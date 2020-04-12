خطوة واحدة فقط.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا أثناء تناولك طعام المطاعم؟

مع تفشي فيروس كورونا في العالم كله، أصبح تناول الوجبات السريعة الجاهزة من المطاعم أمراً مُرعباً، وتزايدت التساؤلات حول سلامة هذه الخطوة.

فماذا لو كان الطاهي مُصاباً؟ ماذا لو كان مُقدم الطعام أو عامل النظافة هناك مُصاباً بفيروس “كورونا”.

لكن الطبيبة الروسية ومقدمة البرامج التلفزيونية يلينا ماليشيفيا حسمت أمر هذا الجدل، وأجابت على هذا التساءل.

وطمأنت يلينا ماليشيفيا مُتابعيها عبر “انستجرام” أنه لا داع للخوف من انتقال فيروس كورونا عبر الطعام الذي طهاه شيف مُصاب بالفيروس.

ونشرت يلينا ماليشيفيا، تأكيدات أستاذة البيولوجيا الجزيئية والمناعة في لوس أنجلوس، باولا كينون، بأنه لا يجب أن يخاف المستهلكين من الطعام الجاهز بشكل عام، وأكدت أن المطابخ في المطاعم تلتزم بقواعد النظافة العامة الصارمة لتجنب الأمراض المنقولة عبر الغذاء.

وكشفت يلينا ماليشيفيا أنه في حال سعل الطباخ أو عطس أثناء الطهي، فإن تسخين الوجبة في الميكروويف يضمن قتل أي فيروس تسلل إلى الطعام.

وأوصت يلينا ماليشيفيا المستهلكين بوضع محتويات المُعلبات الغذائية في أطباق من المنزل، وغسل اليدين جيداً، ثم تناول الوجبة بأمان.

يُذكر أن فيروس كورونا يتمدد حول العالم كل لحظة، وأظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن عدد الوفيات وصل إلى نحو 105 آلاف، وحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 20 ألفا، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في العالم.

بينما سجلت إيطاليا ثاني أكبر عدد من الوفيات وبلغ 19,468، وجاءت إسبانيا في المركز الثالث عند 16,353 حالة.

وحذر خبراء الصحة العامة من أن العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة قد يصل إلى 200 ألف خلال الصيف، إذا تم بعد 30 يوما رفع القيود غير المسبوقة للبقاء في المنزل والتي أغلقت الشركات وأبقت معظم الأميركيين داخل منازلهم.