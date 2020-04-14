سياسي كويتي يثير جنون كاتب سعودي بعدما أشاد بتحرير صرمان ومصراتة وهذا ما قاله عن العم أردوغان

أثار السياسي الكويتي البارز، ناصر الدويلة، عضو مجلس الأمة سابقاً، غضب الكاتب السعودي “المُطبل” صالح الفهيد، بعدما أشاد بإعلان حكومة الوفاق الليبية تحرير صرمان ومصراتة، ودور تركيا بدعم الحكومة الشرعية.

وقال الدويلة، في تغريدة له رصدتها “وطن”: “يبدو أن العم أردوغان كان مخلصاً مع حكومة الوفاق فقد أجرى التحالف التركي الليبي تقدير موقف خلصوا من خلاله إلى حاجة الجيش من الأسلحة”.

وأضاف الدويلة: “أرسل العصملي أقل من خمسة بالمية من المعدات التي أرسلتها الدول الداعمة لحفتر لكنها بيد رجال مؤمنين بالله ومتمسكين بحريتهم فاكتسحوا الغرب في ساعة”.

يبدو ان العم اردوغان كان مخلصا مع حكومة الوفاق فقد اجرى التحالف التركي الليبي تقدير موقف خلصوا من خلاله الى حاجة الجيش من الاسلحه فارسل العصملي اقل من خمسة بالميه من المعدات التي ارسلتها الدول الداعمة لحفتر لكنها بيد رجال مؤمنين بالله و متمسكين بحريتهم فاكتسحوا الغرب في ساعة — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) April 14, 2020

تغريدة الدويلة أثارت جنون الكاتب السعودي صالح الفهيد، فرد عليه حسب ما رصدت “وطن”، قائلاً :”لا تفرح كثيراً، إنها الحرب تارة تميل كفتها لهذا الطرف وطوراً تميل للطرف الآخر”.

وتابع المطبل السعودي صالح الفهيد: “لن يُسمح لطرف ان يحسمها وينتصر نصراً حاسماً على الطرف الآخر، كان الله في عون الليبيين صار بلدهم ساحة لصراع الاطراف الخارجية، حرب لا نهاية لها”.

لا تفرح كثيرا .. انها الحرب .. تارة تميل كفتها لهذا الطرف .. وطورا تميل للطرف الاخر .. لن يسمح لطرف ان يحسمها وينتصر نصرا حاسما على الطرف الآخر .. كان الله في عون الليبيين صار بلدهم ساحة لصراع الاطراف الخارجية ..

حرب لا نهاية لها .. — صالح الفهيد (@salehalfahid) April 14, 2020

جاء ذلك، عقب تلقي الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر المدعوم من الإمارات ضربة قاصمة، من قبل قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والتي تمكنت من السيطرة التامة على مدينتي صرمان وصبراتة في ليبيا بعد هزيمة ساحقة لقوات حفتر.

وفي التفاصيل أعلنت حكومة الوفاق الوطني، أمس الإثنين، بحسب وكالة “الأناضول” بسط سيطرتها بالكامل على مدينة صرمان غربي العاصمة طرابلس.

من جانبه قال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي في تصريحات للأناضول، إن قواتهم “أحكمت سيطرتها بشكل كامل على مدينة صرمان غربي طرابلس”.

وأضاف المجعي أن “الاشتباكات الآن تدور في المدخل الشرقي لمدينة صبراتة، مشيراً إلى أن سلاح الجو يقوم باستهداف تحركات مليشيات حفتر في المدينة.

ولفت المجعي إلى أن “عملية تحرير مدينة صرمان تمت بشكل ممتاز، وتقوم القوات الحكومية باستكمال عملية تحرير صبراتة”.

وأمس الإثنين، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني، بدء عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة صرمان وصبراتة من مليشيات حفتر غربي طرابلس.

وكانت صحيفة “العربي الجديد”، كشفت نقلًا عن مصادر خاصة أن الإمارات العربية المتحدة التي تعد الحليف الأكبر للجنرال المتمرد خليفة حفتر، تعاقدت على منظومة دفاع جوي إسرائيلية متطورة، في محاولة للحد من كفاءة منظومة الطيران المسيّر التي زودت بها تركيا حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً برئاسة فايز السراج.

وأوضحت المصادر أن الإمارات تعاقدت مع إسرائيل لتزويد حفتر بمنظومة دفاع جوي متطورة، أنتجتها إحدى الشركات الدفاعية الإسرائيلية، وتمّ نقلها إلى مصر مباشرة، تمهيداً لنقلها إلى مناطق نفوذ حفتر في ليبيا، بعد تدريب ضباط ليبيين موالين له عليها.