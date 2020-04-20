من هنا تأتي الكوارث ويتفشى كورونا .. فيديو صادم من فوق مبنى سكني يُثير غضب الكويتيين!

على الرغم من إجراءات حظر التجول بالكويت لمنع الاختلاط ومحاربة تفشي فيروس كورونا؛ إلا أن مجموعة من الوافدين خرقت هذه القرارات بطريقة غريبة وبعيداً عن أنظار الأجهزة الرسمية ووزارة الصحة.
وحسب مقطع فيديو، رصدته “وطن”، فقد ظهر مجموعة من الوافدين فوق أسطح بنايات “الجليب” في أوقات حظر التجول، بأعداد كبيرة وفي عدة أماكن، الأمر الذي يمكن أن يساهم في تفشي الفيروس المستجد.
وعلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو، معبرين عن استنكارهم لما قامت به هذه المجموعات، وسط مطالبات بترحيل المخالفين إلى بلدانهم لضمان عدم تفشي الفيروس.
وفي وقت سابق، قامت وزارة الصحة الكويتية بفرض حجر إلزامي منزلي على سكان ثلاث عمارات بمنطقة المهبولة، بعد تصنيفها بعمارات موبوءة، نظرا للاشتباه “بمئات حالات الإصابة بفيروس كورونا فيها”.
وقال مصدر صحي: “تم عمل حجر كلي على كافة المقيمين بالعمارات الثلاث في تلك المنطقة”، منوها بوجود أكثر من 200 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس في المباني الثلاثة”، فيما قامت الجهات المعنية بتزويد السكان بالوجبات الغذائية والاحتياجات الضرورية.
ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت 1975 إصابة، وسجلت هناك 7 حالات وفاة.