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هذا هو الضابط المسؤول عن قتل عبدالرحيم الحويطي والذي ذكره في فيديو قبل تصفيته بيوم

كتب وطن
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تداول مغرّدون وناشطون صورةً قالوا إنها للضابط السعودي المسؤول عن قتل المواطن الذي رفض تسليم منزله وإخلائه لصالح إقامة مشروع “نيوم” في قرية شمال غربي السعودية .

وقال المغرّدون إن الضابط يُدعى إنّ يُدعى عبدالله الربيعه.

https://twitter.com/Aliaa_Abutayah/status/1250351570912342016

وكان “الحويطي” ذكر في تسجيلٍ مصوّر إنّ الضابط  عبدالله الربيعه حضر مع عناصره لإجباره على الرحيل عن منزله، وقاموا بأخذ قياسات المنزل.

https://twitter.com/Aliaa_Abutayah/status/1249685725584523271?ref_src=twsrc%5Etfw

ومثلما توقع عبدالرحيم الحويطي قبل تصفيته، أعلن الأمن السعودي مساء الأربعاء، مقتل “الحويطي” في منطقة تبوك وقال مصدر بجهاز الأمن إنه “مطلوب”، وعثر بموقع مقتله على أسلحة وذخائر.

وكان “الحويطي” صوّر فيديو قبل يوم من قتله، قال فيه إنّ جميع السكان يرفضون الرحيل عن القرية وترك منازلهم، وأنه يتوقع قتله ورمي سلاح بجانبه لإتهامه بالإرهاب من قبل محمد بن سلمان.

وأفاد مغرّدون وناشطون بارزون أن الامن السعودي حاصر منزل المواطن عبدالرحيم الحويطي في قرية الخريبة، وطالبوه بالخروج من منزله وتسليمه لهم، لكنّه رفض ذلك، مؤكداً أنّه لن يتخلّى عن بيته حتّى لو قتل دفاعاً عنه .

وفي إطار رؤية 2030 يسعى “بن سلمان” إلى تحويل المنطقة إلى مشروع عملاق ينافس وادي السيليكون في مجال التكنولوجيا وصناعة الترفيه.

وتبلغ كلفة 500 مليار دولار، ويقع على مساحة 26 ألفاً و500 كيلومتر مربع، ويمتد من شمال غرب المملكة، بالاشتراك مع أراض مصرية وأردنية.

ووصفت صحيفة “غارديان” البريطانية نيوم بأنها منطقة سياحية مخصصة كنقطة جذب ليبرالية شبيهة بدبي.

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