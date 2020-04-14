بعد نصائحها الدينية.. “شاهد” حليمة بولند تشعل مواقع التواصل بظهور مثير من الحجر المنزلي!

عادت الإعلامية الكويتية ومشهورة مواقع التواصل حليمة بولند، لإثارة الجدل من جديد حيث لم تستطيع التوقف عنه حتى داخل الحجر المنزلي، بينما اعتادت على نشر صورها ومقاطعها المثيرة لجذب تفاعل النشطاء متفاخرة بجمالها.

“بولند” هذه المرة أثار ظهورها جدلا واسعا حيث ظهرت بشكل مختلف، دفع نشطاء للتخمين أنها تخلت عن حقن “البوتكس” في وجهها حيث عرفت النجمة الكويتية بكثرة عمليات التجميل التي أجرتها.

حليمة بولند نشرت عبر حسابها بسناب شات صورة مقربة من وجهها، ظهرت فيها بشكل مثير ومكياج صارخ وهي ترتدي ملابس المنزل التي فصلت معالم جسدها بشكل فاضح ويبدو أنه متعمد منها.

ولفت الصورة انتباه البعض إلى أن وجهها لم يعد مستديرا كما كانت تظهر من قبل لعدم حقنها للبوتكس.

هذا وظهرت الإعلامية الكويتية في لقطة أخرى برفقة ابنتها، نوهت من خلالها إلى اتباعها نظاماً رياضياً جديداً، مما جعل البعض يرجح بأنها قد خسرت بعض الوزن ففقدت امتلاء وجهها الذي صار أكثر نحافة.

وكانت أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند قبل أيام سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت فيديو عبر “سناب شات”، وهي تنصح مُتابعيها بالمواظبة على قراءة القرآن.

وعلقت حليمة بولند على المقطع قائلة: “راحة البال قصة لن يفهمها تاركو الصلاة”.

وظهرت في المقطع وهي تُمسك أجزاءً من القرآن وتنصح مُتابعيها قائلة: “من أول جزء قلنا بنبدأ مع بعض، يوم تنسون ويوم تلهون ويوم تغفلون، خاصة مع حوسة الأطفال، بس لا نغفل عن قراءة القرآن ونخليها شيء أساسي ودائم ويومي”.

وسخر النشطاء من نصائح حليمة بولند الروحانية، فكتبت ناشطة: “هذولا المنافقين مايعرفون الله الا وقت الشدة”، وكتب ناشط باسم “دانيل”: “أغلقي فمك وأقلعي عن التكلم بطريقة فاجرة وغير بريئة”.