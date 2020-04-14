كأنهم قطيع ماشية.. فيديو أشعل المواقع بالأردن لما فعلته السلطات مع سكان الخيام “النور”!

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن موجة جدل واسعة، أظهر قيام أمانة عمّان الكبّرى، بنقل سكان “الخيام” والذين يشاع عنهم إسم “النوَّر”، عبر سيارات النقل التابعة للأمانة، من مناطق غربي عمّان، بطريقة أزعجت البعض ووصفت بأنها تعامل غير آدمي معهم في ظل إجراءات الأمانة لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويُفهم من التغريدة التي رصدتها “وطن” والتي بها نُشر مقطع الفيديو، بأن هؤلاء الفئة من الناس الأردن، يعيشون في ظروف إنسانية صعبة، داخل خيام وبأوضاع إنسانية سيئة، ولذلك قامت أمانة عمان الكبرى بنقلهم، دون توضيح عن مصير هؤلاء الناس الذين تم تحميلهم في العربات ونقلهم من المنطقة.

أمانة عمان الكبرى تنقل سكان "الخيم" بقلابات الامانة من مناطق غرب عمان!



الرجاء عدم الإساءة لهؤلاء الأردنيين الذين اجبرتهم ظروفهم القاسية و ثقافتهم للعيش بهذا الأسلوب!



أين "الإنسان أغلى ما نملك"؟#الأردن pic.twitter.com/u8qWuGLAzA — General Inspector (@GeneralInspect2) April 13, 2020

ويعيش هؤلاء الفئة من المواطنين في كافة أنحاء المملكة الأردنية على صورة رحالة من منطقة لأخرى دون الاستقرار في أي مكان معيّن، الأمر الذي أصبح يشكل تهديداً صحياً في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وخطورة حمل المرض والتنقل به من محافظة لأخرى دون ضوابط.

وطالب ناشر المقطع باحترام آدمية هؤلاء الفئة من البشر وكتب:”الرجاء عدم الإساءة لهؤلاء الأردنيين الذين اجبرتهم ظروفهم القاسية و ثقافتهم للعيش بهذا الأسلوب! أين “الإنسان أغلى ما نملك”؟”

بينما هاجمتهم مغردة أخرى وقالت إن هؤلاء الغجر أينما ذهبوا يخربوا ويدمروا، وأن الحكومة تريد منع أن يكونوا سبب عدوى لجميع الناس.

هذول الغجر وين مايروحوا يخربوا ويدمروا والحكومه بدها تمنع انهم يكونوا سبب عدوى لجميع الناس وللعلم نصهم معاهم فلوس بس عايشين عالنهب والسلب والشحده ،، واكيد ما راح ياخذونهم ع مكب النفايات راح حطوهم بكرافانات بمنطقه معينه يحصوا عددهم — لولو آلسـويطـي (@5qc9s) April 14, 2020

وتابعت المغردة في تعليقها: “وللعلم معاهم فلوس بس عايشين على النهب والسلب والشحدة، وأكيد ما راح ياخذونهم على مكب النفايات، راح يحطوهم بكرافانات بمنطقة معينة يحصوا عددهم”.

أما مغرد آخر فقال بأنه يتفق مع الأمانة، بأن الذي يريد أن يسكن بخيمة، يجب أن يكون بمنطقة خلاء، لأنو يحتاج أن يقضي حاجته مثلاً أين يقضيها”.

بتفق معهم للامانه اللي بدو يسكن بخيمه بدو يكون بمنطقه خلاوي لنو بدو يقضي حاجته وين يقضيها بدو يغسل اكله بدو وبدو بنوصل لمكرهه صحيه لا انا ولا انته ترضاه يكون جنبك غالبيتهم عندهم بيوت ومعروفين للناس كلها — Haytham. Omoush (@HaythamOmoush) April 14, 2020

وتابع: “بده يغسل أكله، بده وبده وبده، لنوصل لمكرهة صحية، لا أنا ولا أنت ترضاها يكون جنبك، غالبيتهم عندهم بيوت ومعروفين للناس كلها”.

معلق ثالث تضامن مع “النور” واختلف مع من يلوم عليهم: “النوّر بشر ولهم الاحترام والمعاملة الانسانية التي يستحقونها”.

النور بشر ولهم الاحترام والمعاملة الإنسانية التي يستحقونها

بس المشكلة

قلة النظافة والاهتمام بأمور السلامة العامة

مما يجعل كل شخص فيهم بؤرة كورنا متحركة وخاصة أنهم يمتهنون التسول ويلمسون مركبات المواطنين

بجب على الدولة التأكد من عدم إصابتهم بالكرونا

وتوعيتهم وعزلهم ١٤ ي — Muhammad.ALsarayreh….. Jordan (@mohsarayreh1) April 13, 2020

وتابع: “بس المشكلة النظافة والاهتمام بأمور السلامة العامة، مما يجعل كل شخص فيهم بؤرة كورونا متحركة وخاصة انهم يمتهنون التسوّل ويلمسون مركبات المواطنين”.

وأضاف مواصلاً: “يجب على الدولة التأكد من عدم إصابتهم بالكورونا وتوعيتهم وعزلهم 14 يوم”.

يُشار إلى أنه وبحسب وزارة الصحة الأردنية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بكافة ارجاء المملكة ٣٩١ حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، ٧ حالات وفاة.