حملة واسعة في سلطنة عمان لتأجيل الأقساط لـ6 أشهر .. فهل يستجيب البنك المركزي؟
شارك آلاف العُمانيين في وسم تصدّر قائمة الترند في السلطنة تحت عنوان (#معا_لتاجيل_اقساط_البنوك) لمطالبة البنوك العُمانية بتأجيل الأقساط في ظل أزمة فيروس كورونا التي تؤثر على السلطنة كباقي دول العالم.
وطالب المغرّدون العُمانيون البنك المركزي العماني الايعاز الى البنوك بتأجيل الأقساط لمدة ٦ شهور خاصةً اقساط القروض الشخصية والسكنية، وكذلك تجميد الفوائد والارباح.
وناشد آخرون السلطان هيثم بن طارق بالتدخل شخصياً في هذه القضية خاصةً في ظل الظروف الراهنة .
الباحث في مكتب الإفتاء بوزارة الشؤون الدينيَّة العُمانية، الشيخ ابراهيم الصوافي، شارك بالتعليق على الوسم قائلاً: “#معا_لتاجيل_اقساط_البنوك من غير أن تزيد البنوك شيئا مقابل التأخير، لأن الذي يحدث الآن أن عددا من البنوك جالسة تتواصل مع عملائها وتبين لهم أن البنك راعى ظروفهم!! وأجّل الأقساط!! والحقيقة أنه لم يراع!! وإنما استغل ظروفهم، فزاد عليهم في مبلغ القرض. وهناك فرق بين: راعى/ واستغل!”.
وقال خالد المعولي رئيس مجلس الشورى العماني إنه تم رفع مقترح للبنك المركزي لتأجيل الأقساط.
والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة العُمانية عن تسجيل (٤٠)إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد19) وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٣٧١) حالة وعدد الوفيات (٢).