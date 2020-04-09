بدون مكياج.. “شاهد” هكذا ستقضي أحلام على كورونا من غرفة نومها في الإمارات

عاد اسم الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، للبروز مجددا على مواقع التواصل بعد واقعة كمامة الألماس التي أثارت جدلا واسعا حيث عادت ونشرت فيديو جديد تقول فيها إنها قررت القضاء على كورونا تماما.

أحلام أعلنت في فيديو بثته على صفحتها بانستجرام تدخلها لوقف انتشار مرض عدوى فيروس كورونا المستجد في الإمارات، حيث دشنت حملة بعنوان “ساعة الصفر” وكشفت عن تفاصيلها.

وبملابس المنزل ومن غرفة نومها على ما يبدو، قالت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي والتي ظهرت على غير عادتها بدون مكياج أو مكياج خفيف جدا:”حبيت أني أسوي هذا الهاشتاغ وأسميه ساعة 0.. هدفي الأول منه أنه نحن نوصل بوطننا االحبيب إلى صفر حالة معاناة أو مصابة بالكورونا.”

وتابعت:”أتمنى كلكم تشاركون في هذا الهاشتاغ لنثبت للعالم أننا قدر المسؤولية وفوق التوقعات”.

كما كتبت في تعليقها الذي أرفقته مع مقطع الفيديو متملقة حكام الإمارات كعادتها: “لنثبت للعالم أجمع أننا على قدر المسؤولية وفوق كل التوقعات وتحت أوامر قادتنا سمعاً وطاعة وهدفنا كلنا أن نصل بوطننا الحبيب إلى صفر حاله مصابة بفايروس كورونا.. فلنبدأ بسم الله”.

يشار إلى أنه في مارس الماضي وصفت الفنانة الإماراتية أحلام شخصاً قالت إنه روّج لارتدائها “كمامة” صنعت من الألماس بـ”الحقير” و”السفيه” .

وكان جمهور أحلام قد سخر من الخبر فور انتشاره، وأحدثت الفنانة الإماراتية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كمامتها المرصعة بالالماس.

وقالت أحلام عبر حسابها الشخصي عبر “سناب شات” حينها: “انا جاني ملل من وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا لما شفت واحد حقير ياليتني أشوفك ما كنت أعرف اش بسويلك وحسبي الله ونعم الوكيل فيك ويارب تشوفها لأنك أنت حثاله.. وإللي ردوا عليك أيضا حثاله”.

وأشارت في حديثها لمروج الخبر “نعم ذهبت اشتريت الكمام مع أمك”.