ناشط سعودي يمسح الأرض بـِ”قليلي المروءة وعديمي الرجولة” الذين هاجموا هدى العمري

وجه الناشط السعودي محمد العتيبي رسالة شديدة اللهجة لنظام محمد بن سلمان ومطبليه من الذباب الإلكتروني، وذلك إثر انتشار مقطع فيديو للمعارضة السعودية هدى العمري بعد أن أصبحت مشرّدة في شوارع العاصمة البريطانية.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو أظهر المعارضة السعودية هدى العمري في وضع مزر حيث تحولت إلى مشردة في شوارع لندن لا تجد من يعولها.

ولوحظ أنّ أمراء ومشاهير من “آل سعود” نشروا الفيديو عبر حساباتهم للشماتة بـ”هدى” وفتحوا المجال أمام متابعيهم للهجوم عليها وعلى المعارضة السعودية، واتهامها بأنّها السبب في ما وصلت إليه .

وقال العتيبي، في مقطع فيديو رصدته “وطن”: “شفت مقطع فيديو لهدى العمري صورها واحد خسيس، وأنا لا أعرفها وأول مرة أشوفها وقمت ببعض الاتصالات وأبلغني بعض الأصدقاء عن وضعها فهي تعاني من مشاكل. والله يرفع عنها”.

وأضاف: “علقت بسبب عديمي الرجولة، وقليلي المروءة، الذين استغلوا الموضوع لدوافع سياسية بدلاً من مساعدتها، قاموا باستغلال الموضوع لتجميد إلاهكم القذر الخالي من الإنسانية محمد بن سلمان”.

وتابع: “هذه فرصة لتمجدون سيدكم محمد بن سلمان الخالي من الأخطاء، هي انسانة قدراتها العقلية غير سليمة، لكن من هاجمها ليس فيه خير، وليسوا عرباً ولو أنكم عيال ناس ومتربين ما تفعلون ذلك، أأنتم مسلمين؟”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع رسالة الناشط السعودي، مشيدين بموقفه ومستنكرين ما ورد على لسان الذباب الإلكتروني لمحمد بن سلمان.

هذي المرأه من حرائر المسلمين كلنا محاسبين أمام الله عنها

اخوة الدين أقوى من أخوة الدم والشهامة تأبى أن نسكت اخوي محمد اتمنى تقرأ تعليقي

انا مستعد استقبلها في اليمن مرفوعة رأس ويعلم الله مافي السريرة اتمنى توصولنا للاخت هدى وماهي منه أو رياء

إلا هو واجب #النخوة_هدى_العمري — Ziryap 1980 (@1980Ziryap) April 18, 2020

هناك شروط للعمل في تلك الدول وأوراق لازم من السفارة وهي حتى الآن لم تمنح الجنسية أو حق اللجوء لتكون بحماية وتعرفي سفارتنا ماشاء الله عشان تخلصي أوراق اقامتك وثبوتيات الداخل لها مفقود والخارج منها مولود — بحارة حره (@7m4ZtDhoYh4H0SX) April 18, 2020

ليست مريضه عقلياً أصبحت تخاف من كثرة تهديدات الحكومه السعودية لها لذالك لم تتحمل ضغوطات التهديد وأصبحت شخصيتها فيها خوف شديد ولا نلومها أبدا لان النظام وسخ ويرهب الناس وهي خافت منهم — wwoww (@qwerty71385259) April 18, 2020

وهدى العمري مواطنة سعودية كانت مبتعثة لبريطانيا أعلنت معارضتها للنظام السعودية بقيادة محمد بن سلمان، ما تسبب في انقطاع الدعم عنها وتعقدت ظروفها في لندن.

“العمري” ظهرت في مقطع صادم انتشر على نطاق واسع وهي تفترش الأرض في شوارع لندن، وتشرح مأساتها لشخص سعودي كان يصورها على ما يبدو من لهجته.

وكشفت المعارضة السعودية أنها تعيش بلا مأوى منذ عام ونصف تقيم في الشارع وتأكل من أحد المطاعم التي يتعاطف زبائنها معها.

وزعمت هدى العمري أنها طلبت المساعدة من عدد من المعارضين السعوديين في لندن، وذكرت بالاسم غانم الدوسري ويحي عسيري مشيرة إلى أنهم رفضوا مساعدتها.

من جهته، قال “الدوسري” في تغريدة إن “المخابرات السعودية علمت باني احضر لهم عمل وبدأت في استخدام أساليبها وهي قتل المعارض جسديا إن امكن او قتله ماليا إن استطاعوا أو قتله معنويا وهذا ما يفعلونه الآن …. هذه الأساليب اصبح عندي حصانة منها مثل ما يقول صدام اصبح عندي حصانة مثل حصانة عمر بن الخطاب”.

علمت المخابرات السعودية باني احضر لهم عمل وبدأت في استخدام أساليبها وهي قتل المعارض جسديا إن امكن او قتله ماليا إن استطاعو

أو قتله معنويا وهذا ما يفعلونه الآن …. هذه الأساليب اصبح عندي حصانة منها مثل ما يقول صدام اصبح عندي حصانة مثل حصانة عمر بن الخطاب. — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) April 18, 2020

ويقيم عدد كبير من المعارضين للنظام السعودي في لندن وعلى رأسهم غانم الدوسري وسعد الفقيه ويحي عسيري، حيث أعلنوا معارضتهم علنا للنظام السعودي ورأوا في بريطانيا مكانا آمنا على حياتهم خوفا من بطش ابن سلمان.