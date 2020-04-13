“ردوا بيوتكم ما نبيكم”.. “شاهد” طبيب يحكي متأثرا رفض السلطات الكويتية خدماته التطوعية لأنه من “البدون”

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت موجة جدل واسعى، حيث أظهر طبيب كويتي متطوع ـ من البدون ـ في إحدى المستشفيات الواقعة في منطقة شبه موبوءة بفيروس كورونا، يوضح ما جرى معه ومع زملاءه المتطوعين من قبل الدفاع المدني الكويتي.

وبحسب المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته “وطن” يحي الطبيب أنه بعد أن قدموا لخدمة الوطن والمواطن كوفئوا بالطرد من قبل المسئولين بالأمن المدني الكويتي.

اليوم تم طرد الكادر الطبي (البدون) في الدفاع المدني بعبارة " ردوا بيوتكم ما نبيكم " وكانوا بمواجهة الوباء في الصفوف الاولى !!#الكويت pic.twitter.com/p112Rsv8Jo — دسمان نيوز (@DasmanNewsCom) April 13, 2020

وقال ما نصه: “معاكم أحد الأطباء المتطوعين “البدون” غير الموظفين والذين تطوعوا بصحتهم وعلمهم وجهدهم لخدمة بلادهم حين أعلن الدفاع المدني باب التطوع للكوادر الطبية للمساعدة في توفير الرعاية الصحية اللازمة للمبعدين في مراكز الإيواء في إحدى المناطق شبه الموبوءة”.

وتابع الطبيب في مقطع الفيديو الذي صوّره لنفسه ويخفي فيه وجهه: “علماً بأنه أمر تطوعي ومن غير مقابل وبالإضافة لشح الموارد الطبية، إلا أننا أثبتنا فعاليتنا بتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وما كان من مسئولين الدفاع المدني بجزاء هذا المجهود إلا بعبارة “ردوا بيوتكم ما نبيكم”.

وواصل الطبيب في رسالة وجهها للمسئولين: “رسالة حبيت أوجهها لوطني وللمسئولين بالدفاع المدني، يا من وُلدني على أرضه ويا من كبرنا على ترابه ويا من تعلمنا في مدارسه ويا من ركضنا في شوارعه يا من أصبحنا على حبه ويا من أمسينا على عشقه ويا من تغربنا لأجله ويا من عدنا لخدمته، أهكذا تجازينا يا وطني ؟”.

وأثار مقطع الفيديو ردود فعل متباينة من قبل المتفاعلين عبر مواقع التواصل، حيث اعتبر بعض منهم بأن مقطع الفيديو مفبرك وغير حقيقي، نظراً لما فيه من كلام غير “منطقي” على حد تعبيرهم، حيث كيف لدولة أن تُجلس أطباء في ظل هذه الأزمة الصحية الكبيرة التي تعصف بكل دول العالم.

والله مايدخل العقل طالبين اطباء من كوبا والهند وعندهم اطباء بدون ويطردونهم؟ مو راضيه تدخل مخي اكيد في سبب كبير اذا كان هالخبر صحيح لانه مو منطقي اصلا — فهـد المطيري ⚖️ 🇰🇼 (@FahadAlmaymoni) April 13, 2020

اذا الخبر غير صحيح وله مبرر ارجو من الحكومه محاسبته على هذا الفيديو الغير منطقي — Halghareeb♡🇰🇼 (@halghareeb__) April 13, 2020

فيما اعتبر مغرد آخر بأن الدولة اكتفت بالأطباء أصحاب التخصص، وأنه لم يتم الاستغناء عن أي طبيب متخصص ويتم الإستفادة منه بشكل عملي جيد.

يا ناس لا تركبون الباص يعني دكتور اسنان او مو دكتور ذات اختصاص انا شنو ابي فيه يربكلي شغلي

الدكاتره او الممرضين ذات الاختصاص محد استغنى عنهم ويعملون

الان الامور تنظمت اكثر اللي ما منه فايده تستغني عنه مو يعني اطرده او انا خلصت منك خلاص لا

العمل تنظم وكل واحد في اختصاصه ومشكور — مدير محفظة سابق (@mm1mm2mm3) April 13, 2020

وتابع المغرد بأن الأمور الآن “تنظمت أكثر”، وأن كل واحد في اختصاصه مشكور.

وقال ثالث:”فايروس كورونا غامض وليس معروف مدى الكارثه التي سيحدثها في العالم والجميع الأن في العالم يحتاج الى كوادر طبية، مطالبا بإعلان “اسماء من طردوا الاطباء والممرضين البدون في هذا الوقت الذي نحتاج فيه لتغلب على جائحة كورونا و ماسبب طردهم” حسب قوله.

فايروس كورونا غامض وليس معروف مدى الكارثه التي سيحدثها في العالم

والجميع الأن في العالم يحتاج الى كوادر طبية

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الأن الجميع لايعرف مدى نتائج فايروس كورونا المخيف.

نتمنى اعلان اسماء من طردوا الاطباء والممرضين البدون في هذا الوقت الذي نحتاج فيه لتغلب على جائحة كورونا

وماسبب طردهم — فهد (@Voltari_n) April 13, 2020

يُشار إلى أنه حتى اللحظة وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الكويتية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في كافة أرجاء الكويت 1300 حالة إصابة مؤكدة.

فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 2 حالة وفاة.