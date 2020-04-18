تصورت على يخت وأظهرت مفاتنها.. فاشينستا كويتية تُشبه رائحة “باطها” بالفراولة!!

فجرت الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن، موجة غضب واسعة، في وصفها رائحة “باطها” برائحة الفراولة، في تعليق على أحد المتابعين الذين انتقد ظهورها بشكل الشكل دائما.!

وكانت المُتابعة لودا خالد نشرت صورتين للفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن، وسخرت من وضعيتها الجريئة بالتصوير، والتي ترفع خلالها يدها لتكشف المزيد من جسدها، وكتبت: “دايما ياسر الفيصل يقول فاطمة ماتعرف تتصور إلا وباطها باين، تتوقعوا تهوي”.

فما كان من فاطمة المؤمن إلا أن ردت بقوة على تعليق لودا ونجم السوشيال ميديا السعودي ياسر الفيصل، فكتبت: “اثنينكم دشو اباطي ريحتها فراولة”.

وسخرت مُتابعة باسم مريم عبدالعزيز من رد فاطمة المؤمن وكتبت: “عاد ياسر والله يستاهل مشغل نفسه انتقادات بالبنات وبكل شيء يسوونه خل يشم ابطها ويشغل نفسه”.

وسخر مُتابع آخر من مزيل العرق الذي تستخدمه، وكتب: “منو يحط مزيل عرق فراوله غير الصجمات”.

وكتبت مُتابعة باسم راما: “لاحول ولاقوة الا بالله مستوى الحديث يعني لا تعليق..اولا كيف رجل بيسمح لحالو يطلع ويحكي هيك..وتانيا كيف امرأة بتعرض جسما هيك وبترد بمستوى هيك …لاتاخذنا بما فعل السفهاء منا”.

وكانت فاطمة المؤمن أثارت جدلاً قبل أيام بنصيحتها غير العلمية التي قدمتها لمُتابعيها لمواجهة فيروس كورونا .

وقالت فاطمة المؤمن أنه من الضروري شرب ماء كثيراً للقضاء على فيروس كورونا.

الفاشنيستا الكويتية "فاطمة المؤمن" تقدم نصيحة للوقاية والحماية من فيروس كورونا،



ومغردون يستنكرون تحدثها بشي ليس من اختصاصها او في مجالها.#فاطمة_المومن pic.twitter.com/gXtTMdwN5s — خُلاصة_الهاشتاق (@HshTago) March 15, 2020

وزعمت فاطمة المؤمن أنه عند شرب المصاب الماء فإن كورونا ينزل من البلعوم إلى البطن ، والبطن تتمكن من القضاء على كورونا، وهو ما أثار موجة سخرية ضدها رصدتها “وطن”.

يُذكر أن فاطمة المؤمن مهندسة معمارية، وأخصائية تجميل، ومدونة موضة وأزياء، وفاشنيستا كويتية، وبدأت تنشط عام 2014 بشكل كبير في مجال الأزياء والتجميل والموضة.