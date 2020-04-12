“والله ما حصّلت ثمن أكل لعيالي”.. فيديو مبكي من سلطنة عمان ومطالبة بتدخل السلطان هيثم

تداول نشطاء وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان، مقطع فيديو لاقى تضامنا واسعا لمواطن عُماني يتحدث فيه عن سوء الأوضاع التي يعانيها، هو وشريحة واسعة من المواطنين، في ظل حالة حظر التجول والتزام الحجر المنزلي والإجراءات المتبعة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
ويُسمع من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” على صفحة الناشط الحقوقي العماني البارز يوسف الزدجالي وأثار جدلاً واسعاً، قول المواطن “خالد” والذي يعمل سائقاً على سيارة تاكسي في سلطنة عمان: “يعني تعرفوا البنك كل ما تتأخر شهر بالقسط الفوائد تزيد، وناقشنا البنك وفهمناهم لأجل يأجلوا قسطنا لعدة شهور، ولكنهم رفضوا”.
وتابع: “والإيجار الخاص بالبيت يجي صاحبه يطالب بحقه، فشرحنا له ظروفنا، وكل واحد عنده ظروف”.
وأضاف في كلمات مؤثرة: “طالع انا من الظهر حتى الآن اعمل على التاكسي، مئة “بيسة” ما اشتغلت، والله ما حصّلت أكل للبيت، وبالأمس عشائنا كان خبز وجبن فقط، والحمد لله رب العالمين”.
وعلق “الزدجالي” على المقطع الذي نشره مطالبا وزارة القوى العاملة والسلطات بالتدخل: “4 أشهر بدون راتب، أرجو من وزارة القوى العاملة والجهات السيادية والقانونية متابعة الشركات التي لا تدفع رواتب الموظفين”.
وتابع موضحا: “بعضهم يعمل لأكثر من 6 أشهر بدون راتب، والشركة تعمل بدون توقف، وبما أنه لا توجد متابعة وجزاءات، لا تدفع راتب الموظف، وتهدده بالتسريح إن قام بالشكوى”.
ومن الردود التي أثارها مقطع الفيديو وتغريدة الناشط العُماني، قال المغرد “محمود العبادي”، وهو عُماني الجنسية مؤيدا ما ورد بالمقطع، بأنه اليوم مداوم هو وكافة زملاءه في شركة مجموعة الإنماء الأهلية (عُمان ستايل)، وأنهم اليوم يكمّلون 7 شهور بدون راتب”.
وتابع المعلق: “والقضاء متوقف بسبب كورونا، والقوى العاملة تقول موضوعكم في القضاء، على الأقل 3 شهور يعطونا راتب، والشركة تلعب بذكاء، تدوّر الذلة من الموظف”.
فيما قال مغرّد آخر معلقاً على الموضوع: “كل هذه نتائج تداخل مصالح المتنفذين في الحكومة مع أصحاب الشركات، إضافة إلى ضعف القوانين”.
وتابع المغرد في تعليقه: “مع تغليب المصالح الشخصية على مصالح الفئة البسيطة المغلوب على أمرها”.
وأضاف: “هذه واحدة من صور الفساد والمصيبة أن الأمر يمر مرور الكرام على أصحاب المناصب العليا بدون حراك منهم”.
يُشار إلى أن سلطنة عُمان مثلها مثل دول العالم تعيش حالة من حظر التجول والتزام المنازل وجملة إجراءات اتخذتها السلطات هناك لمواجهة خطر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في البلاد.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس في كافة أرجاء السلطنة 599 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس 3 حالات وفاة.
