دمّروا المنزل على رأسه .. غضب عارم في السعودية بعد قتل “بن سلمان” المواطن عبدالرحيم الحويطي

قتلت قوات الأمن السعودي مواطناً من قبيلة الحويطات رفض تسليم منزله للسلطات في إطار مخطط لتهجير السكان من أجل إقامة مشروع “نيوم” -الذي سيباح فيه الخمر والزنا والمحرمات- مكان منازلهم .



وأفاد مغرّدون وناشطون بارزون أن الامن السعودي حاصر منزل المواطن عبدالرحيم الحويطي في قرية الخريبة، وطالبوه بالخروج من منزله وتسليمه لهم، لكنّه رفض ذلك، مؤكداً أنّه لن يتخلّى عن بيته حتّى لو قتل دفاعاً عنه .



وتمكن “الحويطي” قبل قتله، من توثيق تواجد قوات الأمن السعودية حول منزله، قائلاً إنّ أي مواطن لا يسلم بيته لهم تأتيه قوات المباحث والطوارئ للتصرف معه بالقوة .

وقد قالها قبل ان يستشهد سيتهموننا بالارهاب! اسمعو ياشعب الحرمين واعوا ان الارهاب تهمة بن سلمان لتصفيه خصومه وكل من يعارضه افهمتم؟!!! #شهيد_الأرض_الحويطي #الحويطات #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي #الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم https://t.co/A2Mml3Gkk6 pic.twitter.com/0Kyq4V0xvT — علياء أبوتايه الحويطات (@Aliaa_Abutayah) April 13, 2020

وفي مقطع آخر، قال “الحويطي” إنّ ضابطاً يُدعى (عبدالله الربيعه) حضر مع عناصره لإجباره على الرحيل عن منزله، وقاموا بأخذ قياسات المنزل، كاشفاً عن أنّه يملك صكاً شرعياً يُثبت ملكيته للمنزل والأرض.

عبدالله الربيعه من جنود فرعون من اي مرجع ديني او وطني ترهب ابن جلدتك وتهجره من أرضه ثم خدمة لولي نعمتك تقتل مسلماً ذنبه الوحيد انه متجذراً في ارضه وليس حكومة لقيطة تخدمها! رحمك الله ياعبدالرحمن ( لانامت اعين الجبناء) #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي #الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم pic.twitter.com/o4neHvrYWB — علياء أبوتايه الحويطات (@Aliaa_Abutayah) April 13, 2020

عبدالرحيم لم يستشهد فقط لأجل أرضه فمثله من الرجال هم صمام أمان الأمة الذي يحفظ دينه وارضه من خيانة عميل نصبه الإستعمار ينهب ارضنا ويدنس مقدساتنا ويجعلها وكر دعارة ومرتع للإسرائيليين! #شهيد_الأرض_الحويطي #الحويطات #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي #الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم pic.twitter.com/ylPY94VTFP — علياء أبوتايه الحويطات (@Aliaa_Abutayah) April 13, 2020

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وأظهرت مشاهد أخرى لحظات الهجوم على منزل المواطن “الحويطي” من قبل عناصر الامن السعودي، بالأسلحة الرشاشة، وكأنّها ساحة حرب .

الم نقل ان الشعوب الحرة لابد لها ان تتسلح وتحمي نفسها من عملاء الردة ومرتزقتهم!اما من يسمى بالجيش اذا ماحمي الوطيس واتضحت الخيانة وبيع الارض فإما ان يصطف مع الشعب وإماوجب قتال المعتدي دفاعاً عن النفس!#شهيد_الأرض_الحويطي #بغاة#استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي #الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم pic.twitter.com/swk3iXC8Qg — علياء أبوتايه الحويطات (@Aliaa_Abutayah) April 13, 2020

#الحويطات

في فجر اليوم حاصرت قوات الأمن قرية خريبه وطالبوا صاحب المقطع "عبدالرحيم أحمد محمود الطقيقي الحويطي" الخروج من البيت وتسليمه لقوات الأمن فيما رفض عبدالرحيم تسليم البيت وأنه لن يتخلى بيته حتى لو قتل دفاع عنه، توصل الأمر إلى الإشتباك بين الطرفين… https://t.co/1zcXGRkHkP pic.twitter.com/1B1d4WcJZ2 — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) April 13, 2020

وبيّنت صورٌ أخرى حجم الدمار الذي حلّ بمنزل “الحويطي” جراء استهدافه من قبل الأمن السعودي بالاسلحة الرشاشة .

هذا ماحل ببيت #عبدالرحيم_الحويطي من جنود ابن سلمان اليس هذا #إرهاب نظام #مبس وسطو واعمال مافيا! الرجل لايريد ترك ارضه فقتلوه وقلبو بيته رأساً على عقب يا اهل الشمال توحدوا قبل ان تُشردوا#تبوك #ضباء#شهيد_الأرض_الحويطي #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي #الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم pic.twitter.com/831NlILb4R — علياء أبوتايه الحويطات (@Aliaa_Abutayah) April 13, 2020

اللي هدم البيت وقتل صاحبه ويتم أبناؤه ليس نظام بشار الأسد بل هو نظام محمد بن سلمان اليوم عبدالرحيم و غداً أنتم .

#استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي pic.twitter.com/V43pyhZZIU — Mohammed AL-Otaibi محمد العتيبي (@MohammedAWADDA) April 13, 2020

مشاهد مصورة من مداهمة قوات الطوارئ المتبرقعة لقرية خريبه pic.twitter.com/BlYGqWR2M6 — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) April 13, 2020

وفي فيديو آخر تداوله مغردون، ظهر عدد من أبناء قبيلة الحويطات وهم يهتفون ضدّ القوات السعودية، منددين بجريمتها بحق المواطن عبدالرحيم الحويطي.

وكان “الحويطي” صوّر فيديو قبل يوم من قتله، قال فيه إنّ جميع السكان يرفضون الرحيل عن القرية وترك منازلهم.

وأضاف “الحويطي” أنه يتوقع قتله ورمي سلاح بجانبه لإتهامه بالإرهاب من قبل محمد بن سلمان.

من جهته، اعتبر د.محمود رفعت المحامي المعروف وخبير القانون الدولي، قيام قوات حكومية في السعودية بقتل المواطن عبدالرحيم الحويطي داخل منزله لرفضه بيع منزله جريمة إرهاب دولة كجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، مطالباً بتدويل القضية لمحاسبة ولي العهد محمد بن سلمان .

قيام قوات حكومية في #السعودية بقتل المواطن #عبد_الرحيم_الحويطي داخل منزله لرفضه بيع منزله هو جريمة إرهاب دولة كجريمة قتل #جمال_خاشقجي ويجب تدويل القضية لمحاسبة #محمد_بن_سلمان كونه المسؤول المباشر خاصة وترمب الذي يحميه يقترب من الخروج من #البيت_الأبيض#إستشهاد_عبدالرحيم_الحويطي pic.twitter.com/TGX9dJpec1 — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) April 13, 2020

من جهته، قال المعارض السعودي البارز د.سعد الفقيه إنّ ما يجري مع الحويطات لا يختلف عن تهجير إسرائيل للفسلطينيين وتدمير بشار الأسد لمدن سوريا.

وأضاف أن “الحويطات أثبتوا أنهم عكس كل التوقعات في صمودهم وظهور شخصيات حقيقية تتحدى الظالم”.

واعتبر أن “كل من ساهم في تهجيرهم مجرم. وكل من قصر في دعمهم آثم. لا بد من استثمار ثباتهم عسى أن ينكسر حاجز السلبية والخوف غير المبرر”.

ما يجري مع الحويطات لا يختلف عن تهجير إسرائيل للفسلطينيين وتدمير بشار لمدن سوريا

الحويطات أثبتوا أنهم عكس كل التوقعات في صمودهم وظهور شخصيات حقيقية تتحدى الظالم

كل من ساهم في تهجيرهم مجرم

وكل من قصر في دعمهم آثم

لا بد من استثمار ثباتهم عسى أن ينكسر حاجز السلبية والخوف غير المبرر https://t.co/AmS5q6nVYg — د. سعد الفقيه (@saadalfagih) April 13, 2020

ودشّن ناشطون هاشتاغ (استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي) عبّروا من خلاله عن غضبهم من الجريمة البشعة.

#الشهيد_عبدالرحيم_الحويطي



الدم الدم والهدم الهدم نُحن من الحويطات والحويطات منا 👉🏽 هذا هو شعار المرحلة الذي يجب أن ترفعه جميع قبائل وعوائل جزيرة العرب في وجه #مبس وأعوانه لإقافهم عند حدهم. — عبد الله الغامدي (@Alghamdi_AA) April 13, 2020

الديرة الي غاب عنها سباعها

واستاسدت فيها الخرانق حماتها



#استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي pic.twitter.com/TBnZUw1WwN — مجتهد (@mujtahidd) April 13, 2020

من قتل دون ماله فهو شهيد 🤲

حسبنا الله ونعم الوكيل بعد يوم من نشر تسجيل له مدافعا عن حقه وأرضه قام المجرم بتوجيه عصابته لقتله وقد فاضت روحه إلى بارئها قاضي السماء

عجز ان يقاضي بن سلمان في الأرض فسوف يتقاضى معه عند الله #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) April 13, 2020

محمد بن سلمان ….

قتل جمال خاشقجي بسبب قلمه

قتل عبدالرحيم الحويطي بسبب ارضه

فهل هناك جاهل سيقول بأن سلمان حامي للدين..؟؟#الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم#استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي pic.twitter.com/SLFXi0dtsT — بوغانم (@hassanalishaq37) April 13, 2020

فيما حاول الذباب الإلكتروني التابع لـ”بن سلمان” برفع هاشتاغ آخر لإسقاط الهاشتاغ الأول؛ لمنع افتضاح الجريمة.

الذباب رفع هاشتاق #استشهاد ليسقط الهاشتاق الأصلي #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي



-اعمل سبام وحذف لهذا الهاشتاق #استشهاد



– و تضامن معنا في هذا الهاشتاق #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي



-اللي في الداخل ولا يستطيع ان يغرد معنا اعمل سبام للهاشتاق المزيف #استشهاد



الهمّة يا أحرار✌🏻 pic.twitter.com/I2jcEbydYL — Mohammed AL-Otaibi محمد العتيبي (@MohammedAWADDA) April 13, 2020

الذباب الإلكتروني يشوّش على هاشتاق #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي بإطلاقه هاشتاق #استشهاد ، ليستمر بتضليل الراي العام وإخفاء الحقيقة. pic.twitter.com/fFPeCm7uMV — فاضح الذباب (@anti_ecflies) April 13, 2020

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