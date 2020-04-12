“هنغني كمان وكمان”.. “شاهد” هيفاء وهبي بشعر مبلول وإليسا بـ”بجامة النوم” في فيديو مشترك

فاجأت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها بإطلاق كليب أغنية “هنغني كمان وكمان” لبث روح الأمل والتفاؤل والإيجابية في نفوس جمهورها والعالم العربي الذي يترقب نهاية جائحة فيروس “كورونا”.

ولم يمنع الحجر المنزلي، الفنانة إليسا من عمل فيديو كليب من داخل المنزل، استعانت به بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حيث فاجأت إليسا جمهورها في بداية الكليب، بإجرائها مُكالمة فيديو، لتظهر على الجانب الآخر هيفاء وهبي.

وظهرت هيفاء وهبي بشعر مبلول، وترتدي بيجامة وردية، مثل إليسا، قبل أن تطلب منها الأخيرة أن تُعطيها رأيها بالأغنية.

شاهد أيضاً: من طرائف اللبنانيين في زمن كورونا.. “شاهد” سيارة إذاعة تجوب شوارع لبنان تغني للفيروس!

وبدت السعادة والطرب على وجه هيفاء وهبي وهي تستمع لصوت إليسا الحساس، وظهرت بآخر الفيديو تُخاطب إليسا مازحة:”حفظت الغنية وكنت رح نزلها بصوتي. بتعقد كتير حلوة”.

وغردت إليسا عبر “تويتر” مُخاطبة هيفاء وهبي: “لا أحد جعل هذه الأغنية سعيدة أكثر منك، شكراً لظهورك المميز، دعينا نشارك الحب والسعادة في كل مكان”.

No one would have made this song happier than you @HaifaWehbe! Thank you for this special appearance! Let’s share love and happiness everywhere 💃🏻❤️https://t.co/VVmD9mKL5H — Elissa (@elissakh) April 11, 2020

وردت هيفاء وهبي على غزل إليسا، فغردت مازحة: “مبروك عزيزتي إليسا، أنا هنا دائماً لأجلك، سواء ببيجامة أو بدونها، هذه الأغنية رائعة، استمتعي بنجاحك”.

twitter.com/HaifaWehbe/status/1249031616917364742

واقتربت أغنية “هنغني كمان وكمان” لإليسا من سقف المليون مشاهدة بعد ساعات فقط من إطلاقها، وهي من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb