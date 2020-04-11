وزير الصحة الكويتي يُطلق “فزعة المتشافين” وهذا ما طلبه من كل المتعافين من فيروس كورونا
أطلق وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل حمود الصباح، نداءً عاجلاً للمتعافين من فيروس كورونا، مطالباً إياهم بالمساعدة في علاج مصابين آخرين عبر التبرع بالدم.
وقال الصباح، في تغريدة له على تويتر، رصدتها “وطن”: “نطلب من جميع المتشافين من فيروس كورونا المستجد المبادرة للتبرع بالدم للاستفادة من البلازما في علاج المصابين”.
وأضاف الصباح: “ثبت طبياً إيجابية هذا العلاج ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته”، فيما أطلق في نهاية التغريدة هشتاق “فزعة_ المتشافين”.
وثبت علمياً فعالية البلازما متعافين في علاج كورونا، وهي جزء من الدم السائل تتركز فيه الأجسام المضادة بعد مرض ما، في دراسات على نطاق ضيق ضد أمراض معدية أخرى مثل “إيبولا” و”سارس”.
وأعطت الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير موافقتها لإجراء تجارب على علاجات محتملة كهذه، ضد فيروس كورنا المستجد.
وتقوم التجربة السريرية على نقل بلازما دم لأشخاص شفوا من فيروس كورونا ” كوفيد- “19 إلى “مرضى في مرحلة شديدة من المرض، حيث تحوي أجساماً مضادة للفيروس إلى مرضى يعانون من الفيروس في محاولة لتزويدهم هذه المناعة.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهشتاق الذي أطلقه وزير الصحة الكويتي مطالبين جميع المتعافين بالتبرع ببلازما الدم للمساعدة في علاج آخرين.
وفي آخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تأكيد إصابة 83 حالة جديدة، وتسجيل 12 حالة شفاء بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات 993 حالة.