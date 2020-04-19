صدمة في الكويت .. انتحار شابين أحدهما بثّ عملية شنق نفسه لخطيبته مباشرةً عبر الهاتف!

شهدت الكويت حالتي انتحار لوافدين، أحدُهُما بث عملية انتحاره الى خطيبته عبر بشكلٍ مباشر على الهاتف.

وفي التفاصيل، لفظ وافد آسيوي أنفاسه جراء اختناقه من الحبل الذي استخدمه لشنق نفسه داخل إحدى البنايات في محافظة الفروانية.

وبينما تم إنزال الجثة من قبل رجال الطب الشرعي، كشفت التحريات أن الوافد قام بتصوير وبث عملية انتحاره الى خطيبته مباشرةً عبر الهاتف.

من جهة أخرى، أقدم وافد هندي من مواليد 1983 على الانتحار في سرداب غرفة مطبخ بمنطقة المنقف.

وانتقل وكيل نيابة الأحمدي وشوهدت جثة الوافد وهي معلقة من الرقبة وتم تكليف المباحث بالتثبت من ان الواقعة انتحار.

ويأتي تسجيل حالتي الإنتحار هاتين في وقتٍ تواصل فيه الكويت محاربة وباء كورونا، حيث أعلن اليوم الأحد عن 164 حالة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات 1915 حالة.

كما تمّ تسجيل 25 حالة شفاء ليصبح إجمالي عدد المتعافين 305، وحالة وفاة واحدة جديدة ارتفع معها العدد الكلي للوفيات الى 7.