هذا نتاج 50 سنة من الخداع والتضليل! لا تقل لي فيروس كورونا! هذي حاجة طارئة 50 سنة حكم منها آخر 30 سنة لم يحصل فيها أية تطور للمواطن هذي هس حقيقتها بعيدا عن الرقص والغناء وبلد السلام والوساطات والأمن وصفر ارهاب! خخخخخخخخخخخ! كل ذلك اختصره هذا المشهد! هو ليس وحده ! فقط من تجرأ على الكلام ! لكن كثيرين صامتين!ويعانون اشد المعاناة! افرحوا اليوم وادخلوا في نزاعات مع الدولة الجارة ومع التائهين في التاريخ وافتخروا بالقلاع والحصون والامبراطوريثة الوهمية وووووووووو! لكن شمس الحقيقة ساطعة ! والشمس لا تحجب بغربال ! والقادم أسوأ واكثر سوءا هذي هي تركة الهالك ! عاش حياته أكثرلا بذخا حتى من ملوك وأمراء السعودية ومشايخ الكويت والامارات! قصور فخمة ومخيمات خمس نجوم يمثل فيها تمثيليات الديمقراطية والشورى والالتقاء بأبناء المشايخ الذين يرشحخم الأمن والمكتب السلطاني وتصور على انها لقاءات مع المواطنين ! هعععععععع! يخوت فاخرة وطائرات فخمة وإجازات خارج مسقط وعمان يذكرها البريطانيون والالمان والفرنسيون والايطاليون والكرواتييون بنوع من الذهول والغرابة ! حاشيته أثارت اللغط في كل تلك الزيارات وحتى في رحلته العلاجية مرتين في ألمانيا والأخيرة في بلجيكا وعلى أبواب الموت اثارت حاشيته المشاكل في مواقف السيارات في الفندق الذي أقاموا فيه! حفلاته في قصوره في أقل تقدير حفلة واحدة تكلف مليون دولار ! واغلب الطعام يي المائدة ترمى! هل عرفت لماذا الفقر أصاب شعب مسقط وعمان الفقير المفلس المديون؟ ألا تريدونهم ان يكونوا فقراء؟ كل أموالهم سرقتها بريطانيا كضريبة للحكم وسرقها الحاكم لملذاته وفتات المائدة يرميها لهم ياللفظة العمانية ينشح لهم ويعتبرها صدقة وتكرم ومنة ومكرمة سامية! خخخخخخخخخخخ! الفقر الحقيقي قادم في الامام ! هل يتذكر العمانيون ولاية اسمها صحار ؟
جميل أن نرى صياح بعض المرتزقه والشحاتين أمثال هزاب الذي ترك هموم وطنه.مثل الهندي الذي سرق ثروات وطن معزبه قام بسرقة البنوك
هزاب زين تخبرنا عن الهندي الذي سرق بنوك معزبك أيش قولك ما تقدر تتكلم مقطوع السان ومكفوف اليدين وأعمى البصر اكيد تو حالتك يرثى لها زين تهتم بوطن معزبك
أمير الخليج عن الفضائح في هذه الأمور ما اقدر اتكلم عنها انا مراقب على كل كتاباتي من قبل معزبي ما اقدر افضحه بعدها معزبي بيقطع عني المعيشه تو نترزق من خيره خخخخخخخخخ
معزبي أمرني كل ما أرى منشور يخص عمان أعلق فيه اما إذا كان موضوع يخص فيه وطن معزبي ما اقدر اعلق فيه لأن معزبي يراقبني أهم شي عايشين على الشحاته
أغلب سائقي التاكسيات في عمان من المتقاعدين الذين يستلمون راتب تقاعدي والبنك لا يعطي سلفه لسائق تاكسي وانما لمن لديه راتب تقاعدي. هذا للعلم. ولكن لا يمنع أن يكون هناك سائقي تاكسي ليس لديهم راتب تقاعدي وحالتهم متعثره في هذا الوقت بسبب الحجر الصحي المنزلي لعدم وجود زبائن ركاب متنقلين في حاجة للتاكسي. الله يكون في العون ويجب أن تراعيهم الدوله وتدفع لهم راتب من الضمان الاجتماعي حتى تزول الغمه بسبب فايرس كورونا
المشكلة هنا ان الناس لا تجد من تشتكي لة!؟ لا دور لنواب الشعب ( مجلس الشورى!)؟ الصحافة والاعلام العماني!؟ دورهم التطبيل والتعتيم__كلة تمام يا فندم؟!الحالة صعبة على المواطن الفقير واصحاب الدخل المحدود.السلطان هيثم ساكت لا حس ولا خبر!غير اصدار مراسيم لا تلامس هموم المواطن العماني الغارق في البطالة والديون والتسريح .!!
اعتقد ان السكوت والهدوء وعدم الكلام واعطاء الوعود للشعب من قبل سلاطين عمان سياسة ومنهج واستراتيجية متبعة , وضعها السلطان الراحل ورأى في السلطان هيثمالمواصفات ذاتها.نحن ومعنا الشعب العماني منتظرين التغيير المنشود في السلطنة .لكن الجواب يقرأ من عنوانة.الامور لا تبشر بخير الله يستر.اَمين
قال تعالى: “فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ . الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ” ———قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم َقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ» ——-قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، آمِنًا فِي سِرْبِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا» —– الله يرزقه ويسنر عليه دنيا واخرة عودوا الي ربكم هو خير الرازقين ——-الحمد لله رب العالمين.