الدفع أولا.. “شاهد” مصريون بالكويت يفضحون “العصابة التي تحكم مصر” وهذا ما قالوه عن الشيخ صباح وما فعله معهم

نشرت شبكة “رصد” الإخبارية مقطع فيديو لمجموعة من المواطنين المصريين المقيمين في دولة الكويت، يتحدثون عن أوضاعهم الإنسانية المأوساوية التي يعايشونها في ظل حالة حظر التجول وإيقاف العمل للوقاية من وباء كورونا المستجد وما عكسته سلباً على عشرات الآلاف من العمال المقيمين والأجانب في الكويت ومعظم دول العالم المتعاملة مع الوباء.

وبحسب ما رصدته “وطن” من مقطع الفيديو، قال أحد المصريين المحتجزين هناك: “عايزين نروح والله العظيم ما معانا فلوس ناكل ولا نشرب، يا الناس الرحمة الاستغاثة لوجه الكريم”.

"احنا ولادك يا مصر ولا احنا ولاد مين؟"

المصريون العالقون في الكويت يستغيثون من مراكز الإيواء لإعادتهم إلى بلدهم pic.twitter.com/Nv0tLTHEcN — شبكة رصد (@RassdNewsN) April 19, 2020

وتابع:” إحنا مصريين ولا كلاب، احنا بني آدمين، بنموت باليوم 100 مرة، ارحمونا، عايزين أكل وعايزين شرب، معناش فلوس معناش نعيش”.

فيما قال مواطن آخر: “قالوا لنا هتمشوا على طول وأدي لينا بالمدرسة 12 يوم، هل هذا وضع يرضي ربنا؟”.

وذكر ثالث: “الإضراب عن الطعام ليه 48 ساعة متواصلة، والأكل بينزل مثل ما بيطلع، والناس مش راضية تاكل “بالإشارة عن المواطنين المصريين”.

فيما داخل مواطن مصري آخر قائلاً: “الحكومة الكويتية كلها مشكورة أنهم استقبلونا وقعدونا في مراكز الإيواء، بس المشكلة عندنا بمصر، مصر رافضة تستقبلنا، احنا ناس خدمنا جيش وحاربنا بسينا وقعدنا بمصر، ومصر رافضة تستقبلنا”.

وتابع:” إحنا ولادك يا مصر ولا ولاد مين طيب، الكويت كلها مشكورة وعلى رأسنا كلهم والله، الحكومة الكويتية مشكورة”. وأضاف: “إحنا عايزين نروح بلدنا عايزين نقضي رمضان بوسط أهالينا، عايزين نموت بمصر بدل ما نموت بالكويت نموت بمصر”.

فيما قال المواطن الرابع بأنهم أتوا بناء على دعوة الحكومة الكويتية لمركز الإيواء، وأنهم لم يكونوا يعلمون أنهم سيجلسون هذه الفترة كلها، فإما أن يعيدوهم إلى منازلهم، أو يعيدوهم لمصر. مضيفاً بأن الأوضاع بمركز الإيواء ليست جيدة وغير مُطاقة بالنسبة لهم”.

ومن ردود الأفعال التي أثارها مقطع الفيديو قال احد المغردين: “العصابة التي تحكم مصر تضع شرط الدفع أولا قبل العودة إلى مصر وكل الدول المحترمة تحضر رعاياها مجاناً.

العصابة التي تحكم مصر

تضع شرط الدفع أولا قبل العودة إلى مصر.

وكل الدول المحترمة تحضر رعاياها مجاناً .

شفتم الفرق بين الحكام وبين البلطجية.

السيسي وعصابتة يطلع سبوبه ويستغل ظروف الناس — إسلامستان .. فتأمل (@EgyHalimo) April 19, 2020

وتابع: ” شفتم الفرق بين الحكومة والبلطجية السيسي وعصابته يطلع سبوبة ويستغل معاناة الناس”.

فيما قال مغرد آخر بان تكلفة عودة هؤلاء المصريين أقل من تكلفة مؤتمر واحد كمؤتمر الشباب مثلا.

تكلفة عودة الناس دي اقل بكثير من تكلفة مؤتمر واحد بتاع شباب العالم دا يشوف شباب بلده الاول واهله ، وبلاش تصرف عليهم طالما بتدعي الفقر خليهم يحجزوا طيران علي حسابهم والمدن الجامعيه زي الهم مش لازم فنادق هو سبوبه وخلاص . — Gasser Abdallah (@Gasserabdalla) April 19, 2020

وتابع المغرد في تعليقه: ” وبلاش تصرف عليهم طالما بتدعي الفقر خليهم يحجزوا طيران علي حسابهم والمدن الجامعيه زي الهم مش لازم فنادق هو سبوبه وخلاص .”.

يُشار إلى أن هذه المجموعة من المواطنين المصريين العالقين في الكويت، ليسوا وحدهم المصريين الذين بحاجة للعودة إلى بلدهم دون أي استجابة من قبل السلطات المصرية، حيث سجلت الأيام الماضية عديد من الأخبار حول مواطنين مصريين في قطر والسعودية وعدة دول خليج يناشدون بالعودة لوطنهم.

كما وسجّلت الكويت بحسب آخر بيان لوزارة الصحة الكويتية 1915 حالة بوباء كورونا المستجد “كوفيد 19″، كما تسبب الفيروس بوفاة 7 أشخاص بسبب الإصابة به.