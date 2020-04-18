هذا ما حدث لرجال ونساء وأطفال “الحويطات” من أمن “بن سلمان” بعد تصفية عبدالرحيم الحويطي

كشف ناشط سعودي بعض الحقائق التي حصلت لأهالي قرية “الخريبة” شمال غربي السعودية والتي تسعى السلطات السعودية لتهجير أهلها لإقامة مشروع “نيوم”.

ووفق الناشط السعودي “عبدالله الجريوي”، فإنّ تطورات تلت تصفية المواطن عبدالرحيم الحويطي حصلت لأهالي “الخريبة”، وحاولت الدولة التكتم عليها، واعتقلت السلطات 8 أشخاص فيما تمكّن تاسع من الهرب .

نسرد لكم بعض الحقائق التي حصلت لأهالي خريبه في الأيام الماضية والتي حاولت الدولة التكتم عليها وإعتقالها لـ8 أشخاص وهروب أحدهم:

1- رشيد بن إبراهيم بن مقبول الطقيقي الحويطي.

2- عبدالإله بن رشيد بن إبراهيم الطقيقي الحويطي.

3- عبدالله بن إبراهيم بن مقبول الطقيقي الحويطي. يتبع — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) April 18, 2020

4- عطالله بن عفنان صالح الطقيقي الحويطي.

5- سلطان بن إبراهيم حسين الطقيقي الحويطي.

6- عون بن عبدالله أحمد الطقيقي الحويطي.

7- خالد بن عبدالله أحمد الطقيقي الحويطي.

8- عطالله بن موسى محمد الطقيقي الحويطي "أبوموسى الحويطي" لاذ بالفرار.

9- صالح بن سليم علي الرقابي الحويطي. — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) April 18, 2020

ورى “الجريوي” محاولة اختطاف طفل من القرية يُدعى “سالم”.

وأوضح قائلاً: “بعد وصول اللجنة المعنية بنزع الملكية، كان سالم ومعه مجموعة من الأطفال يعبروا عن رفضهم للتهجير بالكتابات على الجدران ’لن نرحل’ تفاجأ الأطفال بسيارة مدنية لحقت بهم ونزل منها 2 واستطاعوا إختطاف الطفل سالم.

ولقرب هذه الحادثة من بيت الطفل، رآهم شقيقه “عبدالإله” وهم يخطفان “سالم”، فلحق بهم بسيارته.

وتابع: “ذهب الأطفال ليخبروا الأب ’رشيد’ وعمه ’عبدالله’ فلحقوا بهم هم أيضاً. حاول رجال المباحث الهروب فأطلقوا النار على سيارة عبدالإله ولكن لم يصبه شيء”.

نسرد لكم بعض الحقائق التي حصلت لأهالي خريبه في الأيام الماضية والتي حاولت الدولة التكتم عليها وإعتقالها لـ8 أشخاص وهروب أحدهم:

1- رشيد بن إبراهيم بن مقبول الطقيقي الحويطي.

2- عبدالإله بن رشيد بن إبراهيم الطقيقي الحويطي.

3- عبدالله بن إبراهيم بن مقبول الطقيقي الحويطي. يتبع — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) April 18, 2020

ولقرب هذه الحادثة من بيت سالم رآهم أخاه "عبدالإله" وهم يخطفان سالم ولحق بهم بسيارته، ذهب الأطفال ليخبروا أباه "رشيد" وعمه "عبدالله" فلحقوا بهم هم أيضاً، حاول رجال المباحث الهروب فأطلقوا النار على سيارة عبدالإله ولكن لم يصبه شيء… — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) April 18, 2020

وذكر أنهم ” استطاعوا إيقاف سيارة رجال المباحث، وضربوا العنصرين فيما حاول أحدهما الهروب فيما صرخ الآخر أنه من ’أمن الدولة’، وتم إنقاذ “سالم” من قبضة الخاطفين.

