عبدالرحيم الحويطي لن يكون الأول وليس الأخير.. عميد قطري متقاعد يكشف الهدف الخفي لمشروع “نيوم”

كشف العميد المتقاعد في المخابرات القطرية، شاهين السليطي، الهدف الرئيسي لمشروع #نيوم الذي يعتزم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تدشينه على أراضي قبيلة الحويطات بتبوك، والذي أدى لمقتل المواطن عبد الرحيم الحويطي.

وقال السليطي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “#شهيد_نيوم سالت دماءه الطاهرة لتنفيذ مشروع مرتبط بصفقة القرن، لن يكون هو الأول وليس الأخير الذين سيضحي بهم النظام السعودي في طريقة لإنجاح صفقة العار، الله يرحم الشهيد عبدالرحيم الحويطي”.

#شهيد_نيوم سالت دماءه الطاهرة لتنفيذ مشروع مرتبط بصفقة القرن

لن يكون هو الأول وليس الأخير الذين سيضحي بهم النظام السعودي في طريقة لانجاح صفقة العار

الله يرحم الشهيد عبدالرحيم الحويطي https://t.co/hMIMsoUHZJ — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) April 15, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة السليطي، مؤكدين على أن هذا المشروع وصفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية لن يمران.

اخي شاهين لن يكون هناك نيوم صدقني ولن يحصل هذا عندي حدس هذا المشروع سوف يتبخر وسوف يذهب في مهب الريح ويذهب مهندسها ابن سلمان والأحداث تثبت سوف تثبت ذلك … — ahf1961 (@ahf19611) April 15, 2020

تجردو من أي انسانيه قتل سجن ارهاب — عبدالله العنزي (@ALENAZI_ABDULLA) April 15, 2020

مشروع نيوم إفساد في الأرض وقتل وتشريد للقبائل الساكنة في تلك الأرض. — عبدالحق عبدالرحمن (@AbdulraheemNoo4) April 16, 2020

الكذبه ماحبكوها عدل

يقولون مطلوب أمنياً

وهو كان قبل كم يوم واقف بجانب المسؤول اللي ارسله الملك؟

يعني كل الشرطه اللي كانو واقفين بجانب المسؤول ماقبضو على هذا المطلوب أمنيا؟

بس يوم راح بيته وصور نفسه صار فجأه ارهابي ومطلوب؟

الظاهر أن بن سلمان مقتنع بكلام النقيدان بأن يسهل استحمارهم — Sep♍️🦋قاعده فالبيت (@NLK202) April 15, 2020

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلامياً باسم “صفقة القرن” والتي تعتبر القدس عاصمة غير مقسمة للإسرائيليين.

وأظهر ترامب انحيازاً للإسرائيليين في خطته، في حين تحتاج الخطة إلى دعم عربي وخليجي، كما أنها تقوم على أساس التطبيع العربي مع إسرائيل وإقامة مشاريع إسرائيلي وأمريكية بالمنطقة.

وفي وقت سابق، أعلن الأمن السعودي، مقتل “الحويطي” في منطقة تبوك، مشيراً إلى أنه مطلوب وعثر بموقع مقتله على أسلحة وذخائر، الأمر الذي توقعه الحويطي قبل مقتله، زاعماً أنه مطلوب للأجهزة الأمنية.

وزعم الأمن السعودي، أنه وأثناء قيام الجهة المختصة بمهمات القبض على أحد المطلوبين ويُدعى عبدالرحيم بن أحمد محمود أبوطقيقة الحويطي (سعودي الجنسية)، بمنزله في منطقة تبوك، بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، وكان متحصناً في أعلى المبنى خلف سواتر عبارة عن أكياس رملية، ولم يستجب لكل الدعوات التي وُجهت له بتسليم نفسه، من قِبل رجال الأمن ومن أحد أشقائه”.

تابع المتحدث: “نتيجةً لاستمراره في إطلاق النار وإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف)، اقتضى الموقف التعامل معه لتحييد خطره، ما نتج عنه وفاته وإصابة اثنين من رجال الأمن، جرى نقلهما إلى المستشفى في حينه، وحالتهما الصحية مستقرة”.

ودفع الحويطي حياته ثمنًا لتمسكه بمنزله وعدم تركه من أجل مشروع ولي العهد، وصدقت نبوءته التي سجلها في أحد مقاطع الفيديو إذ قال “أنا لا أستغرب أن يقتلوني في بيتي الآن، ثم يُلقون في بيتي سلاحًا -كما يجري في مصر- ويتهمونني بالإرهاب”.

وسيعمل مشروع “نيوم” الذي ستمتد أجزاء منه إلى الأردن ومصر في منطقة التقاء الدول الثلاث قرب البحر الأحمر، على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية.

كما سيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل السعودية، عبر صندوق الاستثمارات العامة الحكومي، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.