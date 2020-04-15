صالح الجسمي ينفجر غاضباً في وجه اعلامي إماراتي اتهمه بالفجور: “أنا مرافق شيوخ يا إعلامي الفلس”

لا تزال التراشقات والاتهامات بين الإعلامي صالح الجسمي، والإعلامي أبو طلال الحمراني مُستمرة، بعدما فجر الأخير تفاصيل قضية “شقة الحشيش”.

فبعدما اتهم أبو طلال الحمراني، أن صالح الجسمي تورط بحفلة ماجنة في المغرب برفقة مطرب و32 فتاة مغربية، رد صالح الجسمي بفيديو عبر “سناب شات”.

وبدا صالح الجسمي مُنفعلاً في الفيديو، وقال موجهاً حديثه لأبو طلال الحمراني: “أنا مرافق شيوخ”، وبدأ صالح الجسمي باستعراض بطاقاته الصحفية في عدة مؤتمرات قائلاً: “كنت صحفي بـ 11 قمة، 6 قمم خليجية و5 قمم عربية وقمتين مؤتمر قمة إسلامي”.

ثم وجه صالح الجسمي سؤالاً لأبو طلال الحمراني: “أنت مين يا إعلامي الفلس يا إعلامي صحفيين النواعم عشان تتكلم علي أنا.. تاريخك ايش”.

وركز صالح الجسمي كاميرته على اسمه بالبطاقات الصحفية وقال: “اقرأ الاسم هذا كويس واحفظه كويس.. اتذكر هذا الأسم والصورة كويس، أنا من يوم صغري وأنا في الصحافة من 32 سنة.. أنت مين عشان تيجي تتكلم علي أنا ؟”.

وكانت الحرب قد اشتعلت بين الثنائي، حين أقحم صالح الجسمي نفسه ودافع عن الممثلة المغربية ميساء المغربي، بعدما خمن الجمهور أنها المقصودة بتغريدات أبو طلال الحمراني، والتي فضح فيها تورط ممثلة مغربية شهيرة في قضية “دايلر” الذي تم القبض عليه في شقة وسط دبي.

وقال أبو طلال الحمراني في سلسلة تغريدات أن صالح الجسمي ضُبط مع آخرين بحالة تعاطي فيما عرف بقضية مشاهير الحشيش، كتب: “بعد احتجازهم تم الافراج عنهم بكفالة وشرد إلى بلده وهذا سبب تلصقه ببعض المشاهير في المغرب”.

الإعلامي #الدمبكجى

سبق أن تورط في حفلة ماجنه في المغرب برفقة مطرب و32 فتاة مغربية وتم ضبطهم جميعهم بحالة تعاطي #مشاهير_الحشيش، وبعد احتجازهم تم الافراج عنهم بكفالة وشرد إلى بلده وهذا سبب تلصقه ببعض المشاهير في المغرب. — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 13, 2020

وتابع أبو طلال الحمراني: “هذا ولا شيء من المصيبة اللي قام فيها بعد ذلك عندما قام بالزواج من إمرأة أكبر منه بالعمر لديها طفلة 7 سنوات طمعا بأموالها لكن الهوس في النساء غلب عليه حيث استمر بالتحرش بطفلة زوجته، وتم اكتشاف الواقعة عن طريق معلمة في مدرسة تلك الطفلة التي كانت تحضر بحالة نفسية سيئة”.

وعندما انتبهت المعلمة بأن الطفلة تعيش في خوف ورعب وغير منتبه بالصف كشفت للمعلمة مايقوم به الإعلامي حيث تم ابلاغ السلطات وتم احتجازة وطلبت منه الطلاق.

يتبع..#دمكجى — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 13, 2020

واستطرد أبوطلال الحمراني : “وعندما انتبهت المعلمة بأن الطفلة تعيش في خوف ورعب وغير منتبه بالصف كشفت للمعلمة ما يقوم به الإعلامي حيث تم ابلاغ السلطات وتم احتجازه وطلبت منه الطلاق”.

حكم عليه بالسجن وتم تخفيف الحكم بعد أن استطاعت أسرته أخذ التنازل من طليق زوجته، ومن بعد تلك القضية ترك العزف في الفرقة #دمبكجى وتوجه للإعلام لكنه لايزال يطارد النساء ويتعمد التشهير بمن ترفضه🤦‍♂️

بإمكان أي شخص الإستعلام عن سجله الجنائي الذي لايزال في السستم وهناك الكثير.#دمبكجى — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 13, 2020

وختم أبو طلال الحمراني سلسلة تغريداته المثيرة قائلاً : ” بإمكان أي شخص الإستعلام عن سجله الجنائي الذي لايزال في السيستم وهناك الكثير ، أكره شيء عندي لما يكون المجرم حتى لو كان مشهور أو إعلامي أو أي شيء متهم بقضية التحرش بطفلة وتثبت عليه التهمة ويتبين أنه له سوابق بالاعتداء على النساء بقضايا مثبته، بصراحة ودي أكله بأسناني بس بعطيه فرصة.”