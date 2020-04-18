أحدهم كان عارياً.. “شاهد” مشاجرة عنيفة بالسواطير في شوارع الكويت وهذا ما حصل

تداول مغردون عبر “تويتر” مقطع فيديو يُظهر مُشاجرة مُرعبة بين مجموعة مُواطنين بالكويت.

ويظهر بالفيديو الذي يبدو أن شخصاً رصده من فوق سطح أحد المنازل، والذي رصدته “وطن”، مجموعة شباب يحملون أدوات حادة، من أنبوب حديدي، وعصا غليظة، وساطور، يتشاجرون، وبدا أحدهم شبه عاري لا يرتدي سوى ملابسه السفلية، ويُمسكه شخصان آخران يُحاولان قتله بالساطور.

وبينما شكك البعض بأنهم في حالة غير طبيعية، كتبت مُغردة: “كويتي من كثر ما يتابع نيتفليكس حسب نفسه باتمان”.

الكويتي من كثر ما يتابع نيتفليكس حسب نفسه باتمان ههههههه — M&M (@M5_6A) April 17, 2020

ووافقها الرأي المغرد سلطان المطرفي، والذي شبههم بالعصابات الإجرامية في المكسيك، وقال: “شباب الكويت وقت المضاربات بينهم والله تحس انهم من المكسيك الله يصلحهم”.

شباب الكويت وقت المضاربات بينهم والله تحس انهم من المكسيك الله يصلحهم — SULTAN AL.MATRAFI (@fe34743867ef4df) April 18, 2020

ورجح مُغرد باسم أبو مهدي أن المخدرات هي السبب، وكتب: “هذي والله الدشاره والمخدرات وفعايلها”.

فيديو

أحدهم شبه عاري يحمل ساطور.. شاهد مشاجرة بآلات حادة بين مجموعة شباب في #الكويت pic.twitter.com/8NuX9kwIW2 — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 17, 2020

وطالب مُغرد باسم الاستثنائي، بردعهم بعقوبات صارمة، وكتب: “الكويتيين شفيهم انهبلوا والواحد نفسه براس خشمه وكل هوشهاتهم سكاكين وسواطير !!! لازم تكون العقوبات رادعه حتى ترتدع الناس”.

الكويتيين شفيهم انهبلوا والواحد نفسه براس خشمه وكل هوشهاتهم سكاكين وسواطير !!!

لازم تكون العقوبات رادعه حتى ترتدع الناس — الأستثنائي💛💙 (@The_first_3almy) April 17, 2020

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في وقت لاحق، القبض على أطراف المُشاجرة التي تبين أنها في منطقة التيماء، بمحافظة الجهراء، وسُجل ضدهم قضايا تبادل ضرب، ومُخالفة قرار حظر التجول، وتم التحفظ عليهم إلى حين إحالتهم لجهات الاختصاص.

الاعلام الأمني : القبض على أطراف مشاجرة منطقة تيماء pic.twitter.com/keSli3JZUp — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 17, 2020

وكانت الكويت شهدت قبل أياماً مشاجرة مماثلة بين مجموعة من الوافدين هناك، وسط غياب قوى الأمن الكويتية لفض المشكلة، ويظهر من الفيديو اعتداء عدد من الأشخاص على بعضهم بالضرب بالأيدي والأحزمة، وذلك رغم التشديدات الكبيرة من السلطات جراء انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

فيديو

شاهد.. مشاجرة بين مجموعة وافدين في الكويت.. وموثق الفيديو: أضرب أضرب pic.twitter.com/PcChYetMQb — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 16, 2020

يُذكر أن الكويت أعلنت أمس الجمعة عن تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1524 حالة.