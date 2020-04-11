“خلو شعري يتنفس”.. “شاهد” أمل الشهراني تبكي وتثير مشاعر السعوديين: أنا مطلقة!

أثارت الناشطة السعودية أمل الشهراني جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب بكائها بحرقة وهي تتحدث إلى مُتابعيها عبر خاصية اللايف على تطبيق “انستجرام”.

وظهرت أمل الشهراني عبر الفيديو وهي تبكي بسبب تعرضها للتنمر، والرسائل السلبية، التي تحتوي شتائم وتهديدات خاصة لأنها مُطلقة.

بكاء #امل_الشهراني احدى مشاهير السناب بسبب ضغط التعليقات السلبية : اذا عندكم طاقة وسخه ابعدوها عني



by: @NB0Y pic.twitter.com/a2ZqYmk3jf — هيئة المشاهير (@almobark_) April 10, 2020

وقالت أمل الشهراني: “أنا إنسانة شجاعة أطلع ومايهمني أحد، لكن بنفس الوقت أنا إنسانة حساسة ما أذي نملة، ليه الأذى؟”.

وأضافت أمل الشهراني: “ايه أنا إنسانة مُطلقة، من زمان مُطلقة، لكن أنا أحب أبو أولادي، وأحترمه وأحبه كأبو أولادي، أحترم إنه رجل كويس ما آذاني، أنا اللي اخترت طريقي”.

وكشفت أمل الشهراني أنها يتيمة الأبوين، وقالت: “ماعندي عائلة، لا أم ولا أبو، ماعندي إلا أولادي”.

واستطردت أمل الشهراني التي تصدرت التريند في السعودية بسبب هذا الفيديو: “أنا عازلة نفسي عن الناس صارلي ثلاث أسابيع، وما أقدر أطلع من البيت لأن عندي ربو، وما أقدر أتكلم، لو أفتح فمي الحين أدخّل بعض الناس في السجن”.

وختمت أمل الشهراني الفيديو بقرارها اعتزال السوشيال ميديا، قائلة: “كل هذا عشان شعري طالع، اتركوه يتنفس، ماعاد أبغى السوشيال ميديا خلوها لكم”.

وبينما اتهم البعض أمل الشهراني بمحاولة لفت الانتباه بالتمثيل والاستعطاف من أجل زيادة عدد المُتابعين بالبكاء، تعاطف الأغلبية معها حقاً، ووجد أنها حقاً ضحية مُجتمع مُتسلط، فكتب عصام مطير: “برغم الانفعال المأساوي إلا أنها كانت عظيمة بعدم شتيمة الآخرين ، لا ألومها ، المجتمع ذا فيه لقافة عجيبة وحب تسلط ومحاكمة نوايا الناس والنبش والبحث عن تعييب الآخرين للشعور بالرضا الخسيس ، مادام الإنسان يحترم الآخرين ولم يؤذ أحد ولم يقل أدبه، فهو حر بحياته وله حق التعلم من أخطائه”.

برغم الانفعال المأساوي إلا أنها كانت عظيمة بعدم شتيمة الآخرين

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لا ألومها ، المجتمع ذا فيه لقافة عجيبة وحب تسلط ومحاكمة نوايا الناس والنبش والبحث عن تعييب الآخرين للشعور بالرضا الخسيس

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مادام الإنسان يحترم الآخرين ولم يؤذ أحد ولم يقل أدبه، فهو حر بحياته وله حق التعلم من أخطائه — عصام مطير (@EssamMutair) April 10, 2020

ونصحت مغردة باسم “بشبوشة”، أمل الشهراني، بألا تقرأ التعليقات، وأن تعيش بسلام، وكتبت: “سوي بلوك للعالم لاتقرأين تعليقات اي احد او عيشي لنفسك بسلام كل من دخل السوشال ميديا هذا العالم المتوحش وتعمق فيها وسط الناس من كل الاشكال الردي والطيب المتنمر والمتشفي والمعقد انتهى المطاف فيه بالعيادات النفسيه الحل بإيدكم اخرجوا هالناس من عالمكم فقط بهذه البساطه”.

سوي بلوك للعالم لاتقرأين تعليقات اي احد او عيشي لنفسك بسلام كل من دخل السوشال ميديا هذا العالم المتوحش وتعمق فيها وسط الناس من كل الاشكال الردي والطيب المتنمر والمتشفي والمعقد انتهى المطاف فيه بالعيادات النفسيه الحل بإيدكم اخرجوا هالناس من عالمكم فقط بهذه البساطه 🙂 — Basbosah (@Nawarah66) April 10, 2020

يُذكر أن أمل الشهراني أول سعودية تفوز ببطولة الكروسوفت العالمية عام 2010، في أمريكا، وهي ناشطة سعودية عبر السوشيال ميديا، تُقيم في أمريكا، واستثمرت شهرتها في قيادة حملة داخل السعودية لتوعية السيدات بحالات العنف التي يتعرضن لها، في ظل ازدياد حالات القتل والعنف والجريمة داخل المجتمع السعودي، والتي كان آخرها مقتل ندى القحطاني على يد شقيقها.

كما أثارت أمل الشهراني مؤخراً الجدل بفيديو ظهرت فيه ترقص بحركات غريبة، معلقة: “لكل من يسألني كيف أتجاوز الضغوطات واستمتع بالحياة .. عندي طرق كثيرة وأنتم ماذا عنكم ؟ما أحب أتبع أساليب الرقص أحب أتبع قلبي وأرقص”، واتهمها النشطاء آنذاك بأنها تُقلد مُواطنتها هند القحطاني، والتي كانت قد نشرت فيديو لنفسها قبل ساعات من فيديو أمل الشهراني، وهي ترقص أيضاً عبر مقطع على تطبيق “سناب شات”.