وزير الصحة الكويتي يُطلق “فزعة المتشافين” وهذا ما طلبه من كل المتعافين من فيروس كورونا

أطلق وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل حمود الصباح، نداءً عاجلاً للمتعافين من فيروس كورونا، مطالباً إياهم بالمساعدة في علاج مصابين آخرين عبر التبرع بالدم.

وقال الصباح، في تغريدة له على تويتر، رصدتها “وطن”: “نطلب من جميع المتشافين من فيروس كورونا المستجد المبادرة للتبرع بالدم للاستفادة من البلازما في علاج المصابين”.

وأضاف الصباح: “ثبت طبياً إيجابية هذا العلاج ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته”، فيما أطلق في نهاية التغريدة هشتاق “فزعة_ المتشافين”.

نطلب من جميع المتشافين من فيروس كورونا المستجد المبادرة للتبرع بالدم للاستفادة من البلازما في علاج المصابين، حيث ثبت طبياً إيجابية هذا العلاج (ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته).#فزعة_المتشافين — د. باسل حمود الصباح Dr.Basel Alsabah (@Drbaselalsabah) April 10, 2020

وثبت علمياً فعالية البلازما متعافين في علاج كورونا، وهي جزء من الدم السائل تتركز فيه الأجسام المضادة بعد مرض ما، في دراسات على نطاق ضيق ضد أمراض معدية أخرى مثل “إيبولا” و”سارس”.

وأعطت الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير موافقتها لإجراء تجارب على علاجات محتملة كهذه، ضد فيروس كورنا المستجد.

وتقوم التجربة السريرية على نقل بلازما دم لأشخاص شفوا من فيروس كورونا ” كوفيد- “19 إلى “مرضى في مرحلة شديدة من المرض، حيث تحوي أجساماً مضادة للفيروس إلى مرضى يعانون من الفيروس في محاولة لتزويدهم هذه المناعة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهشتاق الذي أطلقه وزير الصحة الكويتي مطالبين جميع المتعافين بالتبرع ببلازما الدم للمساعدة في علاج آخرين.

#فزعة_المتشافين في تغريدة قديمة

قلتها لكم دكتور باسل وزير الصحة قلتها لكم من اول البلازما هو العلاج الوحيد ل فايروس كورونا

وكذالك املك شركة خدمات غذائية ٥ نجوم لك مجاني تحت تصرفك / احترمك لموقف معاي كريم pic.twitter.com/T6s3GfjFrr — Nawaf_aljamily (@yaahlaaa) April 10, 2020

دكتور اللي يتعالجون عندكم وفي مستشفياتكم وانتم من يعرفهم ، بعد التشافي يلزم بالتبرع او بدفع تكاليف العلاج اذا شفي ، لايطلع كل متعالج الا بعد التبرع لان في ذالك مصلحة وطن وشعب — مشوط العجميMeshwat aljmi (@MeswatAlagmi) April 10, 2020

السلام عليكم انا مصري ومستعد التبرع بالدم في اي وقت لأي شخص فصيلة +b

الله يحفظكم جميعآ 🌹

اللهم احفظ الكويت واهلها من كل مكروه 🌹 — وائل رجب (@P9XjZgDL6jHBbVD) April 10, 2020

ممتاز رح تبرع وهم يحطونه ببنك الدم — arasi (@arasi114) April 10, 2020

وفي آخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تأكيد إصابة 83 حالة جديدة، وتسجيل 12 حالة شفاء بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات 993 حالة.