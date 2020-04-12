“والله ما حصّلت ثمن أكل لعيالي”.. فيديو مبكي من سلطنة عمان ومطالبة بتدخل السلطان هيثم

تداول نشطاء وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان، مقطع فيديو لاقى تضامنا واسعا لمواطن عُماني يتحدث فيه عن سوء الأوضاع التي يعانيها، هو وشريحة واسعة من المواطنين، في ظل حالة حظر التجول والتزام الحجر المنزلي والإجراءات المتبعة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويُسمع من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” على صفحة الناشط الحقوقي العماني البارز يوسف الزدجالي وأثار جدلاً واسعاً، قول المواطن “خالد” والذي يعمل سائقاً على سيارة تاكسي في سلطنة عمان: “يعني تعرفوا البنك كل ما تتأخر شهر بالقسط الفوائد تزيد، وناقشنا البنك وفهمناهم لأجل يأجلوا قسطنا لعدة شهور، ولكنهم رفضوا”.

٤ أشهر بدون راتب

أرجو من وزارة القوى العاملة والجهات السيادية والقانونية متابعة الشركات التي لا تدفع رواتب الموظفين، بعضهم يعمل لأكثر من ٦ أشهر بدون راتب، الشركة تعمل دون توقف، وبما أنه لا توجد متابعة وجزاءات لا تدفع راتب الموظف، وتهدده بالتسريح إن قام بالشكوى#خالد_صاحب_التكسي pic.twitter.com/FbIlnd7COv — يوسف الزدجالي (@springism414) April 12, 2020

وتابع: “والإيجار الخاص بالبيت يجي صاحبه يطالب بحقه، فشرحنا له ظروفنا، وكل واحد عنده ظروف”.

وأضاف في كلمات مؤثرة: “طالع انا من الظهر حتى الآن اعمل على التاكسي، مئة “بيسة” ما اشتغلت، والله ما حصّلت أكل للبيت، وبالأمس عشائنا كان خبز وجبن فقط، والحمد لله رب العالمين”.

وعلق “الزدجالي” على المقطع الذي نشره مطالبا وزارة القوى العاملة والسلطات بالتدخل: “4 أشهر بدون راتب، أرجو من وزارة القوى العاملة والجهات السيادية والقانونية متابعة الشركات التي لا تدفع رواتب الموظفين”.

وتابع موضحا: “بعضهم يعمل لأكثر من 6 أشهر بدون راتب، والشركة تعمل بدون توقف، وبما أنه لا توجد متابعة وجزاءات، لا تدفع راتب الموظف، وتهدده بالتسريح إن قام بالشكوى”.

ومن الردود التي أثارها مقطع الفيديو وتغريدة الناشط العُماني، قال المغرد “محمود العبادي”، وهو عُماني الجنسية مؤيدا ما ورد بالمقطع، بأنه اليوم مداوم هو وكافة زملاءه في شركة مجموعة الإنماء الأهلية (عُمان ستايل)، وأنهم اليوم يكمّلون 7 شهور بدون راتب”.

انا اليوم مداوم و الشباب كلهم مداومين

شركه مجموعه الانماء الاهليه ( عمان ستيل)

بنكمل ٧ شهور بدون راتب و القضاء متوقف بسبب كرورنا و القوى العامله اتقول موضوعكم في القضاء ع الاقل ٣ شهور يعطونا راتب

و الشركه تلعب بذكاء تدور الزله من الموظف @manpowergov @gfow_om — Mahmood Alabadi (@alabadi1714) April 12, 2020

وتابع المعلق: “والقضاء متوقف بسبب كورونا، والقوى العاملة تقول موضوعكم في القضاء، على الأقل 3 شهور يعطونا راتب، والشركة تلعب بذكاء، تدوّر الذلة من الموظف”.

فيما قال مغرّد آخر معلقاً على الموضوع: “كل هذه نتائج تداخل مصالح المتنفذين في الحكومة مع أصحاب الشركات، إضافة إلى ضعف القوانين”.

كل هذه نتائج تداخل مصالح المتنفذين في الحكومة مع أصحاب الشركات

إضافة إلى ضعف القوانين

وتغليب المصالح الشخصية على مصالح الفئة البسيطة المغلوبة على أمرها

هذه واحدة من صور الفساد والمصيبة أن الأمر يمر مرور الكرام على أصحاب المناصب العليا بدون حراك منهم — Ibrahimoooo (@Ibrahim_I5Z) April 12, 2020

وتابع المغرد في تعليقه: “مع تغليب المصالح الشخصية على مصالح الفئة البسيطة المغلوب على أمرها”.

وأضاف: “هذه واحدة من صور الفساد والمصيبة أن الأمر يمر مرور الكرام على أصحاب المناصب العليا بدون حراك منهم”.

يُشار إلى أن سلطنة عُمان مثلها مثل دول العالم تعيش حالة من حظر التجول والتزام المنازل وجملة إجراءات اتخذتها السلطات هناك لمواجهة خطر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في البلاد.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في كافة أرجاء السلطنة 599 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس 3 حالات وفاة.