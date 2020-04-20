“شاهد” كويتي “موسوس” يثير سخرية مواطنيه بما فعله بسيارته لاستقبال ابنه العائد من الخارج!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاقى تفاعلا واسعا، يُبين قيام مواطن كويتي بتصرف غريب، كي يتمكن من استخدام سيارته في مقابلة ابنه العائد من الخارج إلى الكويت، في ظل حالة وباء كورونا المستجد “كوفيد19”.

وبحسب مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، قام المواطن الكويتي بوضع حواجز من البلاستيك في سيارته بين كل كرسي وآخر، ليحول ذلك دون حدوث أي عملية احتكاك داخل السيارة بين الأب وابنه.

فيديو

مواطن كويتي يضع حاجز من البلاستيك في سيارته حتى يتمكن من توصيل ابنه العائد من الخارج pic.twitter.com/KjeizSAtZd — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 20, 2020

وفصل الأب بين الكرسيين الأماميين والكرسي الخلفي، بحاجز بلاستيكي من أكياس النايلون، وقام بتغليف كل الكراسي الخاصة بالسيارة بذات الغلاف، ليمنع حدوث أي عملية نقل للفيروس داخل السيارة، وكي يتمكّن من توصيل ابنه فيها.

وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال العديد من المغردين عبر مواقع التواصل، حيث أخذ عديد من المتفاعلين من مقطع الفيديو مادة للسخرية والتندر واصفين هذا المواطن بأنه “موسوس”.

انا ليش ضحكت ههههههههههههه — يَ🖤 (@wee__1333) April 20, 2020

كان جاب معاه خيشه — فهد سعود 💛 منثبر بالبيت 😷 (@F3Mll) April 20, 2020

فيما تساءل مغرد آخر قائلاً: “يضع حاجز لابنه في السيارة، طيب ابنه وين راح يسكن مو معاه بالبيت ؟”

يضع حاجز لابنه في السياره .. طيب ابنه وين راح يسكن مو معاه بالبيت ؟ — واحد من الطيبين 💛🇸🇦💙 (@l3yoooonak) April 20, 2020

وكتب ثالث ساخرا:”لو انه اختصر الموضوع و غلف الولد افضل”

فيديو

مواطن كويتي يضع حاجز من البلاستيك في سيارته حتى يتمكن من توصيل ابنه العائد من الخارج pic.twitter.com/KjeizSAtZd — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 20, 2020

يُشار إلى أنه وبحسب آخر بيان لوزارة الصحة الكويتية، سجلت الكويت 1995 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 9 حالات وفاة.

وتتخذ الحكومة الكويتية عدة إجراءات ضمنها حظر التجول وإلغاء الدوام الرسمي والمدرسي وإغلاق المحال الشركات، كإجراءات احترازية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.