهزة الرسمية ووزارة الصحة.

وحسب مقطع فيديو، رصدته “وطن”، فقد ظهر مجموعة من الوافدين فوق أسطح بنايات “الجليب” في أوقات حظر التجول، بأعداد كبيرة وفي عدة أماكن، الأمر الذي يمكن أن يساهم في تفشي الفيروس المستجد.



اختلاط وتجمعات للجاليات الاسيوية فوق اسطح بنايات الجليب اثناء وقت الحظر .#عشان_الكويت_خلوكم_في_البيت 🇰🇼 pic.twitter.com/NzvQlqLseA — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) April 19, 2020

وعلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو، معبرين عن استنكارهم لما قامت به هذه المجموعات، وسط مطالبات بترحيل المخالفين إلى بلدانهم لضمان عدم تفشي الفيروس.

ينحطون بسفينة، وعلى ديرتهم على طول،

ينقطّون على الشاطئ،

يروحون سباحة لأهاليهم !

هذا علاج كل واحد يخالف تعليمات البلد ومن

غير نقاش !! — E (@Eyesight_q8) April 19, 2020

ما تقوم به الحكومة من مكافحة للفيروس راح يهدمونه بعض الوافدين الله يهديهم يجب أن تكون الحكومة أكثر حزم مع دولهم — أ.خالد الشقعان الكثيري (@khaledmashaan) April 19, 2020

ماراح نخلص صدقوني هذول قطوهم بعباره توديهم فيلجا صدقوني اذا دولتهم ابتلشت فيهم قام يطقونهم بخيازرين ويخلونهم يتكوكسون

صدقووني الحزم في بعض الامور طب ووقايه — Borashed (@Borashe13712116) April 19, 2020

وفي وقت سابق، قامت وزارة الصحة الكويتية بفرض حجر إلزامي منزلي على سكان ثلاث عمارات بمنطقة المهبولة، بعد تصنيفها بعمارات موبوءة، نظرا للاشتباه “بمئات حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها”.

وقال مصدر صحي: “تم عمل حجر كلي على كافة المقيمين بالعمارات الثلاث في تلك المنطقة”، منوها بوجود أكثر من 200 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس في المباني الثلاثة”، فيما قامت الجهات المعنية بتزويد السكان بالوجبات الغذائية والاحتياجات الضرورية.

احد المتطوعين : هذي الثلاث عمارات موبوئة واحنا جايبين لهم أكل .#المهبولة #الحظر_الجزئي pic.twitter.com/ghMplI3IjS — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) April 19, 2020

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت 1975 إصابة، وسجلت هناك 7 حالات وفاة.