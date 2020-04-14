تعليق ناري من شيخة قطرية على اغتيال عبدالرحيم الحويطي في السعودية

علقت الشيخة القطرية لولوه بنت جاسم آل ثاني، على جريمة قتل النظام السعودي، للمواطن عبدالرحيم الحويطي، أثناء محاولة الاستيلاء على منزله أمس الاثنين، تنفيذاً لأوامر محمد بن سلمان.!

وقالت الشيخة لولوه بنت جاسم في تغريدة رصدتها “وطن”، ” الآن وبعد أن أثبتت أفعال #محمد_بن_سلمان خروجه عن الدين والملة من قتل واعتقال وتهجير للعباد دون وجه حق! أصبح الشعب السعودي مخير بين الصمت والرضا بالظلم لدرجة الخنوع أو نصرة الحق وتعزيز العدالة وحماية سيادة القانون، إن أرادوا بناء دولة المستقبل “.

الآن وبعد أن أثبتت أفعال #محمد_بن_سلمان خروجة عن الدين والملة من قتل واعتقال وتهجير للعباد دون وجة حق!أصبح الشعب السعودي مخير بين الصمت والرضا بالظلم لدرجة الخنوع أو نصرة الحق وتعزيز العدالة وحماية سيادة القانون،إن أرادوا بناء دولة المستقبل#استشهاد_عبدالرحيم_الحويط#قاتل pic.twitter.com/LlKMKR4JNh — لولوه بنت جاسم آل ثاني (@lulwaalthani) April 14, 2020

وأثارت الشيخة القطرية، جنون الذباب الالكتروني الذي هاجمها عقب تغريدتها، متطاولاً على النظام القطري في تعليقات على التغريدة التي أطلقتها.

تحريض على السعودية لا ينتهي الله يشغلكم بأنفسكم ويرد كيدكم إلى نحوركم ويجعل تدبيركم في تدميركم وحسبنا الله ونعم الوكيل — نقـاء (@nagaa_1212) April 14, 2020

انته متخذ اسم …… من ال ثاني وتغرد

لوطلب محمد خوض البحر لخضناه وياليت يهدم الشبك لانه بوره فساد ام الجرب الي تنتمي لهم ياليت تطهر بلاد الحرمين منهم في القريب العاجل — Ahmed 22 (@Ahmed2242696745) April 14, 2020

وقتلت قوات الأمن السعودي المواطن الحويطي بعد رفضه تسليم منزله للسلطات في إطار مخطط لتهجير السكان من أجل إقامة مشروع “نيوم” -الذي سيباح فيه الخمر والزنا والمحرمات- مكان منازلهم .

وتمكن “الحويطي” قبل قتله، من توثيق تواجد قوات الأمن السعودية حول منزله، قائلاً إنّ (أي مواطن لا يسلم بيته لهم تأتيه قوات المباحث والطوارئ للتصرف معه بالقوة).

وقد قالها قبل ان يستشهد سيتهموننا بالارهاب! اسمعو ياشعب الحرمين واعوا ان الارهاب تهمة بن سلمان لتصفيه خصومه وكل من يعارضه افهمتم؟!!! #شهيد_الأرض_الحويطي #الحويطات #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي #الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم https://t.co/A2Mml3Gkk6 pic.twitter.com/0Kyq4V0xvT — علياء أبوتايه الحويطات (@Aliaa_Abutayah) April 13, 2020

وفي مقطع آخر، قال “الحويطي” إنّ ضابطاً يُدعى (عبدالله الربيعه) حضر مع عناصره لإجباره على الرحيل عن منزله، وقاموا بأخذ قياسات المنزل، كاشفاً عن أنّه يملك صكاً شرعياً يُثبت ملكيته للمنزل والأرض.

عبدالرحيم لم يستشهد فقط لأجل أرضه فمثله من الرجال هم صمام أمان الأمة الذي يحفظ دينه وارضه من خيانة عميل نصبه الإستعمار ينهب ارضنا ويدنس مقدساتنا ويجعلها وكر دعارة ومرتع للإسرائيليين! #شهيد_الأرض_الحويطي #الحويطات #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي #الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم pic.twitter.com/ylPY94VTFP — علياء أبوتايه الحويطات (@Aliaa_Abutayah) April 13, 2020

ونيوم هو مشروع منطقة اقتصادية خاصة تقيمها السعودية بتكلفة خمسمئة مليار دولار، في شمال غرب المملكة وتمتد بين ثلاث دول هي السعودية ومصر والأردن، وصفت بأنها ستكون مدينة المستقبل والأحلام.

وكشف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2017 عن مشروع مدينة “نيوم” خلال مؤتمر استثمار دولي عقد في الرياض.

وبدأ العمل في المشروع بعد أن أجرى المسؤولون السعوديون مشاورات واجتماعات مع مستثمرين محليين ودوليين، على أن تنتهي المرحلة الأولى للمشروع بحلول 2025.