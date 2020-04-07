حملة واسعة في سلطنة عمان لتأجيل الأقساط لـ6 أشهر .. فهل يستجيب البنك المركزي؟

شارك آلاف العُمانيين في وسم تصدّر قائمة الترند في السلطنة تحت عنوان (#معا_لتاجيل_اقساط_البنوك) لمطالبة البنوك العُمانية بتأجيل الأقساط في ظل أزمة فيروس كورونا التي تؤثر على السلطنة كباقي دول العالم.

وطالب المغرّدون العُمانيون البنك المركزي العماني الايعاز الى البنوك بتأجيل الأقساط لمدة ٦ شهور خاصةً اقساط القروض الشخصية والسكنية، وكذلك تجميد الفوائد والارباح.

تأجيل الأقساط مع تجميد الفوائد لمدة ٦ أشهر لن تخسر البنوك شي مقابل مدة السنوات التي استنفعت من رواتب العملاء ومن إيداعاتهم، تأجيل الأقساط ستوفر سيولة بالسوق وستدعم دورة المال بالسوق وستحمي المؤوسسات الصغيرة ومتناهية الصغر من الإفلاس!.#معا_لتاجيل_اقساط_البنوك — محمد سليمان تميم الهنائي (@mohad_hinai) April 7, 2020

#معا_لتاجيل_اقساط_البنوك وأيضا أقساط شركات التمويل لمدة لا تقل عن ٦ أشهر مع تجميد الفوائد، و نرجوا من أصحاب العقارات مراعاة المستأجرين ( السكنية والتجارية ) قدر المستطاع حتى نعبر جميعا هذه الطروف الاستثنائية بسلام. الحين مرحلة بذل كل حسب استطاعته ومشاريع شبابنا محتاجه دعمكم — عبدالله العدوي (@Abdullah_adawi) April 7, 2020

#معا_لتاجيل_اقساط_البنوك

1️⃣ نعم يستحق من عليه أقساط من أصحاب المؤسسات المتوسطه والصغيرة أن تأجل أقساطه بدون تفكير

ومن لديه سيارة أجرة وتعليم سياقه وعليهم أقساط من التمويل والبنوك

ونعم يستحق من لديه ضروف بهذه الأزمة

ولكن ليس التأجيل للكل وغير المحتاج والذي راتبه يكفيه مع الأقساط — أبو مستهيل (@abu_musthil) April 7, 2020

انا لست لي مصلحة بتأجيل أقساط القروض ولست مديون لأحد

لكني اعيش مع اناس عليهم قروض للبنوك ويعملون عمل إضافي

لتغطية ما يستقطعه البنك من رواتبهم ولآن أنقطع هذا العمل الإضافي بسبب البقاء في المنازل خشية الإصابة بهذا الفيروس

ولا يكفي ما يتبقى لهم #معا_لتأجيل_أقساط_البنوك — ابو عبدالله الرواحي (@AhmeedAlrawahi) April 7, 2020

#معا_لتأجيل_أقساط_البنوك بدون فوائد لمدة 3 أشهر .#اسحاق_السيابي — اسحاق بن سالم السيابي(حساب شخصي) (@ishaqsiabi) April 7, 2020

وناشد آخرون السلطان هيثم بن طارق بالتدخل شخصياً في هذه القضية خاصةً في ظل الظروف الراهنة .

إلى جلالة السلطان رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني حفظك الله ورعاك ،،



نلتمس من جلالتكم في ظل الظروف الراهنة اعفاء المواطنين من القروض الشخصية و السكنية التي أثقلت كهولهم وفق ما ترونه جلالتكم مناسباً في هذا الشأن.



ودمتم سيدي بحفظ الله ،،



#معا_لتأجيل_اقساط_البنوك — Omar Al Shahri (@OmarAlShahri1) April 6, 2020

#معا_لتاجيل_اقساط_البنوك

الشعب يتأمل خير سيدي اعفاء بنوك او تاجيل اقساط بنوك وشركات تمويل

المواطن يعيش أزمة من كل الجوانب pic.twitter.com/p7JAwHnL5w — متجر اللبان الحوجري (@MSaeed4546) April 7, 2020

مولاي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظك الله ورعاك- شعبك المخلص الوفي ينخونك ويطلبون من مقامك السامي تأجيل اقساط البنوك 6 اشهر على الاقل .

مطلبه فقط التأجيل وليس الإعفاء 🇴🇲



#معا_لتاجيل_اقساط_البنوك pic.twitter.com/rN0yGVOHxp — نايف #خليك_في_البيت (@naifalkathiri2) April 7, 2020

بنوك عمان اللامبالية حتى الان في ظل هذه الظروف ..متى سنرى بزوغ رؤيتكم لتأجيل القروض؟! هل تنتظرون قرار قاطع لكم من البنك المركزي لأنه ليس لديكم القدرة على اتخاذ القرار؟! من هنا نطالب البنك المركزي واللجنة العليا باتخاذ القرار الحاسم عوضًا عنكم #معا_لتأجيل_أقساط_البنوك pic.twitter.com/G3LP5iVDI6 — عمانية العز والفخر (@77c9d9b8fe38404) April 7, 2020

#معا_لتاجيل_اقساط_البنوك

الشعب يتأمل خير سيدي اعفاء بنوك او تاجيل اقساط بنوك وشركات تمويل

المواطن يعيش أزمة من كل الجوانب .. #ماضون _خلفك_لا _شقاق_ولا_فتن pic.twitter.com/D6V3BwGzNd — Abo Maryoom (@AboMaryoom1) April 7, 2020

الباحث في مكتب الإفتاء بوزارة الشؤون الدينيَّة العُمانية، الشيخ ابراهيم الصوافي، شارك بالتعليق على الوسم قائلاً: “#معا_لتاجيل_اقساط_البنوك من غير أن تزيد البنوك شيئا مقابل التأخير، لأن الذي يحدث الآن أن عددا من البنوك جالسة تتواصل مع عملائها وتبين لهم أن البنك راعى ظروفهم!! وأجّل الأقساط!! والحقيقة أنه لم يراع!! وإنما استغل ظروفهم، فزاد عليهم في مبلغ القرض. وهناك فرق بين: راعى/ واستغل!”.

#معا_لتاجيل_اقساط_البنوك من غير أن تزيد البنوك شيئا مقابل التأخير، لأن الذي يحدث الآن أن عددا من البنوك جالسة تتواصل مع عملائها وتبين لهم أن البنك راعى ظروفهم!! وأجّل الأقساط!! والحقيقة أنه لم يراع!! وإنما استغل ظروفهم، فزاد عليهم في مبلغ القرض.

وهناك فرق بين: راعى/ واستغل! — إبراهيم الصوافي (@alsawafy5) April 7, 2020

وقال خالد المعولي رئيس مجلس الشورى العماني إنه تم رفع مقترح للبنك المركزي لتأجيل الأقساط.

سعادة الشيخ رئيس مجلس الشورى صرح في لقاء له ان تم رفع مقترح للبنك المركزي للتفاعل مع #معا_لتأجيل_أقساط_البنوك pic.twitter.com/i4kyG73pi8 — يوسف الحسني⁦ (@yusuf_alhasani) April 7, 2020

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة العُمانية عن تسجيل (٤٠)إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد19) وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٣٧١) حالة وعدد الوفيات (٢).