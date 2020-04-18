أحدهم كان عارياً.. “شاهد” مشاجرة عنيفة بالسواطير في شوارع الكويت وهذا ما حصل

تداول مغردون عبر “تويتر” مقطع فيديو يُظهر مُشاجرة مُرعبة بين مجموعة مُواطنين بالكويت.
ويظهر بالفيديو الذي يبدو أن شخصاً رصده من فوق سطح أحد المنازل، والذي رصدته “وطن”، مجموعة شباب يحملون أدوات حادة، من أنبوب حديدي، وعصا غليظة، وساطور، يتشاجرون، وبدا أحدهم شبه عاري لا يرتدي سوى ملابسه السفلية، ويُمسكه شخصان آخران يُحاولان قتله بالساطور.
وبينما شكك البعض بأنهم في حالة غير طبيعية، كتبت مُغردة: “كويتي من كثر ما يتابع نيتفليكس حسب نفسه باتمان”.
ووافقها الرأي المغرد سلطان المطرفي، والذي شبههم بالعصابات الإجرامية في المكسيك، وقال: “شباب الكويت وقت المضاربات بينهم والله تحس انهم من المكسيك الله يصلحهم”.
ورجح مُغرد باسم أبو مهدي أن المخدرات هي السبب، وكتب: “هذي والله الدشاره والمخدرات وفعايلها”.
وطالب مُغرد باسم الاستثنائي، بردعهم بعقوبات صارمة، وكتب: “الكويتيين شفيهم انهبلوا والواحد نفسه براس خشمه وكل هوشهاتهم سكاكين وسواطير !!! لازم تكون العقوبات رادعه حتى ترتدع الناس”.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في وقت لاحق، القبض على أطراف المُشاجرة التي تبين أنها في منطقة التيماء، بمحافظة الجهراء، وسُجل ضدهم قضايا تبادل ضرب، ومُخالفة قرار حظر التجول، وتم التحفظ عليهم إلى حين إحالتهم لجهات الاختصاص.
وكانت الكويت شهدت قبل أياماً مشاجرة مماثلة بين مجموعة من الوافدين هناك، وسط غياب قوى الأمن الكويتية لفض المشكلة، ويظهر من الفيديو اعتداء عدد من الأشخاص على بعضهم بالضرب بالأيدي والأحزمة، وذلك رغم التشديدات الكبيرة من السلطات جراء انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.
يُذكر أن الكويت أعلنت أمس الجمعة عن تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1524 حالة.