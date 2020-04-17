رئيس البنك المركزي العماني يثير جدلاً واسعاً بسبب “تأجيل القروض” .. هكذا علّق عُمانيون

واجه تصريح رئيس البنك المركزي العماني طاهر بن سلمان العمري حول تأجيل القروض البنكية للعمانيين انتقادات واسعة بين العُمانيين بمواقع التواصل الاجتماعي .

وقال العمري، في تصريحه: “لا أتفق مع تأجيل القروض على الكل؛ لأن الكل غير متضرر، وأمرنا البنوك بالاستجابة لطلبات كل المتضررين ونتابع معها التنفيذ”.

وانقسم المغرّدون العُمانيون الى قسمين، الأول وهم المعارضون لتوجه رئيس البنك المركزي وكانوا الأغلب تقريباً، وآخرون أيدّوا رأيه وكان لهم تبريرهم .



وطالب الرافضون لتصريح “العمري”، بضرورة مراعاة الأوضاع التي تمر بها البلاد والمنطقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، أيّد نائب رئيس مجلس شورى السلطنة سابقاً، الشيخ اسحاق بن سالم بن حمد السيابي، تأجيل الأقساط البنكية لـ3 أشهر بدون فوائد .

مع التحية والتقدير والمحبة🌹…#معا_لتأجيل_أقساط_البنوك_العمانية بدون فوائد إضافية لمدة ٣ اشهر قابلة للزيادة.#اسحاق_السيابي — اسحاق بن سالم السيابي(حساب شخصي) (@ishaqsiabi) April 17, 2020

وقال في تغريدةٍ ثانية: “كنت اتمنى ان يقول البنك المركزي العماني بأن الكل متضرر بمستويات قد تكون متفاوته من تداعيات كوفيد١٩، نتيجة تطبيقهم (خليك بالبيت). لأن اغلب اسر عمان تواجه كورونا بالتزامات مختلفة وظهرت لديهم مصروفات لم تكن مرئية سابقآ”.

كنت اتمنى ان يقول #البنك_المركزي_العماني بأن الكل متضرر بمستويات قد تكون متفاوته من تداعيات #كوفيد١٩ ،نتيجة تطبيقهم #خليك_بالبيت .لأن اغلب اسر #عمان_تواجه_كورونا بإلتزامات مختلفة وظهرت لديهم مصروفات لم تكن مرئية سابقآ !!!.#اسحاق_السيابي https://t.co/7i1VqDTOhy#اسحاق_السيابي — اسحاق بن سالم السيابي(حساب شخصي) (@ishaqsiabi) April 16, 2020

وقال مغرد عماني آخر: “للاسف المسؤول لايحس بالاوضاع الاقتصادية الحالية؟؟!! الصرف حاليا ضعف السابق ومع ارتفاع لفواتير الكهرباء والماء والهاتف!!؟؟”.

للاسف المسؤال لايحس بالاوضاع الاقتصادية الحالية؟؟!!

الصرف حاليا ضعف السابق ومع ارتفاع لفواتير الكهرباء والماء والهاتف!!؟؟ — بوهبه الشريف (@Sur_sity2020) April 16, 2020

وعلقت مغردة تدعى (جنان) على التصريح بالقول: “كلامه ما منطقي وهو يساعد بهذه الطريقة انتشار فيروس كورونا لأنه الناس تضطر بشكل يومي تتسوق لانهم يخافوا وبيقتصدوا في المبلغ الي معاهم يخلص فيشترو كميات صغيرة”.

كلامه ما منطقي وهو يساعد بهذه الطريقة انتشار فيروس كورونا لأنه الناس تضطر بشكل يومي تتسوق لانهم يخافوا وبيقتصدوا في المبلغ الي معاهم يخلص فيشترو كميات صغيرة ..

او يروحوا أكثر من مكان للتسوق.

البنك المركزي يضرب استغاثات المواطنين عرض الجدار . — جنان (@jinan19601597) April 16, 2020

أما الطرف الآخر، والمؤيد لتصريح رئيس البنك المركزي، فكان لهم رأي مخالف.

وقال ‏رجل الأعمال العماني، الأكاديمي السابق بجامعة السلطان قابوس د.محمد الوردي إنّ السيولة المالية للبنوك بالسلطنة ليست في وضع ممتاز لكي تؤجل كل الاقساط البنكية كما إنها لو أجلت الاقساط، فكيف ستستطيع إقراض الشركات العمانية والتي تعاني الأمرين بسبب كورونا كما إن الدين هم بالليل وذل بالنهار، فلماذا يحاول بعض المقتدرين إطالة أمد المذلة؟

السيولة المالية للبنوك بالسلطنة ليست في وضع ممتاز لكي تؤجل كل الاقساط البنكية



كما إنها لو أجلت الاقساط، فكيف ستستطيع إقراض الشركات العمانية والتي تعاني الأمرين بسبب كورونا



كما إن الدين هم بالليل وذل بالنهار، فلماذا يحاول بعض المقتدرين إطالة أمد المذلة؟#البنك_المركزي_العماني pic.twitter.com/Imk7uJpCTb — د. محمد الوردي (@alwardit) April 17, 2020

في حين قال الاعلامي العماني البارز المختار الهنائي: “اتفق جدًا مع تصريح سعادة طاهر العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي بأنه لا يتفق مع تأجيل القروض على الكل لأن الكل ليسوا متضررين. الأولوية لأخواننا المتضررين من العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المهن وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتكاسي وغيرهم، وينبغي أن ننظر في مصلحتهم أولًا”.

اتفق جدًا مع تصريح سعادة طاهر العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي بأنه لا يتفق مع تأجيل القروض على الكل لأن الكل ليسوا متضررين.

الأولوية لأخواننا المتضررين من العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المهن وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتكاسي وغيرهم، وينبغي أن ننظر في مصلحتهم أولًا pic.twitter.com/mXyvbAnvVO — المختار الهنائي (@MuktarOman) April 16, 2020

وقال المغرد صالح الرخبي: “تصريح رئيس البنك المركزي العماني بقوله: “لا أتفق مع تأجيل القروض على الكل؛ لأن الكل غير متضرر، وأمرنا البنوك بالاستجابة لطلبات كل المتضررين ونتابع معها التنفيذ”.كان عين الصواب،ومن ينتقده إما وراء مصالحه الشخصية أو أونه لا معرفة له بكيفية إدارة الأزمات لا سيما في مجال المال”.

تصريح رئيس #البنك_المركزي_العماني بقوله:

"لا أتفق مع تأجيل القروض على الكل؛ لأن الكل غير متضرر، وأمرنا البنوك بالاستجابة لطلبات كل المتضررين ونتابع معها التنفيذ".

كان عين الصواب،ومن ينتقده إما وراء مصالحه الشخصية أو أونه لا معرفة له بكيفية إدارة الأزمات لا سيما في مجال المال — صالح الربخي (@sssalrubkhi) April 16, 2020

وسجلت سلطنة عمان مساء الجمعة، سادس وفاة بفيروس كورونا (كوفيد19) لمقيم يبلغ من العمر 76 عاماً.