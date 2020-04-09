طرائف حظر التجول.. “شاهد” لن تصدق ما فعله الأردنيون للتكيّف مع الحجر المنزلي

نشرت قناة “المملكة” الأردنية، مقطع فيديو إخباري يوضّح قيام مواطنين أردنيين بالعزف والغناء بصور مختلفة، في ظل حالة حظر التجول والتزام الحجر المنزلي المفروض من قبل السلطات الأردنية على المواطنين الأردنيين، للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويظهر من مقطع الفيديو قيام أحد المواطنين بالخروج بآلة العزف “الكمان” للشارع، ويعزف موسيقى المسلسل البريطاني الشهير “لاكاسا دي بابل” موسيقى “بيلا تشاو”، والذي لقي انتشاراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستمر مقطع الفيديو الذي تنشره “المملكة” ليبث أيضاً مقطع فيديو آخر لمواطن أردني، ولكنه قرر أن يعمل حفلة بـ”الدي جي” على شرفة منزله.

وظهر المواطن الأردني بمقطع الفيديو يشغل جهاز الدي جي خاصته ويغني للملك عبد الله وفيروس كورونا.

ثم ظهر المواطن الأردني بالحديث بمقطع فيديو خاص آخر حول ما جرى، يقول فيه بأنه تفاجئ من مدى تفاعل الجمهور وأن وزير الصحة الأردني سعد جابر بنفسه كان يحضر ويتابع البث الذي بثّه، متابعاً بأن الجيران أيضاً لم يشتكوا من الإزعاج الذي تسبب به.

يُشار إلى أن المملكة الأردنية سجلت حتى اللحظة 358 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” فيما بلغ عدد الوفيات 7 حالات وفاة، وذلك بحسب آخر إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة الأردنية.

كما تقوم السلطات الأردنية بفرض عدة إجراءات وتعليمات وقائية من شأنها أن تقلل حدة انتشار الفيروس، منها حظر التجول والغاء الدوام الرسمي والمدرسي و إغلاق المحال والتجمعات البشرية.