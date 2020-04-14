إعلامي إماراتي شهير اختطف فتاة واعتدى عليها جنسياً واضطر للزواج منها قبل “الفضيحة”.. ما علاقة مريم حسين؟

شن الصحفي المعروف “أبو طلال الحمراني” هجوما عنيفا على إعلامي شهير يتضح من تلميحاته أنه الإعلامي الإماراتي المثير للجدل صالح الجسمي، وزعم أنه تورط في حفلة ماجنة في المغرب برفقة مطرب و32 فتاة مغربية.

وقال “الحمراني” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) إن الإعلامي الشهير ضبط مع آخرين بحالة تعاطي فيما عرف بقضية مشاهير الحشيش، مضيفا:”وبعد احتجازهم تم الافراج عنهم بكفالة وشرد إلى بلده وهذا سبب تلصقه ببعض المشاهير في المغرب.”

الإعلامي #الدمبكجى

سبق أن تورط في حفلة ماجنه في المغرب برفقة مطرب و32 فتاة مغربية وتم ضبطهم جميعهم بحالة تعاطي #مشاهير_الحشيش، وبعد احتجازهم تم الافراج عنهم بكفالة وشرد إلى بلده وهذا سبب تلصقه ببعض المشاهير في المغرب. — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 13, 2020

وتابع مواصلا تلميحاته للجسمي وكاشفا عن فضائح أخرى : “إعلامي كان يعمل ضمن فرقة “دمبكجي” في بداياته اتهم بقضية خطف فتاة والإعتداء عليها بمشاركة أحد أشقائه وزوجوه البنت لإقفال القضية وترضية أسرتها ثم قام بتعذيبها بمساعدة والدته إلى أن طلبت منه الطلاق.”

حكم عليه بالسجن وتم تخفيف الحكم بعد أن استطاعت أسرته أخذ التنازل من طليق زوجته، ومن بعد تلك القضية ترك العزف في الفرقة #دمبكجى وتوجه للإعلام لكنه لايزال يطارد النساء ويتعمد التشهير بمن ترفضه🤦‍♂️

بإمكان أي شخص الإستعلام عن سجله الجنائي الذي لايزال في السستم وهناك الكثير.#دمبكجى — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 13, 2020

وأضاف : “هذا ولا شيء من المصيبة اللي قام فيها بعد ذلك عندما قام بالزواج من إمرأة أكبر منه بالعمر لديها طفلة 7 سنوات طمعا بأموالها لكن الهوس في النساء غلب عليه حيث استمر بالتحرش بطفلة زوجته، وتم اكتشاف الواقعة عن طريق معلمة في مدرسة تلك الطفلة التي كانت تحضر بحالة نفسية سيئة.”

واستطرد أبوطلال : “وعندما انتبهت المعلمة بأن الطفلة تعيش في خوف ورعب وغير منتبه بالصف كشفت للمعلمة ما يقوم به الإعلامي حيث تم ابلاغ السلطات وتم احتجازه وطلبت منه الطلاق.”

وعندما انتبهت المعلمة بأن الطفلة تعيش في خوف ورعب وغير منتبه بالصف كشفت للمعلمة مايقوم به الإعلامي حيث تم ابلاغ السلطات وتم احتجازة وطلبت منه الطلاق.

يتبع..#دمكجى — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 13, 2020

وأكمل : ” حكم عليه بالسجن وتم تخفيف الحكم بعد أن استطاعت أسرته أخذ التنازل من طليق زوجته، ومن بعد تلك القضية ترك العزف في الفرقة دمبكجى وتوجه للإعلام لكنه لايزال يطارد النساء ويتعمد التشهير بمن ترفضه” .

واختتم تغريداته قائلاً : ” بإمكان أي شخص الإستعلام عن سجله الجنائي الذي لايزال في السيستم وهناك الكثير ، أكره شيء عندي لما يكون المجرم حتى لو كان مشهور أو إعلامي أو أي شيء متهم بقضية التحرش بطفلة وتثبت عليه التهمة ويتبين أنه له سوابق بالاعتداء على النساء بقضايا مثبته، بصراحة ودي أكله بأسناني بس بعطيه فرصة.”

طبعا المشهور المحشش والمتهم بإجبار قاصر "الفاشينيستا" لليوم الرابع بعد نشر الخبر لم يخرج من السجن وكل المواقع المدفوع لها بما فيهم حساباته الشخصية تنشر مقاطع صامته قديمة توهم الناس بأنه خرج🤦‍♂️

لكن في تفاصيل الليلة…….!!#مشاهير_الحشيش — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 13, 2020

هذا واستغلت مريم حسين من جانبها الوقيعة بين ابو طلال الحمراني وصالح الجسمي وبدأت بتصفية حساباتها مع صالح الجسمي الذي تسبب في حبسها.

ودخلت مريم حسين على الخط، حيث امتدحت ابو طلال الحمراني وقالت أنه اعلامي شهير ومخضرم وهاجمت صالح الجسمي، لأن الجسمي كان قد تسبب في حبسها بعد أن نشرت قبل عام فيديو فاضح على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الخلافات قد انفجرت بين الصحفي الأمني ابو طلال الحمراني والإعلامي صالح الجسمي، بعد أن دافع صالح الجسمي على تلميح ابو طلال الحمراني بأن الفنانة ميساء مغربي كانت من بين الشخصيات المتورطة بالتردد على شقة دايلر الذي تم القبض عليه برفقة شوق محمد مطلع الأسبوع الجاري في شقة وسط دبي، وقد اتهم ابو طلال الحمراني ميساء مغربي دون التصريح باسمها بأنها كانت تتردد على شقة دايلر، وقد دافع صالح الجسمي عن الفنانة ميساء مغربي التي اتصل بها، بعد أن طالتها الاتهامات بالتردد على شقة دايلر، مع العلم أن هناك علاقة تربط بين دايلر وميساء مغربي.