في يوم التالي ذهب الأهل ليرفعوا شكوى ضد رجال المباحث على تعديهم ومحاولة إختطافهم لسالم، ولكن تم اعتقال الأب “رشيد” والأخ “عبدالإله” والعم “عبدالله” في سجن تبوك ولم يتم الإفراج عنهم حتى هذه اللحظة .

إستطاعوا إيقاف سيارة رجال المباحث ، وضربوا رجال المباحث وحاول أحدهم الهروب فيما صرخ الآخر أنه من "أمن الدولة"، تم إنقاذ ابن سالم من قبضة الخاطفين،وفي يوم التالي ذهبوا ليرفعوا شكوى ضد رجال المباحث على تعديهم ومحاولة إختطاطفهم لسالم — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) April 18, 2020

ولكن للأسف تم اعتقال الأب "رشيد" والأخ "عبدالإله" والعم "عبدالله" في سجن تبوك ولم يتم الإفراج عنهم حتى هذه اللحظة !



بالنسبة لخمسه الذين يلونهم فكان قضيتهم بسبب ذهابهم الى اللجنة المخولة لنزع الملكيات ورفضهم للتهجير القسري… — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) April 18, 2020

وبالنسبة للمعتقلين الخمسة الآخرين، فكانت قضيتهم بسبب ذهابهم الى اللجنة المخولة لنزع الملكيات ورفضهم للتهجير القسري.

وكان الرد بعد يومين من لقائهم باللجنة، حملة مداهمات طالت مجموعة من المنازل، وكانت طريقة المداهمة عنيفة، تخللها إطلاق النار على أبواب البيوت لكسرها ومداهمتها، حتى أن أحد البيوت لم يجدوا سوى النساء وتم ترويعهم، وتم إعتقال أربع شخصيات في هذه الحادثة.

فكان الرد بعد يومين من لقائهم باللجنة هي حملة مداهمات طالت مجموعة من المنازل وكانت طريقة المداهمة إطلاق النار على باب البيت لكسره ومداهمة المنزل حتى أن أحد البيوت لم يجدوا سوى النساء وتم ترويعهم

وتم إعتقال أربع شخصيات في هذه الحادثة… — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) April 18, 2020

وبحسب الناشط السعودي، فقد استطاع “عطالله” الفرار لعلمه بالمداهمات، ولا يعرف مصيره حتى هذه اللحظة.

أما المعتقل التاسع “صالح بن سليم علي الرقابي الحويطي، تم إعتقاله بتهمة (بيع أسلحة) وهو معتقل الآن في سجن ذهبان.

نسرد لكم بعض الحقائق التي حصلت لأهالي خريبه في الأيام الماضية والتي حاولت الدولة التكتم عليها وإعتقالها لـ8 أشخاص وهروب أحدهم:

1- رشيد بن إبراهيم بن مقبول الطقيقي الحويطي.

2- عبدالإله بن رشيد بن إبراهيم الطقيقي الحويطي.

3- عبدالله بن إبراهيم بن مقبول الطقيقي الحويطي. يتبع — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) April 18, 2020

وقبل أيام قتل الأمن السعودي المواطن عبدالرحيم الحويطي، بعد رفضه تسليم منزله للسلطات؛ وقد وثّق تواجد الأمن في محيط منزله، ومحاولتهم إجباره على إخلاء المنزل، إلى أن تم تصفيته في عملية عسكرية كبيرة، وقد ادّعى جهاز أمن الدولة السعودي أن الحويطي “مطلوب” وعثر بموقع مقتله على أسلحة وذخائر.

وكان “الحويطي” صوّر فيديو قبل يوم من قتله، قال فيه إنّ جميع السكان يرفضون الرحيل عن القرية وترك منازلهم، وأنه يتوقع قتله ورمي سلاح بجانبه لإتهامه بالإرهاب من قبل محمد بن سلمان.