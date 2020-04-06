مغرد إماراتي يكشف تفاصيل “مفزعة” عن تقرير سري لوزارة الصحة الإماراتية بشأن كورونا.. هذا ما تخفيه الإمارات!

كشف حساب شهير، تفاصيل التقرير السري المتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد في الإمارات والمقدم من وزارة الصحة الإماراتية لوزير الداخلية سيف بن زايد آل نهيان.

وقال حساب “بدون ظل”، الذي يعرف نفسه ضابط بالمخابرات الإماراتية ومعروف بتسريباته، إن تقرير وزارة الصحة السري المقدم إلى وزير الداخلية يؤكد أن الإمارات لا تضمن التخلص من الفيروس خلال الثلاثة شهور القادمة.

تقرير وزارة الصحة السري المقدم إلى معالي

وزير الداخلية ، لانضمن الانتهاء من فيروس

كورونا داخل الدولة خلال الثلاث شهور القادمة — بدون ظل (@without__shadow) April 6, 2020

وأضاف الحساب، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “إدارة المستشفيات داخل الدولة غير متعاونه”.

ادارة المستشفيات داخل الدولة غير متعاونه. — بدون ظل (@without__shadow) April 6, 2020

وتابع: “الأجهزة المخبرية داخل المستشفيات قديمة وتخرج نتائجها بعد مرور ٢٤ ساعة”، مشيراً إلى رفض أطباء وممرضين وأخصائيين مختبرات بالقيام بمهام عملهم، مما يفاقم من ايجاد حلول للحد من انتشار الفيروس”.

الاجهزة المخبريه داخل المستشفيات ، قديمة

وتخرج نتائجها بعد مرور ٢٤ ساعة. — بدون ظل (@without__shadow) April 6, 2020

رفض اطباء وممرضين واخصائين مختبرات

بالقيام بمهام عملهم ، مما يفاقم من ايجاد حلول للحد من انتشار الفايروس. — بدون ظل (@without__shadow) April 6, 2020

وأكمل بدون ظل: “أغلب المصابين بفيروس كورونا من العمال هاربين من كفلائهم، وبيانات الكفلاء بعضها غير دقيق ويفاقم من أزمة معرفة أماكن إقامتهم أو اختلاطهم مع من”.

اغلب المصابين بفايروس كورونا من العمال

هاربين من كفلائهم ، وبيانات الكفلاء بعضها

غير دقيق ويفاقم من ازمة معرفة اماكن اقامتهم او اختلاطهم مع من. — بدون ظل (@without__shadow) April 6, 2020

وتابع بالقول: “لا توجد قاعدة بيانات مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية مما زاد من رقعة”، لافتاً إلى انتشار الفيروس في جميع مناطق الإمارات.

لاتوجد قاعدة بيانات مشتركة ، بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية ، مما زاد من رقعة

انتشار الفايروس في جميع مناطق الامارات. — بدون ظل (@without__shadow) April 6, 2020

ويشير التقرير، وفق حساب “بدون ظل”، إلى هروب عدد كبير من العمالة المصابين بالفايروس وغير معروفه وجهة هروبهم، كما لم تتلقى وزارة الداخلية أي إفادة من وزارة الداخلية عن القبض عليهم.

هروب عدد كبير من العمالة المصابين بالفايروس ، وغير معروفه وجهة هروبهم ، ولم

نتلقى اي افادة من وزارة الداخلية عن القبض

عليهم. — بدون ظل (@without__shadow) April 6, 2020

ويخشى التقرير، أن يتم زج أحد العمالة الهاربين المصابين بفايروس كورونا في أحد سجون الإمارات الأمر الذي سيزيد الوضع تعقيداً، كما أن طيران الإمارات اتخذ قرار عودة العمل جزئيا بدون خطة وقائية للعاملين في المطار أو لمضيفين الخطوط الإماراتية، وفق التقرير السري.

نخشى ان يتم زج احد العمالة الهاربين المصابين بفايروس كورونا ، في احد سجون

الدولة ، مما سيزيد الوضع تعقيدا. — بدون ظل (@without__shadow) April 6, 2020

طيران الامارات اتخذ قرار عودة العمل جزئيا

بدون خطة وقائية ، للعاملين في المطار او لمضيفين الخطوط الاماراتية. — بدون ظل (@without__shadow) April 6, 2020

وتابع الحساب الشهير كشف لتفاصيل التقرير، حيث يظهر أن أغلب رجال الأمن لا يمتلكون دورات أو خطة وقائية في التعامل مع المصابين لذلك أصيب عدد من رجال الأمن بفيروس كورونا.

اغلب رجال الامن لايمتلكون دورات او خطة

وقائية ، في التعامل مع المصابين لذلك اصيب

عدد من رجال الامن بفايروس كورونا. — بدون ظل (@without__shadow) April 6, 2020

وفي وقت سابق، حذّر الناشط الحقوقي الإماراتي عبدالله الطويل من كارثة حقيقة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات، مؤكداً أن السلطات الإماراتية لا تعلن الأعداد الحقيقية.

ودعا “الطويل” الإماراتيين إلى التزام البيوت، قائلاً: “والله لست هنا للتخويف أو التهويل ولكن هي حقيقة فيروس كورونا منتشر بشكل كبير في الدولة والدولة في كل يوم تعلم عن اصابات جديدة، ما أعلمه من عدد الإصابات كارثة حقيقية”.

وكانت صحيفة “منت” الهندية اكدت أنّ 70% من حالات الاصابة بفيروس كورونا في ولاية كيرلا الهندية البالغة ٢١٥ حالة لها علاقة بانتشار الفيروس بسوق نايف في دبي .

وفي آخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، يوم السبت، تسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما تماثلت 17 حالة للشفاء إثر تلقي الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة.

وذكرت المتحدثة باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات، فريدة الحوسني، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم رصد هذه الحالات من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً.

ومع تسجيل الحالات الجديدة وصل إجمالي عدد الحالات التي تم تشخيصها 1505 حالات في دولة الإمارات، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأوضحت أن الحالات المسجلة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. كما أشارت إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.