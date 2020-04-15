قناة “الجزيرة” تثير جنون فنان مصري موالي للسيسي:”لو رجالة انشروا كلامي”

تحولت قناة “الجزيرة” الإخبارية على ما يبدو إلى “عقدة” وفوبيا لدى كل المحسوبين على نظام عبدالفتاح السيسي، سواء في الوسط الفني أو الإعلامي الذين باتوا يهاجمونها بمناسبة وبدون مناسبة.

القناة القطرية نقلت في تغطيتها الصحفية تصريحات للفنان المصري الموالي للسيسي أحمد السعدني، كان قد انتقد فيها زميله محمد رمضان لظهوره بتجمعات والتقاط الصور أثناء انتهائه من تصوير مسلسله الرمضاني ما عرضه لهجوم عنيف بسبب ضربه الحائط بتعليمات الدولة الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

المحترم احمد السعدني

"كأنهم قاصدين يستفزوا الناس".. الفنان أحمد السعدني منتقدًا تعامل بعض الممثلين مع أزمة كورونا واتهام الغلابة بالجهل

#قاطعوهم_ونكدو_علي_ابوهم pic.twitter.com/gGEp2OaO5B — 🌷🌱FUaaDA🌱🌷 (@fuaadaofficial1) April 13, 2020

إلا أن “السعدني” لم يرق له نقل قناة الجزيرة تصريحاته مثلها مثل أي منبر إعلامي، فجن جنونه وخرج يهاجمها ويسب العاملين عليها.

ونشر الفنان المصري تغريدة على حسابه بتويتر هاجم فيها قناة “الجزيرة” بقوله:”ممثل مصري ينتقد تصرفات بعض زملائه (الذين يكن لهم كل الاحترام ) و لكنه يري (من وجهة نظره) خطأ ما يخص ازمة وباء (عالمي) ايه علاقة الجزيرة بالموضوع ؟”

ممثل مصري ينتقد تصرفات بعض زملائه (الذين يكن لهم كل الاحترام ) و لكنه يري (من وجهة نظره) خطأ ما يخص ازمة وباء (عالمي) ايه علاقة الجزيره بالموضوع ؟؟؟؟؟!!!!!

طيب انا لا يشرفني مجرد ذكر اسمي في هذا الموقع او هذه القناه يالا يا باشا سكرين شوت و نزل عندك لو راجل 😘 — Ahmed L Saadany (@AhmedLSaadany) April 14, 2020

وتابع:”طيب انا لا يشرفني مجرد ذكر اسمي في هذا الموقع او هذه القناه يالا يا باشا سكرين شوت و نزل عندك لو راجل”

ويتعمد معظم الفنانون بالوسط الفني في مصر مهاجمة قطر وتركيا تماشيا مع خط السياسة العامة للنظام، حتى ينال رضا السلطات ولا تغضب عليه فيكون مصيره سجن العقرب بجانب معارضي السيسي الذي لم يرحم حتى عضو المجلس العسكري سامي عنان عندما عارضه.

هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر أمس،الثلاثاء، عن تسجيل 160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14 حالة وفاة.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 2350 حالة، من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 178 حالة وفاة.

وحتى مساء الأربعاء، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليونين و34 ألفا، توفي منهم أكثر من 130 آلافا، بينما تعافى ما يزيد على 496 ألفا آخرين حسب موقع وورلد ميترز.