مقطع صادم.. “شاهد” كيف تحولت مؤخرة نسرين طافش إلى كيم كارداشيان؟

اتهم نشطاء السوشيال ميديا، الممثلة السورية نسرين طافش، بأنها وضعت وسادات في ملابسها لتصنع مؤخرة مزيفة تُقلد بها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وظهرت نسرين طافش بفيديو جديد عبر تطبيق “تيك توك” أثناء مشاركتها في تحدي المرونة الذي طرحته إحدى المجموعات لمقاومة الملل الذي فرضه الحجر المنزلي عليهم بسبب فيروس كورونا.

ويعتمد التحدي الذي شاركت به نسرين طافش على رفع القدم في الهواء، والوصول إلى رقم عشرة، على الشاشة، ونجحت به نسرين طافش.

لكن الجمهور لم يهتم بليونتها بقدر ما اهتم بشكل أردافها الغريب، ورصدت “وطن” بعض التعليقات، والذي كان أحدها ماكتبته مُتابعة باسم لالا: “مبين حاطة شي”، ونشر أحد الحسابات عبر “انستجرام” الفيديو مُنبهاً نسرين طافش: “الاسفنجة يامدام الاسفنجة”.

يُذكر أن نسرين طافش توجهت إلى السوشيال ميديا بشكل ملحوظ مؤخراً، وتحرص على إبراز جمالها ومفاتنها بشكل دائم تحت مسميات مُختلفة.

فنشرت نسرين طافش سابقاً مقطعاً لها وهي ترقص، ثم نشرت فيديو لها وهي تخفي الطعام في صدرها ثم تُخرجه وتعيده إلى الثلاجة.

أما آخر أعمالها الفنية، شاركت نسرين طافش بمسلسل “ختم النمر” برفقة أحمد صلاح السعدني، وحنان سليمان، وميريهان حسين، وإسلام جمال.

كما شاركت نسرين طافش في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “مقامات العشق”، برفقة يوسف الخال ومصطفى الخاني كما كانت آخر مشاركاتها الدرامية في فيلم “نادي الرجال السري”، برفقة كريم عبد العزيز وماجد الكدواني