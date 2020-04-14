تعليق ناري من شيخة قطرية على اغتيال عبدالرحيم الحويطي في السعودية
علقت الشيخة القطرية لولوه بنت جاسم آل ثاني، على جريمة قتل النظام السعودي، للمواطن عبدالرحيم الحويطي، أثناء محاولة الاستيلاء على منزله أمس الاثنين، تنفيذاً لأوامر محمد بن سلمان.!
وقالت الشيخة لولوه بنت جاسم في تغريدة رصدتها “وطن”، ” الآن وبعد أن أثبتت أفعال #محمد_بن_سلمان خروجه عن الدين والملة من قتل واعتقال وتهجير للعباد دون وجه حق! أصبح الشعب السعودي مخير بين الصمت والرضا بالظلم لدرجة الخنوع أو نصرة الحق وتعزيز العدالة وحماية سيادة القانون، إن أرادوا بناء دولة المستقبل “.
وأثارت الشيخة القطرية، جنون الذباب الالكتروني الذي هاجمها عقب تغريدتها، متطاولاً على النظام القطري في تعليقات على التغريدة التي أطلقتها.
وقتلت قوات الأمن السعودي المواطن الحويطي بعد رفضه تسليم منزله للسلطات في إطار مخطط لتهجير السكان من أجل إقامة مشروع “نيوم” -الذي سيباح فيه الخمر والزنا والمحرمات- مكان منازلهم .
وتمكن “الحويطي” قبل قتله، من توثيق تواجد قوات الأمن السعودية حول منزله، قائلاً إنّ (أي مواطن لا يسلم بيته لهم تأتيه قوات المباحث والطوارئ للتصرف معه بالقوة).
وفي مقطع آخر، قال “الحويطي” إنّ ضابطاً يُدعى (عبدالله الربيعه) حضر مع عناصره لإجباره على الرحيل عن منزله، وقاموا بأخذ قياسات المنزل، كاشفاً عن أنّه يملك صكاً شرعياً يُثبت ملكيته للمنزل والأرض.
ونيوم هو مشروع منطقة اقتصادية خاصة تقيمها السعودية بتكلفة خمسمئة مليار دولار، في شمال غرب المملكة وتمتد بين ثلاث دول هي السعودية ومصر والأردن، وصفت بأنها ستكون مدينة المستقبل والأحلام.
وكشف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2017 عن مشروع مدينة “نيوم” خلال مؤتمر استثمار دولي عقد في الرياض.
وبدأ العمل في المشروع بعد أن أجرى المسؤولون السعوديون مشاورات واجتماعات مع مستثمرين محليين ودوليين، على أن تنتهي المرحلة الأولى للمشروع بحلول 2025.