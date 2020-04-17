هل أصاب “كورونا” زعيم كوريا الشمالية؟؟ .. غيابه عن هذا الحدث المهم يثير التكهنات!

أثار غياب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يوم الأربعاء عن احتفال بلاده بالذكرى السنوية لعيد ميلاد مؤسسها “كيم إيل سونج” (جدّه) تكهنات بين الخبراء من إمكانية معاناته من مشاكل صحية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الخميس أن كبار المسؤولين زاروا ضريح “سونغ” في قصر الشمس “كومسوسان”، ولكن لم يرد ذكر اسم “كيم “كجزء من الوفد على عكس ما كان يحدث في السابق.

ولم يظهر كيم أيضا في الصور التي نشرتها صحيفة رودونج شينمون الناطقة باسم حزب العمال الحاكم.

وشوهد كيم آخر مرة علنا وهو يترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم السبت الماضي.

وتنفى كوريا الشمالية حصول إصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، فيما يستبعد خبراء صحة ذلك.

وقال دبلوماسي كوري شمالي في بعثة بيونغيانغ لدى الأمم المتحدة لرويترز “نحن في عزل عام، نتوخى الحذر الشديد في ما يتعلق بانتشار هذا الفيروس، ما أعرفه هو أنه لا توجد لدينا حالات”.