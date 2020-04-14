روسيا تدرب سوريين لنقلهم لليبيا والسراج يفضح الإمارات:”مدرعاتكم صارت رمادا وجنودكم سيأتونكم بتوابيت”

شن رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج، هجوما عنيفا على من وصفهم بالعواصم الداعمة للجنرال المتمرد خليفة حفتر ملمحا للإمارات والسعودية ومصر.

وفي أول تعليق له عقب إعلان قواته سيطرتها على مدينة صبراتة، قال “السراج” في بيان رسمي، إن قوات الوفاق ستعيد أبناء بعض العواصم التي أرسلتهم للعدوان على ليبيا “في توابيت”.

وأضاف أن محاولة تعطيل عملية عاصفة السلام بالهجوم على منطقة أبوقرين “فشلت”، مؤكدا استعادة السيطرة على مدينتي صرمان وصبراتة.

وتابع: قوات حكومة الوفاق واجهت “جحافل دفعت بها عواصم تظهر لنا الولاء نهارا وتتآمر علينا تحت جنح الظلام”.

ووجه “السراج” رسالة إلى ما وصفها بـ”العواصم المتآمرة”، قائلا: “أبناؤكم الذين بعثتم بهم ليموتوا في العدوان على أرضنا سنعيدهم لكم في توابيت رفقة وثائقهم الثبوتية، وسنصدر أوامرنا لوزارة الخارجية لتتولى التنسيق في الأمر مع الجهات المعنية”.

وتابع: “مدرعاتكم التي بعثتوها صارت رمادا، وما سلم منها صار في قبضتنا وسنحفظها في متحف الحرب.. ذخائركم التي قتلت أبناءنا، وطائراتكم التي دمرت مدننا، وغطرستكم أيضا، ستحاسبكم عليها شعوبكم قبلنا”.

وفي وقت سابق، الإثنين، أعلنت قوات الوفاق سيطرتها على كامل مدينة صبراتة وبلدة صرمان، غرب العاصمة طرابلس، بعد معارك مع قوات “حفتر”، شاركت بها طائرات مسيرة تركية بشكل مؤثر، حيث دمرت لواء كاملا لـ”حفتر”، لدى محاولته الفرار من صبراتة.

روسيا تدرب مقاتلين سوريين لنقلهم إلى ليبيا

وفي سياق آخر بدأت روسيا بحسب ما نقلت مصادر مطلعة لموقع “العربي الجديد” بتدريب مقاتلين في معسكر بمحافظة حمص، تجهيزاً لنقلهم إلى ليبيا من أجل القتال إلى جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد قوات حكومة الوفاق الليبية، بعد الخسائر الضخمة التي منيت بها مليشيات حفتر في الأسابيع الأخيرة.

وقالت المصادر إن شركة “فاغنر” الأمنية الروسية بدأت بتدريب مقاتلين سوريين سابقين ضمن فصائل المعارضة في معسكر بريف حمص الشرقي، تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا، وإشراكهم في القتال هناك إلى جانب قوات حفتر.

ووفق المصادر، فإن مئات الشبان نقلوا إلى معسكر في “الفرقة 18” التابعة لقوات النظام السوري على طريق تدمر خنيفيس في منطقة الفرقلس، جنوب شرقي محافظة حمص.

وذكرت المصادر أن معظم الشباب قدموا من منطقة القنيطرة الواقعة جنوب غربي سورية، وجلهم من عناصر المعارضة المسلحة سابقا، ومطلوبون لدى النظام السوري، وبينهم كذلك عناصر أجروا تسوية وانخرطوا ضمن مليشيات النظام.

وبحسب المصادر، فإن روسيا جنّدت العشرات من أبناء الجنوب السوري لصالح قوات حفتر في ليبيا، وذلك بالتعاون مع أفرع المخابرات في الجنوب وشخصيات محلية وقياديين عسكريين سابقين لدى فصائل المعارضة المسلحة.

من جانبه، نقل موقع “تجمع أحرار حوران” عن مصادره أن “مرتزقة شركة فاغنر الروسية قامت ظهر الأحد بنقل عشرات الشبان من أبناء محافظة القنيطرة في حافلات كبيرة إلى الفرقة 18 في منطقة الفرقلس، شرقي حمص، لتدريبهم وتجهيزهم ومن ثم إرسالهم إلى ليبيا”.

ونقل التجمع عن مصدر مقرّب من أحد الشبان الذين تم تجنيدهم أنّ “ضباطا في شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام السوري وبعض الشخصيات المدنيّة ومخاتير القرى وبلدات المحافظة بدأوا منذ شهر تقريبًا بإقناع الشبان بالانضمام إلى شركة فاغنر، وذلك مقابل ألف دولار شهرياً وتسوية أوضاع المطلوبين وإنهاء الخدمة العسكرية المفروضة عليهم”.

ونقل التجمع وجود استياء واسع ورفض شعبي لعملية التجنيد واستغلال حاجة الأهالي للمال بسبب الفقر الناتج عن الحرب، التي عصفت في المنطقة خلال تسع سنوات مضت.

ونشر “تجمع أحرار حوران” مجموعة من الأسماء لعدد من الأشخاص، قال إنهم من بين من تم نقلهم الأحد إلى حمص للتدريب هناك وتجهيزهم لنقلهم إلى ليبيا.

يشار إلى أن “فاغنر” هي شركة عسكرية روسية خاصة تعمل في سورية نيابة عن الجيش الروسي وتضم آلاف العناصر من المرتزقة، وكانت مهمتهم الأولى في سورية حماية المنشآت النفطية بعد استعادتها من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن “فاغنر” تنشط في العديد من البلدان التي تشهد حروباً، ومن بين تلك البلدان ليبيا وسورية ودول أخرى مثل أوكرانيا.

وساهم مرتزقة “فاغنر” في استعادة النظام السوري لمساحات واسعة من البلاد إثر مشاركتها في المعارك ضد “داعش”، وضد المعارضة السورية المسلحة.