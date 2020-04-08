فيديو.. “كبسة” رئيس وزراء لبنان على سوق تجاري تثير سخرية واسعة وهذا ما حدث

أظهر مقطع فيديو تداولته صفحات ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زيارة مفاجئة من قبل رئيس الحكومة اللبنانية ووزيرا الداخلية والاقتصاد، على إحدى الأسواق التجارية، للتفتيش على أسعار السلع والمستلزمات الغذائية، على حد قول متداولو المقطع.

ويُبين مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” تجوّل رئيس الحكومة ووزرائه بين البضائع، وصولاً لإحدى السيدات اللائي يتبضعن من السوبر ماركت، والحديث معها على ما يبدو حول وضع الأسعار وسعر البضائع.

وفي ردود الأفعال التي أثارها مقطع الفيديو عبر موقع تويتر، لم تقتنع المغرّدة “ريمان” بما قام به رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والاقتصاد، حيث علّقت بأن الفيديو هدفه “تلميعي”، وأن كل ما يجري مخطط له حتى يتم جلب المال وبالتالي يسرقون أكثر.

كبسة او متفقين حتى يلمع هههههه روحوا اضحكوا على حالكم دولة الفساد كل ضحكة مخطط لها حتى تجبلهم مصاري وسرقة اكتر لا ثقة — Rameen (@Rameen23101249) April 8, 2020

فيما تساءل مغرّد أخر بأنه كيف يكون هكذا يراقب الأسعار؟

طيب الخطوه ممتازه … بس كيف عم براقب الاسعار ؟ وهل عندو فكره عن الموضوع … وهل عم يشوف اذا في نواقص كمان — Nael serhan (@Nael09778327) April 8, 2020

وتابع في تعليقه: “هل عنده فكرة عن الموضوع؟”. مضيفة بأنه هل يقوم رئيس يالوزراء بمعرفة إن كان هناك أشياء ناقصة على السوق أيضاً أم لا.

فيما قال معلّق ثالث ساخرا: “وهلق بيجي واحد جاهل بيقول هذا شغله ولازم يعمل هيك”.

و هلق بيجي واحد جاهل بقول هاد شغله و لازم يعمل هيك. بحسسك انو سعد الحريري كان يعمل هيك و هوي حق ربطة الخبز ما كان بيعرفو لانو الخبز الي بناكله نحنا حضرة جنابو ما بياكل منه👍🏻 — ali oubani (@alioubani1) April 8, 2020

وتابع: “بيحسسك إنه سعد الحريري كان بيعمل هيك وهو حق ربطة الخبز ما كان بيعرفه لأنه الخبز اللي بناكله إحنا حضرة جنابه ما بياكل منه”.

يُشار إلى أن لبنان لا زال يعيش حالة من الطوارئ وحظر التجول ومنع السفر، ضمن ما تقوم به الحكومة اللبنانية من الحرب ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حيث أصاب الفيروس حتى اللحظة 575 شخصاً، وقتل 19 آخرين، بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية.